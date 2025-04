El análisis de Marcelo Gallardo tras el empate de River ante Barcelona de Ecuador: “No me voy a dejar contagiar por la negatividad”

River no pasó del empate ante Barcelona de Ecuador en el que fue el segundo compromiso del equipo en esta edición de la Copa Libertadores. En un Monumental vacío por la suspensión impuesta por la Conmebol, el Millonario hizo méritos, pero careció de justeza en los metros finales para doblegar a su rival y tuvo que conformarse con un empate que le supo a poco. Marcelo Gallardo, sin embargo, destacó la labor de sus dirigidos y aseguró que se fue conforme con el nivel.

“Me iría preocupado si no hubiese visto lo que observé, control de juego, situaciones de gol con movimiento. Tuvimos buenas cosas, el rival no nos pateó al arco. Un equipo hizo mérito para ganar y el otro, que no hizo mérito, se lleva lo mismo que nosotros. Esto es fútbol. Hoy no tuvimos contundencia. Si me llevo por los dos partidos de Copa, jugamos un muy buen primer tiempo en Lima y hoy, sin nuestro público, en un partido pandémico, tuvimos el control de juego otra vez. Desde el análisis de estos dos partidos, vi cosas buenas”, fue la primera sentencia del Muñeco.

Y luego fue por más: “Estamos en la búsqueda de representar a nuestros hinchas. Es una búsqueda permanente y no podemos dejar de insistir. Nuestra representación significa muchísimo. Duele el resultado, estamos amargados por el resultado, vengo acá y los veo cabizbajos, y yo tengo que levantarles el ánimo. Y no es todo negativo. Todas las expectativas que están depositadas en el equipo... No vengo a dar excusas, vengo simplemente a decir el análisis que observo, después puedo escuchar un montón de opiniones”.

Al mismo tiempo, insistió en que hubo cosas que River tiene para rescatar: “Hoy no vi un equipo por el que el hincha no se haya sentido identificado. Hoy vi un equipo que se impuso ante su rival, algo que no es fácil. En la totalidad del tiempo intentamos jugar en campo rival, generamos cuatro o cinco situaciones, erramos un penal... no me voy a dejar contagiar por la negatividad. El resultado nos amarga y mucho, pero no vi cosas malas hoy. Lo negativo, la contundencia”.

Por otra parte, aclaró que “soy el más autocrítico y el más exigente de todos. Y vi cosas buenas del equipo, como las vi en Lima también”, y admitió: “Te vas con bronca, porque no era un partido para empatarlo. El vestuario estaba con un sabor muy amargo, no era para empatar, era un partido que por lo hecho deberíamos haber ganado. Y cuando no ganás te vas con bronca, que queda hasta el próximo partido”.

Al Millonario se le vendrá Independiente del Valle, en Ecuador, el próximo miércoles 23 de abril. Un triunfo lo acomodaría en su zona de Copa. “Complicado es siempre ganar. No pudimos agarrar una racha ganadora de partidos consecutivos que hubiésemos querido. A veces no jugando bien terminás ganando. Nunca jugamos peor que el rival, pero no pudimos conectar victorias consecutivas. Hay que seguir intentando, no hay otra forma. En la búsqueda, encontrar los argumentos que nos lleven a tener continuidad de victorias y que se genere confianza en el seno del plantel”, afirmó el DT riverplatense.

“En los últimos 20, 25 minutos se cerraron bien, pusieron un central más y nos obligaron llegar con centros. Los cambios pueden ser tardíos o desacertados cuando no se terminan ganando los partidos”, mencionó también Gallardo.

En tanto, argumentó sobre la falta de eficacia: “Los jugadores que están bajos, deberán levantar, es así, hay que hacer méritos y seguir levantando para mejorar. Y la falta de contundencia se logra con la confianza de los futbolistas, intentando tomar mejores decisiones. Nada más. Para eso se trabaja, se entrena, para que después las decisiones que los futbolistas toman sean las mejores posibles. A veces metés un tiro al arco sin ninguna gestación y es gol. Y hoy generamos dos o tres jugadas muy buenas de cara al arco y no pudimos convertir. Necesitamos que el arco se nos abra un poco más”.

Por último, se refirió al colombiano Castaño y cuáles serán los próximos objetivos en general: “Va a seguir teniendo minutos, no es fácil, hace poco que llegó, se adaptó, entra y juega, nos da control, fluidez en el juego. En estos partidos que participó lo hizo bien. Nos va a seguir dando lo bueno que viene mostrando. En mi gestión, acompañar a los futbolistas que aún no están en su mejor nivel, pero tienen que estarlo”.