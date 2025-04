Estallaron los memes tras el empate de River ante Barcelona por la Libertadores: el look de Segundo Castillo y Mastantuono, los elegidos

River Plate igualó 0-0 frente a Barcelona de Ecuador en el estadio Monumental por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que venía de debutar con un triunfo en Lima ante Universitario, dominó gran parte del encuentro pero volvió a exhibir falencias en la definición y no logró quebrar el arco defendido por el venezolano José Contreras, figura indiscutida del partido.

Durante los 90 minutos, el conjunto argentino generó las principales oportunidades ofensivas, principalmente en los pies de Sebastián Driussi, Facundo Colidio y el juvenil Franco Mastantuono, quien se encargó de la ejecución de pelota parada. Sin embargo, las intervenciones del arquero visitante frustraron en varias oportunidades al equipo local, especialmente en una doble tapada a los 53 minutos que impidió la apertura del marcador.

A pesar de los ingresos de Miguel Borja y Santiago Simón en el segundo tiempo, River no consiguió alterar la dinámica del partido. La falta de precisión en los últimos metros y el sólido planteo defensivo del conjunto ecuatoriano, que recién generó su primera ocasión a los 61 minutos con un remate desviado de Byron Castillo, sellaron el empate sin goles.

Con este resultado, River alcanzó los cuatro puntos en la tabla del Grupo B, mismas unidades que Barcelona. El Millonario enfrentará el domingo a Talleres por el Torneo Apertura y recién volverá a competir en el plano continental el 23 de abril, cuando visite a Independiente del Valle en Quito, en la antesala del Superclásico frente a Boca Juniors.

Durante el encuentro, no faltaron las clásicas burlas al equipo millonario, que pese a haber realizado una importante inversión de dinero en materia de refuerzos, no encuentra el rendimiento esperado. Gallardo fue uno de los apuntados, junto con Sebastián Driussi y Miguel Borja. Los clásicos memes también apuntaron al entrenador rival, Segundo Castillo, quien volvió a mostrar un extravagante look. El arquero venezolano, José Contreras, también se llevó lo suyo por sus importantes intervenciones.

