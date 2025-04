Chávez Jr, íntimo: sus días en la cárcel en EE.UU por las adicciones, cuándo pensó en el retiro y los detalles de su pelea con Jake Paul

Chávez Jr, íntimo: sus días en la cárcel en EE.UU por las adicciones, cuando pensó en el retiro y los detalles de su pelea con Jake Paul

En la antesala de uno de los combates más mediáticos del año, Julio César Chávez Jr. volvió a ocupar el centro de la escena. El ex campeón mundial mexicano, de 38 años, confirmó que enfrentará al influencer y boxeador profesional Jake Paul en una pelea pactada a 10 asaltos, sin título en juego, en la categoría crucero. Pero más allá de lo deportivo, Chávez Jr. habló con franqueza sobre sus problemas de salud mental, las adicciones que lo alejaron del ring y el proceso de recuperación que inició en Estados Unidos, tras haber pasado por la cárcel.

“Tuve muchos problemas. Luché contra el abuso de sustancias, pude pasar ese mal momento de mi vida. Tengo un año y medio que estoy bien, el cuerpo me ha estado respondiendo, cada vez me siento mejor”, confesó en una entrevista con el periodista especializado en boxeo, Nicolás Jaime. El hijo del histórico campeón mexicano relató cómo su experiencia en el sistema de rehabilitación estadounidense fue decisiva para iniciar un cambio: “En México no pude, entraba y salía, recaía. Fue diferente aquí (en Estados Unidos). La manera funcionó. No haber estado encerrado, estar en un programa en donde entraba y salía me ayudó a comprometerme conmigo mismo”.

Chávez Jr. comparó los tratamientos entre ambos países, incluso aludiendo a las clínicas gestionadas por su propia familia: “En México te internan durante meses, pero no me funcionó. Mi familia tenía las clínicas, pero no sabían cómo atenderme. Yo tampoco quise en su momento. Aquí fue mejor porque era de puertas abiertas. Retomé mi vida en familia y me ayudó mucho más”.

Julio César Chávez Jr. analizó el perfil boxístico de Jake Paul, su próximo rival

A nivel deportivo, Chávez Jr. viene de conseguir una victoria que, según sus palabras al canal de Youtube Boxeo Mundial, definió su continuidad en el deporte de los puños: “Si perdía mi última pelea, me retiraba. Ya no había nada que hacer en el boxeo”. Aquella pelea fue organizada por los mismos promotores de Jake Paul, lo que allanó el camino para que el combate se concretara: “Hace una semana firmé la pelea. Siempre vi que era una buena oportunidad. Me dijeron que si ganaba, podía haber algo más. Y acá estoy”.

La pelea entre Chávez Jr. y Jake Paul no tendrá cláusula de revancha ni título en disputa. Será a diez rounds y sin condiciones atípicas. El mexicano elogió el perfil del influencer convertido en boxeador: “Es una buena persona. Se ve que le pone ganas al boxeo. No es un gran peleador, pero es fuerte, grande”. Y aclaró: “Boxísticamente nunca va a ser un gran boxeador técnicamente. Voy a noquearlo. Soy mejor boxeador que él”.

En paralelo, cuestionó las críticas históricas hacia su carrera: “Nunca me han dado mérito. Siempre peleé contra los mejores y siempre me criticaron. Nadie salió a defenderme cuando me robaron la pelea con Mario Cázares. Las noticias malas venden más”.

Sobre la reacción de su padre, Julio César Chávez, ante la confirmación de la pelea, reveló: “Está muy contento. Me pidió que gane. Nadie le dio tantas emociones como yo. Se sintió mal por cómo estaba en el pasado. Ahora tengo la oportunidad de callarle el hocico como él dice”.

Julio César Chávez Jr. habla de su padre y cómo tomó la noticia de su pelea con Jake Paul

En un repaso por el presente del boxeo, Chávez Jr. también apuntó contra Canelo Álvarez, con quien perdió en 2017, y no descartó una revancha: “Canelo va a pelear con William Scull, que nadie conoce. Si hubiese peleado con Jake Paul hubiera generado más reconocimiento”.

Finalmente, remarcó la magnitud del evento: “Esta es la tercera pelea más importante de mi carrera, después de Canelo y Jacobs. Es un evento grande, y estoy listo para aprovecharlo”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE CHÁVEZ JR. EN DIÁLOGO CON NICOLÁS JAIME PARA BOXEO MUNDIAL:

Su internación por las adicciones y las diferencias entre las clínicas de su familia en México y los programas de rehabilitación en los Estados Unidos :

“Tuve muchos problemas. Luché contra el abuso de sustancias, pude pasar ese mal momento de mi vida. Tengo un año y medio que estoy bien, el cuerpo me ha estado respondiendo, cada vez me siento mejor. Me veo más joven, me siento mejor, eso es gracias al trabajo en el gimnasio. Estoy limpio, entrenando, en lo mío, que es entrenar”.

