La sorprendente reflexión de Francesco Totti sobre Messi: “¿Cuántos Balones de Oro hubiera ganado?”

Francesco Totti provocó controversia tras comparar su trayectoria con la de Lionel Messi, al señalar que el astro argentino no habría conseguido ningún Balón de Oro si hubiera jugado 25 años en la AS Roma como sucedió con él, según declaraciones en el pódcast Que Viva el Fútbol.

Durante la entrevista, el exfutbolista italiano afirmó: “Pon a Messi durante 25 años en la Roma. 25 años en Roma y dime cuántos Balones de Oro ganaría”. Ante su polémica hipótesis, el ex delantero Antonio Cassano, a cargo del envío y admirador de la Pulga, intentó frenarlo. “No puedes tocar a Leo y lo sabes”, le lanzó el ex Real Madrid, ante las risas de sus acompañantes en el estudio.

Pero Totti insistió. “25 años en Roma y dime cuántos Balones de Oro ganaría, Dímelo. ¿Ganaría 10 Balones de Oro? Mmm”, volvió a la carga. “Diez no, pero cinco o seis”, replicó Cassano (en realidad, el capitán de la Albiceleste ostenta ocho). “¿Sabes cuántos Balones de Oro ganaría? Cero”, arriesgó Francesco, quien militó toda su carrera profesional en el club de la capital italiana, donde es una deidad.

La conversación se intensificó cuando el entrevistador sugirió que Totti no ganó el Balón de Oro por haber rechazado una oferta del Real Madrid. El exdelantero respondió que no necesitaba dicho galardón: “Yo no necesito el Balón de Oro. Yo gané todo con la Roma en 25 años, esa es mi victoria. No me arrepiento de nada”, aseguró.

Las declaraciones de Totti sorprendieron por el contraste con sus opiniones anteriores sobre Messi. En ocasiones pasadas, el campeón del mundo en 2006 expresó admiración por el jugador argentino y llegó a afirmar que Messi sería el único digno de portar el número 10 en la Roma.

Cambio de camisetas en un Barcelona-Roma (Instagram Messi)

Sus palabras abrieron el debate en las redes sociales. Hubo quienes lo criticaron por mencionar al campeón del mundo y bicampeón de América y otros que llevaron la hipótesis al plano analítico. Y sacaron el nombre de Diego Maradona para refutarlo. “Maradona fue al Napoli y fue una locura, en esa época no se entregaban Balones de Oro a los no europeos, pero lo hubiera ganado seguro... Messi estuvo a ese nivel en sus 25/26/27 años; seguro ganaba Balones de Oro, Champions y todo. Hay jugadores que simplemente son extraordinarios”, fue uno de los mensajes que discutieron la mirada de Totti.

Otros no detectaron un golpe a Messi, sino una romantización de su decisión de quedarse con un único amor en su trayectoria. “No entienden que no le bajó el precio a Messi, sino que dice que el fue feliz jugando en Roma y que no le importaban los títulos, aunque la Roma fuera un equipo ‘chico’”, marcó otro de los participantes del debate.

Il Capitano se coronó campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006. Además, es el futbolista con más partidos en la historia de la Loba, con un total de 778 apariciones. Durante su carrera en el club, obtuvo la Serie A en la temporada 2000/01, la Supercopa de Italia en 2001 y 2007, y la Copa Italia en las ediciones 2006/07 y 2007/08.