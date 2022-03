Una leyenda del deporte australiano murió durante sus vacaciones en Australia: las filmaciones que dispararon una investigación

Shane Warne, leyenda mundial del cricket, murió a los 52 años de un presunto ataque al corazón (Foto: Action Images)

Todo el mundo del deporte se conmocionó al enterarse de la muerte de Shane Warne, considerado uno de los mejores jugadores de cricket de todos los tiempos. El famoso atleta australiano, que tenía 52 años y se retiró del profesionalismo en 2007, falleció el pasado viernes de un supuesto ataque al corazón mientras estaba de vacaciones en Tailandia. Aunque hay una investigación en curso, se conocieron algunas imágenes que dispararon distintos interrogantes.

”Shane fue encontrado inconsciente en su villa y, a pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, no pudo ser revivido”, señaló el comunicado del agente de Shane Warne que difundieron los medios. La leyenda del cricket y actual comentarista de TV se encontraba en la isla Samui, en el sur de Tailandia. Se informó que había sufrido un infarto pero a partir de este lunes empezaron a surgir algunos testimonios e imágenes que han dado lugar a una investigación por parte de la Policía local.

Una fanática se metió en la ambulancia que llevaba el cuerpo de Shane Warne a la autopsia (Foto: REUTERS)

En primer lugar, una masajista conocida como Pen declaró que llamó a la puerta de la habitación de hotel de Shane Warne para hacerle un masaje de pies pero nunca respondió. Momentos después, los amigos que estaban de vacaciones con Warne descubrieron su cuerpo sin vida. “No había ningún sonido en la habitación y dijeron que estaba durmiendo, así que me fui. Cuando llegué a casa me dijeron que había muerto, así que me puso muy triste”, comentó la terapeuta en diálogo con el diario británico The Sun.

Los tres amigos con los que se hospedaba, incluido Andrew Neophitou, propietario del sitio web deportivo Tom Hall, intentaron revivirlo con maniobras de RCP antes de que llegaran los paramédicos pero no tuvieron éxito.

Las cuatro masajistas que estuvieron cerca de la habitación de Shane Warne fueron interrogadas por la Policía.

El citado medio británico también publicó imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve a cuatro masajistas llegando a la lujosa suite en la que estaba Shane Warne a la 1:53 p.m., y fuentes policiales sugirieron que dos de las mujeres entraron a la habitación de Shane. Se cree que proporcionaron tratamientos para el ícono deportivo y sus amigos, antes de ser vistos saliendo a las 2:58 p.m. Es decir, fueron las últimas personas en verlo con vida.

Aunque desde las fuerzas de seguridad insistieron en que estas empleadas del hotel no están involucradas con la tragedias. “La investigación no encontró signos de juego sucio y estábamos seguros de que el masaje no causó su muerte. Tenía asma y había visto a un médico por su corazón. Supimos por su familia que ya había experimentado dolores en el pecho”, aseveró el coronel Yuttana Sirisombat en diálogo con The Sun. La policía confirmó que no se encontraron alcohol ni drogas en la habitación y también interrogó a los amigos de Shane Warne, quien el día de su muerte había sido visto caminando por los pasillos del lujoso resort en el que se encontraba tomando un descanso.

La última imagen que existe de Shane Warne antes de su muerte.

Incluso, salieron a la luz las últimas imágenes de Shane Warne antes de morir. Se lo ve paseando por su lujosa villa tailandesa en la que estaba hospedado después de su reunión con el diseñador Parsuram Panday, de 44 años, quien contó que se habían visto porque iba a confeccionarle un traje. “Debía recoger su ropa el sábado o el domingo, así que cuando vi la noticia de que había muerto, me quedé impactado. Cuando entró en la tienda estaba muy feliz, fuerte y lleno de vida y energía”, lamentó Panday.

Una autopsia reveló que murió por causas naturales, aunque en The Sun informaron que hubo algunos escenas llamativas el domingo: una fanática accedió a la ambulancia que llevaba el cuerpo de Shane Warne a la autopsia. No se sabe cómo se filtró entre la seguridad pero logró pasar menos de un minuto con el deportistas antes de que fuera descubierta. Surachate Hakparn, jefe de la Policía, dijo que investigó y que se trataba de una mujer que dirigía un club de fans de Warne.

El cuerpo de Shane Warne fue trasladado a su Australia natal, donde se realizará un funeral en su amado Melbourne Cricket Ground con presencia de sus hijos, Brooke (24 años), Jackson (22) y Summer (20). Sus padres, Keith y Brigette, dijeron que la muerte de su hijo era “una tragedia que nunca aceptaremos”.

SEGUIR LEYENDO: