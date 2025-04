El nuevo refuerzo del Inter Miami reveló el gesto que tuvo Lionel Messi al recibirlo en el vestuario

El capitán de las Garzas le dio una cálida bienvenida a la flamante incorporación del equipo

Inter Miami confirmó el 25 de marzo pasado la incorporación del centrodelantero Allen Obando como una de las caras nuevas en el plantel dirigido por Javier Mascherano. El nuevo compañero de Lionel Messi viene a reforzar una posición que se resintió con la baja de Leonardo Campana, pero los trámites burocráticos y las gestiones con el club dueño de su pase, Barcelona de Ecuador, postergaron su debut hasta el último fin de semana, cuando entró 21 minutos en el empate contra Toronto FC.

Tras haber sido suplente ante Los Angeles FC por Concachampions, Obando concedió un reportaje a Deporte Total USA en el cual se refirió a sus comienzos en el deporte y reveló el singular gesto de Messi en la llegada del atacante de 18 años al vestuario de las Garzas: “Estaba de espaldas arreglando mis cosas y, cuando me doy la vuelta, Leo viene a saludarme. De verdad me sorprendí porque caracteriza la humildad que él tiene, de poder venir a saludarme, porque yo estaba de espaldas. No me lo esperaba ni me lo imaginaba saludar a Messi”.

Además, el ecuatoriano relató cómo transitó los días previos a la confirmación de su traspaso: “Al principio, me preguntaba si era verdad o mentira. Jugar al lado de Messi es gratificante. Cuando me dijeron que iba a ser verdad, estaba un poco nervioso y emocionado para que pasara. Estoy emocionado por estar acá”. Llegó a préstamo desde Barcelona SC hasta el final de la temporada 2025 con una opción de compra.

Luego de su debut, Allen Obando contó cuáles son sus objetivos en esta nueva experiencia: “Quiero tener minutos con el equipo, demostrar, marcar goles y llegar a la selección mayor. Ojalá se pueda cumplir”. En su paso por el fútbol ecuatoriano, convirtió 4 tantos en 23 encuentros. Además, disputó el Sudamericano Sub 20 de este año en Venezuela con Ecuador y jugó dos amistosos con La Tri a nivel Mayor en marzo de 2024.

Allen Obando jugó el último Sudamericano Sub 20 (crédito @latriecu/Instagram)

El atacante categoría 2006 inició a jugar al fútbol gracias a su padre desde los seis años, hizo sus primeros pasos en una academia de la provincia local de Esmeralda y se fue a Guayaquil para defender los colores del Ídolo del Astillero con solo 10 años. “Me mude para empezar a jugar y tener experiencia. Dejé a mi familia, fue un proceso muy largo. Empecé en la Sub 11 hasta el equipo de Primera, pasé todo el proceso, que fue muy complicado, pero supe estar bien mentalmente”, manifestó.

Para concretar su contratación, Inter Miami debió enviarle USD 100.000 al Vancouver Whitecaps en Fondos de Adjudicación Generales (GAM) para el 2025 y USD 50.000 en GAM para el 2026 para tener “Prioridad de Descubrimiento” sobre Obando.

“Estoy emocionado de tener la oportunidad de continuar mi carrera con un nuevo desafío en un gran club como Inter Miami. Estoy listo para ponerme a trabajar, para seguir creciendo como jugador y ayudar a mis compañeros y al Club a luchar por nuestros objetivos esta temporada“, declaró el futbolista en frases difundidas por las Garzas en su presentación.

Por su parte, Javier Mascherano se había referido a su llegada antes de completar todos los trámites necesarios para integrar el primer equipo: “Nosotros estamos esperando a que pueda entrenar con el grupo, todavía por el tema de los papeles no entrena con nosotros, pero si de manera individual, obviamente mientras mas rápido se pueda incorporar mucho mejor”.

Su incorporación es clave para evitar desgastar a Luis Suárez en la ofensiva de cara a momentos clave del año. El jueves 24 de abril, Inter Miami iniciará la llave de semifinales de la Concachampions ante Vancouver Whitecaps en Canadá, pero antes debe medirse a Chicago Fire y Columbus Crew por la Major League Soccer (MLS).

