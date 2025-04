“Se convertirá en uno de los mejores del mundo”: el impactante elogio de una leyenda del fútbol a Nico Paz

Paz, con la casaca de la selección argentina ante Bolivia, en 2024 (Créditos: AFP)

El histórico jugador del fútbol italiano y exestrella de la Roma, Francesco Totti, elogió al mediocampista argentino Nicolás Paz, quien actualmente suma experiencia en el Como, equipo de la Serie A italiana. En declaraciones recogidas por el medio, el ex atacante destacó el potencial del futbolista de 20 años: “Se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo”, aseguró el campeón mundial de 2006 con la Azzurra.

El interés de Totti por el joven talento no terminó allí, ya que sugirió que el club de la capital italiana debería apostar por su fichaje. “Apostaría por un joven como Nico Paz. Me gusta, es un jugador original, creativo y travieso al mismo tiempo”, dijo el exfutbolista en una entrevista.

Actualmente, la ficha del mediocampista pertenece al Como, pero el Real Madrid, el club donde fue formado, incluyó en su contrato una cláusula de recompra. El conjunto español tiene la posibilidad de adquirir nuevamente al jugador por un costo inicial de 8 millones de euros (equivalente a unos 8.4 millones de dólares), una suma que incrementa un millón de euros (aproximadamente 1.05 millones de dólares) por cada año que transcurre.

Sin embargo, en España señalan que probablemente continúe otra temporada en su actual club para que continúe con su crecimiento antes de regresar a la Casa Blanca, que lo ve como el jugador del futuro para su estructura.

Totti también reflexionó sobre la decisión del Merengue de cederlo al equipo dirigido por Cesc Fàbregas: “Por juventud, yo pienso que Real Madrid ha hecho la mejor elección. Meterlo al Como para que gane experiencia, sobre todo en el Calcio, que no es simple”.

En la presente temporada, Nicolás Paz registra números destacados, con seis goles y seis asistencias en veintinueve encuentros disputados en la Serie A. Este rendimiento le valió la atención del entrenador argentino Lionel Scaloni, quien lo ha tenido en cuenta para la selección argentina. El mediocampista debutó con la Albiceleste en el partido contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas en octubre pasado y sorprendió por su buen diálogo con el balón con Lionel Messi. Luego, fue convocado nuevamente por Scaloni para la doble fecha internacional de marzo de este año, y saltó al campo en el 4-1 ante Brasil en el Monumental.

Totti sigue demostrando su talento en los partidos amistosos o a beneficio (Reuters/Jason Cairnduff)

Sobre su potencial a futuro, Totti mostró total convencimiento de su capacidad: “Volverá a Madrid y se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo”, afirmó de manera categórica. Hijo del ex defensor argentino Pablo Paz, aunque nació en España, Nico optó por defender los colores de su patria paterna. Primero lo hizo en el combinado Sub 20, durante el Sudamericano de 2023, bajo la tutela de Javier Mascherano. Y luego Scaloni lo fue integrando poco a poco a su staff permanente, pensando en la renovación del plantel de cara al Mundial 2026, en el que Argentina defenderá el título logrado en Qatar 2022.

Totti, de opinión siempre buscada a partir de su brillante trayectoria, siempre vinculada a la Roma, viene de hacer ruido con otra declaración. Fue en un pódcast junto a Antonio Cassano: le preguntaron por qué no ganó un Balón de Oro y sus palabras levantaron polvareda.

“Pon a Messi durante 25 años en la Roma. 25 años en Roma y dime cuántos Balones de Oro ganaría”, retrucó. “¿Sabes cuántos Balones de Oro ganaría? Cero. Yo no necesito el Balón de Oro. Yo gané todo con la Roma en 25 años, esa es mi victoria. No me arrepiento de nada”, subrayó el futbolista con más partidos en la historia de la Loba (778 apariciones y cinco títulos).