Encontraron muerto al ex guardaespaldas de David Beckham: “El mundo lo ha perdido”

El pedido de disculpas de Franco Colapinto a Uruguay tras su broma en una entrevista: “Fue en tono de joda, no quise ofender” “Amo a Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado; y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, publicó el piloto argentino en sus redes sociales

Una ex promesa de Boca denunció que no tuvo chances porque no aceptó un representante puesto por la dirigencia: la dura respuesta del club Leonel Coira acusó a Cristian Riquelme y al Chelo Delgado de la supuesta maniobra: “Cuando dije que no, se me vino todo abajo”. Desde la institución anuncian una réplica legal: “No va a ser gratis lo que dijo”