El incómodo ida y vuelta de Guardiola con un periodista tras el clásico de Manchester: “Deberías buscarte otro trabajo”

Encontraron muerto al ex guardaespaldas de David Beckham: “El mundo lo ha perdido” Craig Ainsworth fue hallado sin vida en España. Trabajó con la familia del ex futbolista entre 2013 y 2015 y participó del documental

Una ex promesa de Boca denunció que no tuvo chances porque no aceptó un representante puesto por la dirigencia: la dura respuesta del club Leonel Coira acusó a Cristian Riquelme y al Chelo Delgado de la supuesta maniobra: “Cuando dije que no, se me vino todo abajo”. Desde la institución anuncian una réplica legal: “No va a ser gratis lo que dijo”