Jack Doohan habló de la presión en la F1 ante los rumores de ser reemplazado por Franco Colapinto

Flavio Briatore analiza con atención cada actuación de Jack Doohan en Alpine (@AlpineF1Team)

En medio de rumores que lo vinculan con una posible salida anticipada de la Fórmula 1, el piloto australiano Jack Doohan aseguró no sentirse afectado por la presión del entorno competitivo. Su rendimiento irregular en las primeras fechas del calendario ha abierto la puerta a especulaciones en el paddock, donde el nombre del argentino Franco Colapinto comenzó a sonar como una alternativa para ocupar su asiento durante la temporada.

Ante la consulta sobre si siente algún tipo de presión desde su desembarco en la F1, el australiano manifestó: “Siendo sincero, no creo que sea más complicado. Y, aunque parezca, no he tenido ningún problema con la presión”. Frente a los medios especializados en la previa al Gran Premio de Arabia Saudita el piloto agregó: “Sí, claro que ha habido un par de cosas, como en Australia y Japón, que podrían estar relacionados con la presión. Pero, siendo totalmente sincero, en ninguno de los dos casos lo estuvo”.

El piloto Alpine destacó además el rol del equipo para contener el peso de las expectativas. “El equipo también ha hecho un trabajo fantástico para eliminar esa presión, especialmente a nivel interno, lo cual ha sido genial”, explicó. Luego, añadió: “Y para mí, ya sabes, sé que el verdadero ritmo ha estado ahí desde el principio. Así que esa también es una confianza interior que puedo llevar conmigo para saber que, aunque siempre habrá presión y presencia, no me estaba afectando”.

Las declaraciones del joven australiano se produjeron antes del inicio de la actividad en Yeda, en un contexto en el que su continuidad es evaluada carrera tras carrera. En ese sentido, Doohan intentó enfocarse en aspectos positivos de su rendimiento reciente. “En general, el pasado fin de semana tuvo muchos puntos fuertes”, comentó sobre su actuación en Bahréin. “Si miras los resultados finales, no fueron lo que esperábamos ni lo que parecían ser, pero obviamente hay partes y momentos que dan mucha confianza”.

Doohan también hizo referencia a su adaptación técnica al monoplaza. “Sigo aprendiendo constantemente cómo quiero configurar mi coche de clasificación; eso también se trasladará a mi coche de carreras”, explicó. “Si la carrera [de Bahréin] hubiera transcurrido como iba a suceder, sin el Safety Car, habríamos salido con un margen de unos 16 segundos sobre Yuki (Tsunoda) y Carlos (Sainz) y los coches que venían detrás. Entonces no tendría que empujar así con cuatro chicos con neumáticos blandos detrás de mí, habría sido un poco más agradable. Además, tuve un pequeño problema de gestión de energía que no ayudó cuando estaba esforzándome al máximo”.

En términos de resultados, Doohan ha mostrado progresos en las sesiones de práctica y clasificación, pero su desempeño en carrera continúa sin despegar. Desde su debut en la temporada, abandonó en Australia tras un accidente, recibió penalizaciones en China por incidentes en la Sprint y la carrera principal, repitió un decimoquinto puesto en Japón y volvió a marcar esa misma posición en Bahréin.

Todo esto se da mientras sale a la luz una lucha interna de poder dentro de la escudería francesa. El ambiente en Alpine se encuentra en tensión, pese a los seis puntos obtenidos por Pierre Gasly tras su séptimo puesto en Bahréin. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, esperaba un rendimiento parejo de sus dos pilotos, pero la decepcionante labor de Doohan volvió a alimentar los cuestionamientos. La celebración por el 75° cumpleaños del italiano en el paddock fue, según se comenta, una fachada para esconder un malestar creciente. Briatore, firme impulsor de Colapinto, observa con atención cada carrera, mientras se multiplican las versiones sobre sus intenciones de colocar al argentino en uno de los A525.

Colapinto, por su parte, acumula antecedentes que fortalecen su candidatura. En test realizados con el monoplaza de 2023 superó con claridad a Paul Aron en Monza y en una práctica privada en Qatar. En simulacros de clasificación y tandas largas, marcó diferencias significativas en tiempos por vuelta. Además, su reciente aporte desde el simulador en Enstone fue clave en el salto de rendimiento de Gasly, quien agradeció públicamente la mejora en el comportamiento del auto. Mientras tanto, Doohan, que cuenta con el apoyo de Oliver Oakes, director del equipo, volvió a perder terreno en carrera: cayó de la novena a la decimoquinta posición en las vueltas finales por una mala gestión de los neumáticos. Con Alpine igualando en puntos al último equipo de la parrilla —Sauber—, la presión se intensifica, y la continuidad del australiano podría depender de su desempeño inmediato, especialmente ante la posibilidad de un debut de Colapinto en alguna de las próximas fechas.