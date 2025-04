Difundieron el video de la salida de pista que tuvo Franco Colapinto en los tests con Alpine: “No me olvidé de frenar”

La salida de pista de Franco Colapinto durante los tests con Alpine

Mientras Alpine afrontaba la tercera fecha del calendario de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka durante el Gran Premio de Japón, Franco Colapinto se subió a un modelo antiguo de la escudería para realizar los Test Previous Car en el circuito de Monza durante una ensayo cerrado.

Si bien el evento era sin espectadores, algunos fanáticos lograron ingresar a las tribunas para ver de cerca estas pruebas que también realizó el otro reserva del team, Paul Aron. El argentino atravesó casi sin problemas los TPC, los ensayos con autos de al menos dos temporadas atrás destinados a los pilotos de reserva. Sin embargo, se conoció que tuvo una salida de pista que limitó su tiempo al mando del A523.

En las últimas horas, se viralizó el video del problema del argentino. Siguió de largo en una de las curvas del trazado italiano y debió retornar a los boxes, donde trabajaron durante casi una hora para alinear el suelo de su monoplaza con el fin de continuar con los tests.

Las imágenes se instalaron en redes sociales y fue el propio Colapinto el que salió a aclarar lo sucedido, más allá de que instantes después borró el posteo que realizó en X (ex Twitter) como es habitual en él. “No se crean que me olvidé de frenar, me quedé sin freno trasero. Los que hablan sin saber, calladitos, están más lindos”, escribió en un tuit que permaneció alrededor de 15 minutos online hasta que decidió eliminarlo. El argentino eligió responder sobre un video que compartió una cuenta llamada @ElReyGuiri, aunque el posteo tenía la finalidad de aclarar a sus seguidores lo que había ocurrido.

La explicación de Colapinto sobre su salida de pista

Ya sin Ryo Hirakawa, quien emigró a Haas para ser corredor de reserva luego de pilotear un Alpine en las prácticas libres de Japón, Alpine tiene como tercer corredor al argentino, que figura un paso por delante del estonio Paul Aron y del indio Kush Maini.

Precisamente con Aron compartieron los test en Monza el último fin de semana y, según según informó Motorsport Italia, Franco tuvo un mejor rendimiento. En el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0”5) más rápido que Aron. A su vez, aumentó la diferencia a 0”7 por vuelta en relación con la tanda más extensa que cuenta con diferentes configuraciones del auto (combustible, cargas aerodinámicas, etcétera) y tiene un paralelismo con una carrera.

Esta salida de pista obligó a Colapinto a detenerse en boxes durante un tiempo hasta que calibraron su monoplaza para retornar a la actividad. En total, el argentino completó un total de 540 kilómetros, mientras que el estonio, que no cometió ningún error, giró 650 km.

Colapinto giró con un Alpine en Monza

Colapinto estuvo como reserva en Australia y China, pero dejó su lugar como corredor de emergencia en Japón para que Hirakawa tenga su oportunidad. Este fin de semana, en el Gran Premio de Bahréin, será la primera vez para Aron en ese rol. Luego, en Arabia Saudita, el sudamericano retomará el lugar de tercer corredor. Al menos por ahora, ese es el esquema de trabajo que tiene en Enstone, pero no hay que perder de vista que el rendimiento de Jack Doohan está en constante debate luego de los accidentes que tuvo en las primeras tres fechas del calendario.

Flavio Briatore, líder del equipo, habló durante los últimos días sobre estos temas. Al ser consultado sobre el futuro de Franco, aclaró: “Ahora la prioridad es tener un monoplaza de primer nivel, para estar a la altura de los cuatro monstruos McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari”. Y cuando le señalaron a Doohan como “hijo de papá”, el directivo italiano fue contundente: “En cuanto a Jack, puedes ser el hijo de Mick pero si no eres competitivo no vas a ningún lado, todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”.

Durante las últimas horas, el equipo difundió en redes sociales el habitual video de sus corredores de reserva mostrando los secretos del próximo circuito a transitar. Colapinto, que había protagonizado esta producción en el debut en Melbourne, volvió a subirse al simulador para explicar cómo se debe recorrer el trazado de Sakhir.

En este contexto, la actividad en Sakhir iniciará este viernes 11 de abril desde las 8.30 (de Argentina) con la práctica libre 1 y continuará ese día con la FP2 (desde las 12). El sábado habrá un tercer entrenamiento (9.30hs) y luego llegará la primera cita de exigencia con la clasificación (a partir de las 13). La carrera se celebrará el domingo 13 de abril a partir de las 12 de Argentina.

Noticia en desarrollo...