Giro en la investigación por la muerte de una estrella del cricket: la lupa sobre el “cóctel de drogas para el rendimiento sexual”

Se conocieron nuevos detalles de la muerte de Shane Warne (Reuters)

La muerte de Shane Warne, una de las figuras más legendarias del cricket mundial, ha vuelto a ocupar los titulares tras la revelación de nuevos detalles relacionados con lo sucedido el 4 de marzo de 2022, cuando fue hallado sin vida mientras se encontraba de vacaciones en la isla de Koh Samui, Tailandia. Un informe médico recientemente desclasificado expuso que en la habitación del hotel donde fue encontrado inconsciente había un cóctel de medicamentos para mejorar el rendimiento sexual, algunos de ellos ilegales en el país asiático.

Warne, cuya muerte a los 52 años impactó profundamente al mundo del deporte, sufrió un ataque cardíaco masivo. Según la autopsia realizada en Tailandia, la causa de su fallecimiento fue catalogada como “natural” y se determinó que padecía de una debilidad cardíaca congénita. No obstante, los informes recientes revelados por el medio australiano News y el diario británico The Sun sugirieron que el uso de estos medicamentos podría haber agravado una condición previa que finalmente resultó fatal.

El informe médico especifica que los paramédicos descubrieron varias sustancias en el dormitorio de Warne tras su muerte. Entre los fármacos encontrados se mencionan el sildenafil, conocido comercialmente como Viagra; el Kamagra, una versión no regulada y de bajo precio que se consigue en forma de gel en farmacias tailandesas; y dapoxetina, un medicamento utilizado para prevenir la eyaculación precoz. De acuerdo con el reporte, estas sustancias fueron recopiladas y luego retiradas por los agentes de policía locales.

“Los paramédicos encontraron un cóctel de drogas para mejorar el rendimiento sexual en la habitación del hotel tailandés”, aseguró el medio británico The Sun. “Se sabía que la estrella tenía problemas cardíacos y tomar tal cóctel de medicamentos para bombear la sangre (que vienen con una advertencia de precaución para pacientes cardíacos) podría haber sido peligroso”, detalló en ese portal el periodista Ryan Parry.

Kamagra, uno de los medicamentos hallados, es ilegal en Tailandia, aunque es fácilmente accesible en el mercado negro. Por otro lado, Viagra y dapoxetina son legales, pero requieren prescripción médica, un requisito que frecuentemente puede eludirse. Aunque no se ha confirmado si Warne consumió estos medicamentos antes de su fallecimiento, los expertos han advertido que el uso conjunto de tales fármacos puede ser peligroso, especialmente para personas con antecedentes cardíacos.

El tema sigue elevando la polémica, ya que el periódico británico Daily Mail citó declaraciones de un oficial que prefirió hablar en anonimato para revelar: “Nuestros superiores nos ordenaron deshacernos de la botella. Estas órdenes venían de muy arriba, y creo que altos cargos de Australia también estaban implicados porque no querían que su figura nacional tuviera un final como éste”, dijo sobre el frasco de Kamagra, “una droga sexual superpotente conocida como ‘Viagra en gelatina’”, según replicaron en su artículo Vivek Chaudhary y Shayne Bugden. “Era una botella, pero no sabemos cuánto tomó. También había un charco de vómito y sangre en el lugar de los hechos, pero limpiamos el Kamagra como nos dijeron”, agregó el “alto cargo policial” citado sin dar el nombre.

Shane Warne falleció en Tailandia (Reuters)

El Dr. Dulyakit Wittayachanyapong, quien participó en los esfuerzos para salvar la vida de Warne, mencionó: “Cuando llegó al hospital, su rostro estaba verde y pálido. Tenía sangre negra en la nariz y la boca, lo cual era inusual. No había señales de vida”. El médico también confirmó que, pese a los intentos, Warne no respondió ante los procedimientos de reanimación.

El día de su muerte, Warne se encontraba hospedado en una exclusiva villa que costaba alrededor de 2500 dólares por noche, en el lujoso resort Smujana Villas. Su llegada al paradisíaco destino había ocurrido solo un día antes, acompañado de tres amigos con quienes planeaba disfrutar unas relajantes vacaciones.

Según las cámaras de seguridad del complejo hotelero, dos jóvenes masajistas fueron vistas saliendo de su habitación alrededor de una hora antes de que Warne fuera encontrado inconsciente. Los amigos del jugador lo hallaron en su cama aproximadamente a las 5 PM e inmediatamente solicitaron una ambulancia. Los paramédicos llegaron cerca de las 6 y comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a sus esfuerzos, que incluyeron intubación, inyecciones de adrenalina y bicarbonato de sodio, Warne fue declarado oficialmente muerto a las 6:53.

Warne era un ícono del cricket (Reuters)

Shane Warne dejó un legado difícil de igualar en el mundo del cricket, siendo reconocido como uno de los mejores lanzadores en la historia del deporte. A lo largo de su carrera de 15 años en el ámbito internacional, acumuló logros que lo convirtieron en una estrella global, pero su vida personal también estuvo constantemente bajo el escrutinio público debido a su desenfrenado estilo de vida.

Su matrimonio de diez años con Simone Callahan, madre de sus tres hijos, terminó en divorcio. Más tarde, mantuvo una relación con la actriz y modelo Elizabeth Hurley. “El voraz apetito de Warne por el sexo –y por nuevas parejas– era un secreto a voces mucho antes de su muerte", aseguró el medio News.

Shane Warne tuvo un romance con Elizabeth Hurley que duró tres años (Foto: AFP)

Un médico de Cricket Australia, en el momento de su fallecimiento, expresó que la repentina muerte de Warne, aunque impactante, no era completamente inesperada debido a su estilo de vida. El Dr. Peter Brukner afirmó a The Sun: “Warney, si tenía una enfermedad cardíaca, como parece ser el caso, eso no sucedió de la noche a la mañana en Tailandia. Esto lleva ocurriendo 20, 30 años debido al tabaquismo, la mala alimentación, etcétera“.

Aún quedan preguntas sin resolver sobre los minutos previos al trágico evento. Las autoridades tailandesas interrogaron a las masajistas vistas en el lugar, pero no se tomaron medidas adicionales en su contra. El hallazgo de los medicamentos en la habitación y la posterior retirada de estos por parte de la policía local han generado especulaciones entre los seguidores y allegados de Warne.