Alpine confirmó cuándo regresará Colapinto a un Gran Premio: su plan de trabajo para volver a correr en F1

Colapinto volverá a acompañar a Alpine en Arabia Saudita

Este fin de semana Franco Colapinto no estará en el Autódromo de Suzuka, donde la Fórmula 1 correrá su tercera fecha. Sin embargo, el argentino de 21 años que es piloto de reserva de Alpine, no tiene descanso y divide sus días entre el departamento donde vive en Madrid y Enstone, donde está la sede de la escudería francesa. Allí, el bonaerense se entrena en el simulador y así seguirá las próximas dos semanas para verlo otra vez en un circuito.

El pilarense continúa con su formación en el team francés (tiene la sede en Inglaterra, dado el equipo original era Toleman) y estará de regreso acompañando a su escudería el fin de semana del 20 de abril, cuando se disputará el Gran Premio de Arabia Saudita en el trazado urbano de Yeda, según le confirmó una fuente de Alpine a Infobae. Allí otra vez estará disponible ante alguna eventualidad de los corredores titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan.

En Japón, el local Ryo Hirakawa será el piloto de reserva presente y formará parte de la primera práctica libre con el A525 (auto de Alpine) de Doohan. Se trata de una decisión estratégica de la escudería de darle la posibilidad al nipón en su casa. Cabe recordar que Colapinto no podrá girar en los ensayos de los Grandes Premios porque ya no es considerado un rookie (novato).

Dos semanas más tarde se lo verá otra vez en los boxes ya que estará presente en el Gran Premio de Miami, algo que se confirmó en el propio sitio oficial del piloto. El evento estadounidense también será estratégico ya que se trata del primero en América y debido al apoyo que recibió Colapinto de la conocida empresa de venta electrónica y distribución, se espera la presencia de los emisarios de dicha firma y de otros sponsors de Franco.

Franco Colapinto es la gran apuesta de Flavio Briatore, el hombre fuerte en Alpine (@briatoreflavio)

Luego, aún no está confirmado en qué otros escenarios estará presente Franco, según lo indicado desde Alpine. No obstante, cabe recordar el supuesto contrato de seis Grandes Premios que tendría Doohan, y cuya continuidad estaría supeditada a buenos resultados, algo que el australiano no consiguió en las dos primeras fechas del presente ejercicio. Ya disputó tres, la última fecha de 2024 y las dos primeras de la actual temporada.

El hijo de Mick Doohan, el quíntuple campeón mundial de motociclismo en 500 cm3, comenzó mal la temporada con un choque antes de cumplir la primera vuelta en Australia. En China fue penalizado dos veces con diez segundos y la quita de 4 puntos para la Superlicencia; primero, por un choque a Gabriel Bortoleto en la carrera Sprint, y luego por tirarle el auto encima a Isack Hadjar en un frenaje en la carrera disputada este domingo. Si el australiano llega a 12 puntos de sanción, deberá ausentarse una carrera.

Colapinto es en los papeles el más idóneo para reemplazar al oceánico pues disputó nueve Grandes Premios en 2024 con Williams y es el único de los cuatro pilotos de reserva en Alpine que corrió. Llegó a la escuadra francesa luego de una negociación que duró más de un mes y en la que el asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, gestionó personalmente la llegada de argentino.

A propósito, pese a que a Briatore se lo vio muy cerca de Franco dentro y afuera de los circuitos, Infobae pudo saber que Catarineu y su marido, Jamie Campbell-Walter, siguen en el día a día de su pupilo y continúan directamente involucrados en lo que pasa con Franco, pese a no haber ido a las dos primeras citas del año.

Franco Colapinto tomando mate, una escena cada vez más habitual en los boxes de la F1 (@francolapinto)

Mientras tanto, y pese a que aún no puede correr, se supo que Colapinto está cada vez cómodo en Alpine y se fue ganando la confianza de los mecánicos y otros integrantes. Entre mates y bizcochos (otro de sus patrocinantes), Franco lleva sus horas en Enstone cada vez que se hace presente. Se incorporó por medio de una cesión que Williams aceptó por cinco años, debido a que en el equipo inglés no tuvo lugar ante la llegada de Carlos Sainz y la continuidad de Alex Albon.

Su plan de trabajo continuará con las pruebas TPC (Test Previous Cars), que son entrenamientos con autos que tengan como mínimo dos temporadas de antigüedad. Más allá de su retorno a los boxes en Medio Oriente y de lo mencionado en Miami, apuntaría a que también pueda estar en el inicio del periplo europeo, desde el 18 de mayo en Imola, sede del Gran Premio de Emilia Romaña. Allí, en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, logró su único triunfo en la Fórmula 2 el año pasado.

Tras el Gran Premio de China circuló el rumor de que Colapinto tenía la chance de sumarse a Racing Bulls, algo que este medio pudo confirmar que no prosperó, aunque no se descartaría la posibilidad de que venga otro equipo y lo quiera.

Para un eventual cambio o cesión a otro equipo, las partes que deberían ponerse de acuerdo son: el propio Briatore, Alpine, Williams (porque aún sigue vinculado al piloto) y Bullet Sport Management, empresa que representa a Franco y que está a cargo de María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. La posibilidad de un cambio no está descartada, pero ahora no sería el momento.

Franco Colapinto continuará con las pruebas TPC como parte de su entrenamiento en pista

Colapinto revolucionó la F1 desde su debut en Italia el 1 de septiembre de 2024, donde reemplazó en Williams a Logan Sargeant, quien fue desvinculado por sus malos resultados y accidentes; el último en su despedida en los Países Bajos. Sumó puntos en su segunda carrera al ser octavo en Azerbaiyán. Fue el primer argentino en cosechar unidades desde Carlos Alberto Reutemann en enero de 1982. Luego sumó otro tanto al ser décimo en Austin. Tuvo una largada de antología en Singapur, donde partió 12 y antes de llegar a la primera curva se ubicó noveno. En San Pablo, en su primera experiencia con lluvia sobre un coche de la Máxima, logró un soberbio sobrepaso ante Lewis Hamilton.

El fenómeno Colapinto explotó arriba y abajo del auto desde su debut en Monza, donde cientos de argentinos coparon la recta principal luego de la carrera, en una escena que se repitió en otros escenarios como Austin y en Brasil, donde viajaron unos diez mil hinchas. La expectativa de los fanáticos es enorme y cada publicación referida al bonaerense suele ser viral.

Quizá el silencio impuesto por Alpine sobre Colapinto sea para evitar que se le escape algún comentario sobre su futuro. Las chances de poder correr están y Franco solo deberá esperar el momento. Aunque para eso es clave mantener su preparación y estar en condiciones ante alguna eventualidad de Gasly o Doohan, o directamente para volver a ser titular.