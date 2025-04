Los dos futbolistas clave de Boca que están lesionados y Gago buscará recuperar para el Superclásico

Ander Herrera y Milton Giménez, los tocados en Boca que trabajarán toda la semana pensando en el Superclásico

Luego de lo que fue el último examen frente a Estudiantes de La Plata, Boca Juniors afrontará ahora un partido trascendental que excede a su clasificación consumada hace rato para los octavos de final del Torneo Apertura. Para el Xeneize ni siquiera peligra la localía en las dos primeras instancias del mata-mata, pero la visita al Monumental para afrontar el Superclásico frente a River es un arma de doble filo. Un triunfo no solamente hará que se incremente notablemente la confianza en el seno del plantel y se confirme el buen andar en el plano local tras la eliminación de la Copa Libertadores, sino que además generará inconvenientes en la vereda opuesta.

De cara a la preparación del encuentro del próximo domingo (arrancará a las 15:30) en Núñez, Fernando Gago aguarda por la evolución de dos hombres a los que considera claves y se recuperan de sendas lesiones. Ellos son Ander Herrera, quien sufrió un desgarro a minutos de haber ingresado en la visita a Newell’s en el Parque Independencia, y Milton Giménez, quien se esguinzó el tobillo derecho en la victoria contra Belgrano en Córdoba. ¿Cuál es el estado de gravedad de sus dolores?

Según le confiaron a Infobae desde el Boca Predio, la presencia del vasco “está complicada”. Herrera se muere por vivir en cancha un Superclásico, uno de los motivos por los que decidió experimentar en el fútbol argentino con la camiseta azul y oro. Sin embargo, solamente su enorme voluntad hace que tenga alguna chance de entrar en la nómina que Gago confeccionará a fines de esta semana. Si se tratara de otro compromiso, el departamento médico y cuerpo técnico lo preservarían, pero él hará lo imposible por ser una alternativa, al menos, entre los suplentes.

Gago prende velas para tener a todos sus futbolistas disponibles en el Superclásico

“Lesión grado 2″ en el cuádriceps derecho, fue lo que informó el club sobre el desgarro que Ander padeció contra Newell’s el 31 de marzo pasado. Transcurrieron exactamente tres semanas desde su ruptura muscular y se completará casi un mes este domingo, aunque lo cierto es que Gago expondría al español a una nueva lesión si le da rodaje en un duelo de tal exigencia y después de un parate prolongado. Herrera ya empezó a trotar desde la semana pasada, pero está más afuera que adentro.

Diferente es el caso de Milton Giménez, otro de los jugadores bien considerados por el cuerpo técnico. El ex Banfield debió abandonar el campo de juego a los 68 minutos en la victoria contra Belgrano en Córdoba. En imágenes que se conocieron tras el encuentro que se jugó en Barrio Alberdi, el atacante abandonó el estadio caminando con dificultad. En el parte médico que difundió el club, no se aclaró el grado de su esguince. Por este motivo, fue preservado de cara al choque contra Estudiantes y se pondrá a punto para estar disponible el domingo. Luego el DT definirá si juega o no de arranque. Milton, casi con seguridad, estará presente.

En paralelo, hay que marcar la situación personal de otros futbolistas. Camilo Rey Domenech ya sumó minutos en Reserva y aunque no fue citado para el encuentro ante Estudiantes, cuenta con crédito para reaparecer en el Superclásico. El que volvió a estar en lista después de una serie de lesiones y no tener rodaje en todo el año fue Cristian Lema, quien asoma como una carta de recambio para la última línea. Los dos que están completamente relegados en la consideración de Gago son Frank Fabra y Lucas Janson. Por cuestiones tácticas, el entrenador prioriza a otros futbolistas y están muy rezagados a esta altura de la temporada.

El colombiano, de quien Gago habló públicamente y aseguró que volvió a entrenarse al máximo para ser considerado para los partidos en las últimas semanas, tuvo sus últimos minutos en febrero en la visita a Racing en Avellaneda. En tanto, Janson fue titular en el triunfo ante Aldosivi en la Bombonera y luego de ese compromiso no volvió a ser citado (lleva ocho cotejos afuera de la nómina).