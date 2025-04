El llamativo desafío de Rafa Nadal a Federer, Djokovic y Murray luego de retirarse: “Tienen que entrenar”

Rafael Nadal durante una de sus últimas actuaciones en Roland Garros. El español se retiró del tenis el 10 de octubre de 2024 (REUTERS/Yves Herman)

Rafael Nadal ya escribió su historia en el tenis, pero por qué no probar con hacerlo en otro deporte. Es sabido que el español que ganó 22 títulos de Grand Slam y retirado en octubre de 2024 es un fanático del fútbol y del Real Madrid, pero también encontró en la práctica del golf un nuevo hobby que lo ayuda a mantener su competitividad activa.

De acuerdo a un artículo publicado en el medio británico The Telegraph, Rafa Nadal confesó que no volvió a tocar una raqueta desde que decidió poner un punto final a su gloriosa carrera profesional. Sin embargo, describió que su dedicación al golf ha sido constante, al punto de bromear sobre su ventaja frente a otras grandes leyendas del tenis que también disfrutan de este deporte.

“Sí, podría darse (un eventual enfrentamiento en los campos de golf), pero tienen que entrenar; en eso les llevo cierta ventaja”, comentó el manacorí, refiriéndose a la posibilidad de competir con Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray, sus históricos rivales en el tenis.

La pregunta que comenzó a modo de broma viene a colación de que Nadal, Djokovic, Federer y Murray comparten un cierto interés por el golf, lo que abre la puerta a un posible torneo amateur entre los cuatro, sugiere la nota del diario inglés. Esta idea resulta especialmente atractiva para los seguidores del deporte, considerando que juntos acumulan 69 títulos de Grand Slam y han protagonizado dos décadas de intensa rivalidad en las pistas de tenis.

Rafa Nadal, homenajeado con el premio Laureus del deporte (REUTERS/Juan Medina)

Como sea, de darse este hipotético proyecto, cualquier enfrentamiento en el campo de golf tendría que esperar, ya que Djokovic continúa activo en el circuito profesional, persiguiendo su vigésimo quinto título de Grand Slam, lo que lo consolidaría como el jugador más laureado de la historia del tenis.

En este contexto, Nadal no dudó en expresar su sorpresa ante la decisión del escocés Murray de involucrarse nuevamente en el tenis, esta vez como parte del equipo de trabajo de Djokovic. “Me sorprendió un poco que, justo después de retirarse, Andy quisiera retomar un proyecto que implicara viajar. Pero entiendo que el proyecto de estar con Novak es atractivo y le apasionaría”, opinó el español en la entrevista publicada días después de haber sido galardonado con el premio Laureus. Además, destacó que esta colaboración podría ser beneficiosa para Nole, al contar con uno de sus mayores rivales como motivador en su equipo técnico.

A diferencia de Murray, Nadal no contempla la posibilidad de convertirse en entrenador en el futuro cercano. De acuerdo a The Telegraph, el español está enfocado en disfrutar de su tiempo libre y en explorar su faceta como aficionado al deporte. Recientemente, un video de Nadal siguiendo con intensidad la semifinal de la Copa del Rey del Real Madrid se volvió viral, mostrando su pasión como espectador. Además, el ex tenista confesó haber sentido una gran emoción al presenciar la victoria de Rory McIlroy en el Masters de Augusta, un torneo de golf de gran prestigio.

Andy Murray felicita a Novak Djokovic en el Abierto de Australia. El escocés incursionó como entrenador del serbio (REUTERS/Edgar Su)

Que Rafa Nadal haya dejado atrás las exigencias del tenis profesional, su espíritu competitivo sigue vivo en el golf. Su transición a este deporte refleja su capacidad para reinventarse y encontrar nuevas formas de disfrutar la actividad, manteniendo siempre su carácter apasionado y competitivo.

Mientras Djokovic continúa escribiendo su legado en el tenis y Murray explora su rol como entrenador, Nadal ha encontrado en el golf una nueva manera de destacar y disfrutar de su retiro. La posibilidad de un enfrentamiento en el campo de golf entre los “cuatro grandes” del tenis sigue siendo una idea tentadora para los fanáticos, aunque, por ahora, Rafa parece estar disfrutando de su ventaja en esta nueva etapa de su vida deportiva.