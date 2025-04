La furia de Verstappen tras los problemas en boxes en el GP de Bahréin y la decisión de Red Bull: “Fue una catástrofe”

Red Bull está lejos del nivel demostrado en los últimos años y llevó a cabo una reunión de emergencia después del GP de Bahréin (REUTERS/Mark Peterson)

Oscar Piastri demostró la enorme superioridad del McLaren y ganó el Gran Premio de Bahréin con solvencia. El podio lo completaron George Russell de Mercedes y su compañero Lando Norris, mientras que más atrás llegaron las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Recién en el sexto lugar, y con un sobrepaso a Pierre Gasly (Alpine) en la última vuelta, surgió Max Verstappen. La carrera de Red Bull fue caótica: el monoplaza tuvo serios problemas de fiabilidad y las paradas en los boxes fueron desastrosas. ¿La única buena noticia? Yuki Tsunoda sumó puntos al terminar noveno, algo que no venía sucediendo con los anteriores compañeros del neerlandés.

“Todo lo que podía salir mal salió mal. No estuvo a nuestro nivel”, definió el tetracampeón de la Fórmula 1 a la actuación de Red Bull en el Circuito Internacional de Sakhir. Profundizando todavía más la crisis, Helmut Marko, asesor ejecutivo de la escudería austriaca, dejó una contundente frase para sentenciar el presente del equipo, que llamó la atención de todo el paddock: “La situación es muy alarmante”.

La preocupación escaló hasta tal punto que, según informaron medios especializados como Motorsport, Red Bull realizó una reunión de urgencia una vez que terminó el GP de Bahréin. En el cónclave participaron miembros importantes de la cúpula del team con sede en Milton Keynes: Christian Horner, jefe del equipo, Pierre Wache, director técnico, Paul Monaghan, ingeniero jefe, y el propio Helmut Marko. “Es un día muy difícil para Red Bull, eso es obvio para todos nosotros”, comentó el asesor.

Inmediatamente, profundizó en las dificultades que está teniendo el monoplaza RB21: “Sabemos que no somos competitivos y habrá piezas que llegarán en las próximas carreras, y esperemos que aporten mejoras. Tenemos muchos problemas. El principal es el equilibrio y el agarre. Y a raíz de esto, supongo que surgieron los problemas con los frenos. Y luego, el procedimiento habitual, como una parada en boxes, no funciona, así que un problema se sucede tras otro”.

A su vez, en diálogo con Sky Sports, agregó: “Técnicamente, nuestro coche simplemente no está equilibrado. No sabemos cuál es el problema. Pero supongo que se debe principalmente a la aerodinámica. Tenemos que recuperar el rendimiento del coche lo antes posible, y también deben funcionar estándares como la parada en boxes. El coche no es el más rápido y, por lo tanto, las paradas en boxes no funcionan. Eso es inaceptable”.

Precisamente, esto último fue una de las grandes falencias que tuvo la escudería austriaca en el Gran Premio de Bahréin. Tras haber largado con neumáticos blandos y con una abrasiva degradación por parte del asfalto del circuito, los pilotos tuvieron que hacer una temprana parada en los boxes en la vuelta 10. Allí se vieron perjudicados tanto Verstappen como Tsunoda por un fallo en el semáforo del box, el cual permaneció con la luz roja demasiado tiempo y perjudicó a los corredores en la salida.

La segunda parada en los pits por parte del neerlandés fue todavía peor, ya que uno de los mecánicos tuvo problemas a la hora de sacar la rueda delantera derecha del monoplaza y obligó al piloto a detenerse por 6,2 segundos. Sin embargo, Verstappen exprimió al máximo el auto y logró superar a Gasly en el giro 57 para terminar en el sexto lugar.

“Un gran problema y luego la parada en boxes. Tampoco sé qué salió mal allí. Claro que fue una catástrofe. Además, los neumáticos duros no funcionaron en absoluto. El ritmo era pésimo... Así que creo que la posición en la que terminé fue la mejor que pude haber obtenido. Los frenos mejoraron un poco hoy porque pudimos cambiar el material, pero el problema no es solo la sensación de los frenos, que aún no están donde quiero, sino también el sobrecalentamiento de nuestros neumáticos. Así que, al frenar, no hay sensación porque es muy fácil bloquear los neumáticos delanteros o traseros a la vez”, comentó Verstappen.

No obstante, Mad Max se mostró confiado a la hora de revertir la situación y espera soluciones por parte del equipo para mejorar la fiabilidad del auto. “No necesito reiniciarme, estoy bien. Es lo que es. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, incluso en situaciones decepcionantes o frustrantes, pero tenemos que seguir adelante”, explicó.

Por su parte, Tsunoda, que también sufrió problemas en las paradas para cambiar gomas, consiguió un noveno puesto. Más allá del escueto resultado, es más de lo que logró su predecesor Liam Lawson y demostró que su ética de trabajo se alinea más a la puesta a punto que busca Verstappen, aunque el japonés dejó en claro que todavía “no conozco ni la mitad del coche”.

“Estoy contento con el progreso hasta ahora. Sigo haciendo lo que hago. Estoy contento con la confianza que tengo en este coche, pero aún no he adquirido el conocimiento ni la comprensión necesarios”, completó el nipón.

Tras el Gran Premio de Bahréin, McLaren dio un golpe de autoridad y comienza a sacar una diferencia contundente en el Campeonato de Constructores, ya que suma 151 puntos. Red Bull, en el tercer lugar por detrás de Mercedes, consiguió solamente 71. De estos, 69 le pertenecen a Verstappen, que en el plano de pilotos ya está por detrás de Norris (77) y Piastri (74).