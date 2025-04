La contundente frase de uno de los compañeros de Colapinto sobre la competencia interna en Alpine: “No hay amistad”

Briatore con los pilotos titulares y los reserva de Alpine

Alpine es uno de los equipos de Fórmula 1 que está en pleno proceso de reconstrucción. El arribo de Flavio Briatore como cabeza de proyecto a mediados del año pasado trajo una serie de modificaciones drásticas. Lo más destacado se dio tras la salida de Esteban Ocon y el ascenso de Jack Doohan desde la Academia de Pilotos: firmaron a cuatro corredores de reserva, con Franco Colapinto como figura estelar y Paul Aron como principal competencia.

Mientras el australiano, titular en el inicio de temporada, camina por un terreno fangoso a raíz de sus constantes accidentes en las primeras carreras, el argentino gana terreno para dar el salto a la butaca principal, pero el estonio no pierde las esperanzas de ganar la pulseada por ese lugar.

Este fin de semana Aron estará como reserva por primera vez en el Gran Premio de Bahréin, al mismo tiempo que Colapinto hace tareas en el simulador del equipo en la sede de Enstone. Días antes de desembarcar en el circuito de Sakhir, Paul habló con un medio de su país para dar detalles de su desarrollo en las filas de Alpine y dejó una curiosa frase sobre el vínculo entre los corredores del team.

“Por supuesto, interactuamos y nos comunicamos, pero no hay amistad. Está claro que los pilotos principales saben que nosotros, como suplentes, queremos sus asientos. Entre los pilotos reserva, todos sabemos que queremos ser el siguiente en ese asiento principal. No es ningún secreto que en el automovilismo no hay amigos”, sentenció Aron en una rueda de prensa que se celebró en la ciudad de Tallinn, según replicó el medio local NewsERR.

La presentación de Paul Aron en Alpine

Alpine es el único equipo que no sumó puntos en el Campeonato de Constructores en estas primeras fechas a raíz de los resultados de sus corredores principales, Pierre Gasly y Doohan. Sin embargo, Aron asegura que el equipo está contento con su desarrollo en particular: “Si nos fijamos en los resultados, mientras que el equipo ha tenido un comienzo de temporada difícil, para mí ha sido un comienzo exitoso. He cumplido bien mi papel de piloto reserva. El equipo está contento conmigo. He tenido varias oportunidades de demostrar mis habilidades, y todas esas pruebas han ido bien“. La conferencia se realizó en la capital de Estonia y, según detallaron en la cadena mencionada, también estuvieron otras figuras del automovilismo de ese país.

El lazo entre Colapinto y Aron es más que particular. El estonio desembarcó en la Fórmula 3 en el 2023 para comandar un coche de un equipo destacado como Prema Racing y justo cuando el argentino dio el salto desde Van Amersfoort Racing a MP Motorsport. Aquel año, Aron finalizó tercero y Colapinto cuarto, con apenas dos puntos menos, en un torneo que tuvo al brasileño Gabriel Bortoleto como campeón.

Esos tres apellidos ascendieron al año siguiente a la Fórmula 2: Franco con MP, Aron en Hitech Pulse-Eight y Bortoleto en Invicta Racing. El argentino compitió en apenas 10 fechas del calendario ya que dio el salto a la F1 con Williams, pero en el interín tuvieron una maniobra que fue clave para la vida de Colapinto: el argentino lo superó sobre el final de la carrera en Imola y ganó aquel día.

El certamen de pilotos terminó con Bortoleto campeón, Isack Hadjar segundo (hoy en Racing Bulls) y Aron tercero. Colapinto, a pesar de que se perdió ocho competencias, cerró el año noveno con los puntos que acumuló en el primer tramo del calendario.

El podio con Colapinto en lo más alto y Aron en el segundo lugar (Foto: Dutch Photo Agency)

La batalla en equipos rivales ahora se trasladó tras bambalinas en Alpine, porque ambos aspiran a dar el salto al equipo principal. En los últimos días, ambos tuvieron un test privado en el A523, el coche del equipo que corrió en la temporada 2023. Según informó el sitio especializado Motorsport Italia, el argentino mostró mejores estadísticas en estos Test Previous Car (TPC) a pesar de protagonizar una salida de pista que dificultó su sesión.

En el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0,5s) más rápido que Aron. A su vez, aumentó la diferencia a 0,7s por vuelta en relación con la tanda más extensa que cuenta con diferentes configuraciones del auto (combustible, cargas aerodinámicas, etcétera) y tiene un paralelismo con una carrera, según lo detallado por ese postal.

Hay que tener en cuenta que el equipo que lidera Flavio Briatore inició la temporada con Colapinto, Aron, Ryo Hirakawa y Kush Maini en el rol de reserva, pero el japonés se marchó en las últimas horas a la estructura de Haas luego de afrontar la práctica libre 1 con Alpine en el Gran Premio de su país que se celebró en el circuito de Suzuka.