“Cuando tuve el problema en Estados Unidos, estuve en la cárcel un día, me dieron una ayuda de un programa de rehabilitación. En México no pude, entraba y salía, recaía. Fue diferente aquí (en Estados Unidos). La manera funcionó. Creo que no haber estado encerrado, estar en un programa en donde entraba y salía me ayudó a comprometerme conmigo mismo y tengo un año y medio limpio. Hoy disfruto estar bien a estar mal. Antes estaba encerrado, no podía disfrutar porque cuando estaba bien, me encontraba encerrado. Es difícil agarrar el hábito, hoy lo tengo y entreno todos los días. Mentalmente estoy limpio, estoy claro de mis metas y objetivos”.

“Aquí fue mejor porque nunca estuve encerrado. Aquí (en Estados Unidos) es de puertas abiertas. Tú vas, haces tu antidoping, haces tus terapias y haces tu vida normalmente… Te acoplas a la sociedad. Allí, en México, te internan, te meten a la cárcel durante meses y cuando piensan que estás bien te dejan salir, pero para mucha gente, como para mí, no funciona… Yo lo que necesitaba era reintegrarme a la sociedad porque siempre estuve rodeado de personas. Aquí empecé a ir a juntas, retomar mi vida en familia y me ayudó mucho más. Allá, en México no me funcionó, mi familia tenía las clínicas, pero no sabían cómo atenderme. Es lo que se vio, durante años no supieron cómo ayudarme y yo tampoco quise”.

Cuando culpo a su padre y su familia por sus problemas personales :

“Yo era el problema. No lo era nadie más. Estoy disfrutando mi vida. Se presenta esta oportunidad, (de enfrentar a Jake Paul) y es la mejor oportunidad que se me ha presentado en este momento. Gracias al trabajo, a que peleé y gané y también que estoy bien”.

El último combate, que pudo marcar su retiro del boxeo, y las profundas críticas que recibió a lo largo de su carrera :

“Peleé a 6 rounds, hace mucho que no peleaba a esa distancia. Fue una victoria buena, me preparé bien. Fue muy importante ganar. Ante Anderson Silva traía muy mala condición y sabía que si ganaba esta pelea iba a traer cosas mejores para mí. Si perdía mi última pelea me retiraba, ya no había nada que hacer en el boxeo…”.

“Yo voy a ganar, es una buena pelea. Siempre hay críticas. Para mi carrera siempre ha sido lo mismo, nunca me han dado méritos, siempre peleé contra los mejores y nunca me han dado mérito. Ahora me critican porque estoy viejo, porque he tenido mis problemas… Nunca nadie ha salido a defenderme, cuando perdí y le dieron la pelea a Mario Cázares. Nunca me han apoyado, siempre me han criticado. Voy a subirme a ganar, no me fijo en lo que dice la gente. Tú no puedes salir a defenderme, te van a criticar y obligar a hablar mal de mí. Las noticias malas de mí siempre generan más que las buenas. Cuando empecé en mi carrera, todos decían que mis rivales eran malos, cuando fui campeón mundial decían que evitaba a Maravilla, cuando lo tumbé a Maravilla también me criticaron, siempre ha habido algo”.

El detrás de escena de cómo se gestó y los detalles de su nueva pelea con Jake Paul :

“Esta pelea tenía tiempo queriéndose armar. Sentía que la pelea se podía hacer en cualquier momento. Siempre vi que la pelea de Jake Paul contra mí podía ser una buena pelea. Cuando se rumoreó que iba a pelear contra Canelo pensé que no se iba a hacer la pelea entre nosotros. Tengo buena relación con los promotores de Jake Paul y me pusieron a pelear en mi último combate en su evento y dije que sí, sabiendo que si ganaba había más posibilidades de que nos enfrentemos en un futuro. Hace una semana firmé la pelea”.

“Es buena persona Jake Paul, detrás de cámara lo traté y se ve que es una buena persona. Se ve que es dedicado, que le pone ganas al boxeo y si es un personaje, es muy bueno para armar show. Es una buena oportunidad”.

“Esta es una pelea normal, no hay cláusula de revancha, va a ser en peso crucero sin título en juego. Va a ser a 10 rounds, pero no hay nada raro en el contrato”.

