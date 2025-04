La atajada “imposible” de Keylor Navas que salvó a Newell’s de la derrota ante Argentinos Juniors

La atajada imposible de Keylor Navas en NOB

Una vez más, Keylor Navas volvió a ser clave para que Newell’s sumara en el campeonato. Después de haber tenido una actuación consagratoria contra Tigre en Victoria el lunes pasado, ahora el costarricense volvió a lucirse en el Coloso Marcelo Bielsa y sostuvo el cero en su valla en el empate sin goles ante Argentinos Juniors. Sobre el final, el ex Real Madrid sacó una pelota imposible que tenía destino de red.

La Lepra había hecho méritos para ponerse en ventaja en la parte inicial, pero en el segundo tiempo fue el Bicho el que pareció estar más fresco y en los minutos finales arrinconó al local, que se amparó en Navas para rescatar un punto. José María Herrera anticipó a David Sotelo con un cabezazo tremendo que parecía ser el 1-0 de los de La Paternal, pero con un movimiento rápido y ágil, Keylor se estiró y despejó el balón. El reloj marcaba 32 minutos del complemento, por lo que fue una jugada que pudo definir el match.

Ya sobre el tiempo cumplido, el equipo del Ogro Fabbiani volvió a salir mal en defensa y esta vez fue Kevin Godoy el que tuvo su chance, tras un centro rastrero de Alan Rodríguez. Nuevamente la muralla costarricense apareció en escena y envió el esférico al córner. Otro momento cúlmine del encuentro.

Atajada de Keylor Navas en NOB

El ganador de tres Champions League fue elegido figura del partido y habló ante la cámara luego del 0-0 en el Parque Independencia: “Muy agradecido con Dios por la oportunidad de jugar un partido más. Contento porque siempre que se pueda ayudar a mis compañeros, yo creo que esa es la función nuestra, del portero, estar ahí para cuando nos necesiten. Lastimosamente no pudimos ganar, que era lo que queríamos, pero un puntito también nos ayuda a sumar”.

Respecto al juego, analizó: “Siento que al final estuvimos defendiendo bien en nuestro esquema, tratando de taparles los espacios por el medio. Sabíamos que ellos son un equipo que les gusta encontrar esos pases filtrados y también abrir hacia afuera. Creo que hicimos un buen planteamiento. Después, a la hora de atacar, tuvimos algunos errores en la toma de decisiones. Eso nos ayuda para saber que tenemos que mejorar en esa área para los próximos partidos”.

Sobre su actualidad, mencionó: “Obviamente al fútbol argentino todo el mundo lo conoce y se sabe que hay gran calidad de futbolistas. No es un secreto que muchos jóvenes argentinos y de Sudamérica juegan acá y después dan el salto a Europa. No es casualidad, me esperaba el nivel que hay y estamos disfrutando mucho”.

Y concluyó sobre el espectáculo y la fiesta en la tribuna que se vive en cada encuentro: “Es precioso, como se lo digo a mi familia, mis amigos, que el ambiente que se siente aquí, la atmósfera, cómo la gente apoya. Eso es algo que hay que vivirlo y gracias a Dios estoy teniendo la posibilidad de estar viviéndolo”.