El video de los abucheos de los fanáticos del Real Madrid a Mbappé que dan que hablar en Europa

El abucheo del Bernabéu a Mbappé

Kylian Mbappé, una de las grandes estrellas del Real Madrid, enfrenta uno de sus momentos más tensos desde su llegada al club. El delantero francés ha sido señalado por parte de la afición como uno de los responsables de la eliminación en los cuartos de final de la Champions League ante el Arsenal. La situación, lejos de calmarse, se agravó en el encuentro de liga ante el Athletic, donde el Bernabéu volvió a manifestar su disgusto con el jugador.

El clima de tensión quedó evidente al minuto 18, cuando las cámaras del estadio enfocaron a Mbappé en una de las zonas de los palcos, desde donde veía el partido debido a su inhabilitación para jugar. La reacción del público fue inmediata: una oleada de silbidos resonó en el estadio, dejando claro que el francés ya no cuenta con el respaldo incondicional de la hinchada. Kiki, quien ha acumulado 33 goles esta temporada, no es ajeno a las expectativas de un público que siempre exige más de sus figuras.

El delantero se encuentra fuera de acción por un doble motivo. Por un lado, está cumpliendo un partido de sanción tras la tarjeta roja directa que recibió la semana anterior en el duelo contra el Alavés, tras una dura entrada sobre Antonio Blanco. Por otro lado, sufrió un leve esguince de tobillo en el partido de Champions contra los gunners, lo que lo obligó a abandonar el terreno de juego en los últimos minutos. Aunque la lesión no reviste gravedad, el cuerpo médico y el atacante han decidido no arriesgar su participación con miras a la final de la Copa del Rey, programada para el próximo sábado 26 de abril.

A pesar de estar físicamente limitado, esta situación no ha apaciguado las críticas. La afición no solo reprocha sus últimas actuaciones, sino también ciertos episodios que han puesto en duda su compromiso con el equipo. Esta percepción negativa quedó expuesta nuevamente en el ambiente del Bernabéu, un estadio que no suele perdonar errores ni actitudes que interprete como alejadas de su histórica exigencia.

El Real Madrid quedó afuera de la Champions Leagues en cuartos de final (Reuters)

El delantero galo llegó al Real Madrid desde el PSG como una de las piezas clave del proyecto deportivo del club, pero hasta ahora no ha alcanzado el nivel que de él se esperaba. Lesiones, sanciones disciplinarias y algunas actuaciones irregulares han mermado su papel como figura indiscutida del equipo, generando desconexión con una hinchada que, hace apenas unos meses, lo recibía como un héroe después de esperar su fichaje durante años que vio como esa posibilidad se truncaba en cada mercado de transferencias.

La presión parece empezar a pasar factura. Durante el partido, su rostro serio y a ratos desafiante mostró a un futbolista consciente del descontento general. Las cámaras captaron gestos de enojo e intranquilidad, una reacción que no pasó desapercibida. Por otro lado, el momento que más llamó la atención fue cuando Fede Valverde marcó el gol del triunfo en el tiempo de descuento. Mbappé celebró con una euforia poco habitual, consciente de que esa victoria era crucial para el equipo en su lucha por alcanzar al líder del torneo, el FC Barcelona, que acumula 73 puntos, cuatro por encima del Real Madrid.

La relación entre Mbappé y el Santiago Bernabéu está tensa, pero no rota. El francés tendrá la oportunidad de redimirse en la final de la Copa del Rey, un escenario clave donde puede reconciliarse con la afición y demostrar por qué es considerado una de las máximas figuras del fútbol mundial. Sin embargo, el margen de error es mínimo. Superar la presión y recuperar la confianza del público será fundamental para que Mbappé vuelva a su estatus dentro del club.