El video que muestra por qué Messi eligió un festejo especial tras su gol en el triunfo del Inter Miami

Mateo le dijo a Messi que haga el festejo de tenis

Lionel Messi tuvo un regreso estelar al terreno de juego. Una vez que superó la lesión en la zona del abductor, el rosarino volvió a jugar de forma oficial con el Inter Miami y solo le bastaron dos minutos para poder marcar un golazo en la victoria de Las Garzas por 2-1 sobre el Philadelphia Union. Inmediatamente, el argentino celebró su gol realizando el movimiento del golpe de una raqueta de tenis. Aunque la gran mayoría se centró en el encuentro entre el capitán de la selección argentina y Novak Djokovic en el día anterior, el que le pidió que festeje de esa forma fue Mateo, su hijo.

En el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Major League Soccer (MLS), Messi ingresó al terreno de juego en el minuto 55 en el lugar de Robert Taylor. En ese preciso instante, en el que el argentino estaba a punto de meterse en el partido, un aficionado logró captar el momento en el que Mateo, ubicado en el palco al borde del terreno de juego, se paró a mirarlo y le comenzó a hacer gestos a Lionel que festejara emulando que estaba jugando al tenis.

Minutos más tarde y en la primera jugada en la que participaba el ex Barcelona y Paris Saint Germain, la mandó a guardar. El gol se comenzó a gestar por un contrataque iniciado por Luis Suárez en la frontal de su propia área. El uruguayo comandó un ataque en la que participaron también Fafá Picault y, finalmente, el rosarino. Messi recibió el pase profundo del atacante Charrúa, amagó con definir con la pierna izquierda, pero decidió enganchar hacia adentro y sacó un disparo rasante con su derecha, imposible de detener para el arquero Andre Blake.

El Particular festejo de Messi

Después de celebrar con sus compañeros y de hacer su histórico festejo mirando al cielo en honor a su abuela, realizó el gesto que le pidió Mateo, ya que hizo el golpe de tenis mientras miraba al palco donde se encontraba su familia. Cabe recordar que el argentino visitó el Hard Rock Stadium con su esposa Antonela Roccuzzo para presenciar el triunfo de Djokovic en las semifinales del Masters 1000 de Miami. Incluso, la pantalla gigante del recinto enfocó al futbolista y fue enormemente ovacionado.

“Nos divertimos un rato, fue muy lindo conocer a toda su familia. Fue un momento muy conmovedor para mí porque una cosa es que venga él solo, pero venir con toda su familia es otra. Como padre joven sé lo que significa. Me conmovió mucho eso y su voluntad de pasar un rato juntos después. Valoro mucho el tiempo que pasé con él”, comentó el serbio tras el encuentro con el campeón del mundo.

No obstante, en la conferencia en la que Djokovic brindó detalles del encuentro con Messi, remarcó la charla que tuvo con uno de sus hijos. “Uno de sus hijos me calificó con un 8 de 10, lo cual es bastante bueno. Con cara seria me dijo que tengo que sacarme un 10 el próximo partido. Así que tengo un poco de presión del hijo de Messi”, expresó entre risas el legendario tenista que se quedó a las puertas de ganar su título ATP N°100. Aunque no hizo hincapié con quién mantuvo esta charla, sí dejó a entrever que Mateo estuvo presente.

Goles desde diferentes ángulos

Por otro lado, le dedicó un mensaje en redes sociales, acompañado por la foto que se sacaron juntos: “Un honor conocer a la grandeza y a toda su familia. Gracias, Leo. Hasta pronto”. Incluso, en el encuentro también estuvo Andy Murray, coach actual de Nole, y el checo Jakub Mensik, quien se impuso en la final del torneo por 7-6 y 7-6 sobre el serbio.

Por su parte, vale recordar que desde la llegada del capitán de La Scaloneta al Inter Miami, los festejos de sus goles se volvieron virales en reiteradas ocasiones. Como un “juego” con sus hijos, Messi celebró de diferentes formas durante su estadía en el conjunto de Fort Lauderdale, donde los superhéroes de The Avengers fueron los principales protagonistas. El 10 ya emuló como si fuera Black Panther, Iron Man, Hawkeye, Spiderman y Thor.