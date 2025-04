La humilde respuesta de Diego Placente cuando le preguntaron si se imagina dirigiendo a la Selección Mayor

Diego Placente viene de dirigir en el Sudamericano Sub 17

Diego Placente es una de las caras más visibles de las Juveniles de la selección argentina, en conjunto con Pablo Aimar. El ex jugador de River Plate, San Lorenzo y Argentinos, entre otros clubes, ha sido el entrenador de la Sub 15, la Sub 17 y la Sub 20, siendo esta una de las más recientes, ya que asumió en lugar del Payasito y se hizo cargo de un plantel que fue subcampeón, pero logró el objetivo primordial de la clasificación al Mundial de la categoría, que iniciará en septiembre próximo en Chile. Le falta completar el casillero de la Mayor, y sobre este ítem, resaltó una frase que él mismo pronunció en una entrevista en las últimas horas.

En diálogo con DSports Radio, Placente fue consultado sobre si soñaba dirigir en un futuro a la Selección a nivel mayores: “No, no, la verdad que no. De hecho, no aspiraba ni a la (Sub) 20”. Una de las personas cercanas a Lionel Scaloni se mostró muy feliz del espacio que tiene con las promesas del futuro: “Disfrutamos el lugar donde estamos, que era con los más chicos. Se dio lo de la Sub 20 y estoy contento porque es un paso diferente, pero la verdad que no. Me pone mucho más contento ver que jugadores como Mastantuono, Subiabre u otros chicos que están en la Primera División juegan o hacen goles. Sigo disfrutando eso y disfruto cuando veo que los van citando a la Mayor”.

A continuación, la pregunta obligada estuvo vinculada a si le gustaría ser el técnico de un club y la respuesta volvió a ser negativa: “No, todavía no. También sé lo que es el día a día porque tengo amigos en los clubes...”. En ese instante, lo interrumpieron para interrogarlo si alguna entidad se interesó por él y la respuesta, entre risas, delató al ex defensor de 47 años: “No... No sé.... Alguna vez habrán preguntado, pero la Selección te deja vivir”.

“Uno puede disfrutar el día a día. Te da este margen, de disfrutar de otras cosas que no sea fútbol las 24 horas. Podés hacer cosas diferentes. Tenés muchas más presiones en Primera”, concluyó.

Lionel Scaloni asumió al mando de la Selección en 2018 y tiene contrato hasta 2026

En este sentido, manifestó sus intenciones de continuar bajo el ala de las categorías menores: “Cambia mucho una Sub 20, es más profesional, un equipo de Primera, casi no tenés días para entrenar y el proceso más importante es la Sub 15 y la Sub 17 para bajar una idea, y los vas conociendo y viendo su crecimiento. Acompañar ese proceso es más lindo que ir a un torneo y ganarlo”.

Vale destacar que Diego Placente viene de dirigir a la Sub 17 en el Sudamericano celebrado en Colombia y, a pesar de que su equipo no logró brillar como en otros momentos, volvió a lograr lo más importante: alcanzó el sexto lugar y aseguró su presencia en el Mundial de noviembre próximo en Qatar.

Por otro lado, el calendario de la Selección Mayor tiene por delante el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su presencia en la Copa del Mundo de 2026, que será organizada entre Estados Unidos, México y Canadá, y apuntará en los encuentros faltantes a perfeccionar la base de jugadores con vistas a ese torneo. En junio próximo, visitará a Chile y recibirá a Colombia, mientras que cerrará su calendario contra Venezuela como local y viajará a Ecuador para medirse al local.