La reacción de su padre al enterarse de que iba a pelear con Jake Paul :

“Él me acaba de hablar ahorita, él desesperado me preguntaba si era cierto lo de la pelea y yo le decía que ya había firmado la pelea. Está muy contento, él me dice que esta es la oportunidad que tengo de ganar esta pelea y que me prepare al 100%. Me pidió que le gane. Al final de cuentas los medios muestran ese lado malo nada más, en donde tuve tropiezos, nunca muestran cuando fui campeón del mundo. Nadie le ha dado las emociones a mi papá como se las estoy dando yo. Un papá que estuvo en el mejor momento, que también se sintió mal por cómo yo estaba en el pasado y que ahora tenga esta oportunidad, debe estar bien contento que vaya a ganar la pelea y callarle el hocico como él dice”.

“Voy a dar una gran pelea. También hay que tener bien en cuenta que Jake Paul no es un youtuber. Jake sabe pelear, no es un gran peleador. Es fuerte, grande, que sube grande al ring pero, boxísticamente nunca va a llegar a ser un gran boxeador técnicamente. Va a ser fuerte, pero hay muchas oportunidades de ganarle. Es una pelea dura, difícil, está bien Jake pero voy a noquearlo… Soy mejor boxeador que él y voy a sacar ventaja de mis habilidades”.

El análisis de la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson :

“Mike Tyson le echó ganas, fue con guantes más grandes, rounds de dos minutos. Tyson aguantó, Jake después del cuarto round no quiso noquearlo, fue algo diferente. No fue una pelea en sí. Fue un evento y pelea a medias. Siempre es un riesgo subir al ring, aguantó algún que otro golpe Mike Tyson, pero ya está muy grande, no está joven”.

Su respuesta a la provocación de Jake Paul:

“A quién ha noqueado Jake Paul, dime… Ahorita es mejor que cuando peleó contra Tommy Fury. En esta pelea va a estar más fuerte. Jake Paul tiene muchas deficiencias boxísticas. Yo creo que la clave está en la preparación física para pelear los diez rounds y poderle ganar. Esta es la tercera pelea más grande de mi carrera después de Canelo y Jacobs. Es un evento grande…”.

El dardo a Canelo Álvarez por aceptar pelear con William Scull :

“Hay que ser realistas. Esto es box y también es show. Jake Paul está haciendo un show. Canelo declaró que no quiere pelear con Jake porque no es una pelea, es un evento. Canelo va a pelear con William Scull, que nadie lo conoce. A nadie puede convencer Canelo, si hubiese peleado con Jake Paul, hubiera obtenido más reconocimiento, pero eligió la oportunidad ante el cubano y va a recibir más dinero en Arabia Saudita. Igualmente, me gustaría la revancha contra Canelo, porqué no”.

El combate será promovido por las empresas Golden Boy Promotions, propiedad de De la Hoya, y Most Valuable Promotions, ligada a Paul.

🗓️ Julio César Chávez Jr.: momentos clave de su carrera

2003 – Debut profesional: con apenas 17 años, se sube por primera vez al ring profesional en Culiacán, Sinaloa, ante Jonathan Hernández.



2005-2010 – Ascenso invicto: construye un récord de más de 40 peleas sin derrotas. Su apellido y el respaldo mediático lo posicionan rápidamente, aunque genera críticas por la calidad de sus rivales.



2011 – Campeón mundial: vence a Sebastian Zbik y conquista el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Se convierte en el primer hijo de un campeón mundial en obtener el mismo cinturón.



2012 – Derrota con Sergio “Maravilla” Martínez: cae por decisión unánime en una pelea que marcaría un punto de inflexión. Aunque logra derribar al argentino en el último round, pierde el título mundial y acumula duras críticas. Tras el combate, dio positivo en marihuana por lo que fue suspendido.



2013-2016 – Problemas fuera del ring: comienzan los conflictos con entrenadores, suspensiones por consumo de marihuana, subidas desordenadas de peso y abandono de entrenamientos.



2017 – Derrota ante Canelo Álvarez: pelea pactada en peso supermediano, donde se lo ve superado ampliamente durante los 12 rounds. La derrota genera cuestionamientos sobre su motivación y estado físico.



2019-2021 – Descenso y peleas menores: enfrenta derrotas ante rivales de menor nivel. En 2021 cae ante Anderson Silva, ex luchador de MMA, en un combate muy cuestionado.



2022-2023 – Internaciones y tratamiento por adicciones: atraviesa varios periodos de internación en México sin éxito. En 2023, tras pasar un día en la cárcel en Estados Unidos, inicia un programa ambulatorio de rehabilitación que describe como un punto de inflexión en su vida.



2025 – Retorno y pelea confirmada ante Jake Paul: tras una victoria a seis rounds, confirma que enfrentará al influencer y boxeador estadounidense en una de las peleas más mediáticas de su carrera reciente.