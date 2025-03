Gallardo habló tras el empate de River Plate: “No podemos completar las buenas intenciones que tenemos”

A River Plate se le escapó el triunfo en el Estadio Monumental con el gol sobre el final que le marcó Rosario Central, lo que significó el empate 2-2 definitivo en la 11ª fecha del Torneo Apertura. Marcelo Gallardo habló tras este juego en casa, que remarcó una singular racha ya que ganó apenas uno de los últimos tres juegos en Núñez, sumando a estas cifras la derrota 2-0 contra Estudiantes de La Plata y el triunfo por la mínima sobre Atlético Tucumán.

El DT de 49 años planteó que los últimos minutos del equipo, que tuvieron el gol del Canalla para el empate y una chance clara desperdiciada por Enzo Copetti, “empañaron” el rendimiento general: “No podemos terminar de completar por ahí las buenas intenciones que tenemos. Hoy era un partido, justamente ante un muy buen rival, de poder plasmar esas buenas intenciones. Lo pudimos hacer por momentos. Más allá del gol tempranero de Central, creo que nos repusimos y tuvimos momentos de buenas intenciones. Jugando en campo rival, presionando alto, tratando de recuperar la pelota y atacar. Un poco todo lo que intentamos plasmar para jugar de determinada manera. Por momentos lo vimos en ese primer tiempo y un poco en el segundo tiempo. Pero la sensación de final del partido es que queda empañado por el empate final, un gol demasiado fácil que nos hacen en el empate y casi lo perdemos con la última jugada también”.

En esa línea, explicó su mirada: "Quedan empañadas las buenas intenciones que tuvo el equipo. Necesitábamos en ese 2-1 a favor nuestro, siguiendo con buenas intenciones, terminar de hacer el tercer gol que nos diera cierta tranquilidad y no lo pudimos hacer. Tenemos que seguir intentándolo, pero las buenas intenciones están, tenemos que tratar de completarlas”.

Gallardo evitó caer sobre el “aspecto defensivo” para explicar el empate: “Hablo del equipo en general. Sabíamos que Central atacaba por los costados con gente rápida, con un buen tándem entre Campaz y Malcorra en el sector izquierdo. No hubo tampoco varias, salvo algún error nuestro. Algunos detalles de pelota parada, algún error nuestro de un pase hacia atrás. En el juego no tuvimos deficiencia defensiva porque Central nos dominó, nos generó juegos por los costados, no pasó eso. Sí hubo errores puntuales que fueron generando situaciones en contra. Fueron muy puntuales, no desde el juego en sí. El sabor que nos queda al final del partido, que te empaten al final y casi pasas a perderlo, esa última imagen te deja esa posibilidad de decir ‘la pasamos un poco mal’, pero no fue así. En el contexto general, no fue así. Sí en los detalles que nos deja con un sabor amargo”.

Con un clima de incomodidad en las tribunas, Gallardo le dejó un mensaje a los fanáticos: “Claro que entiendo al hincha, entiendo la expectativa que se genera cuando vos estás en un momento de reiniciar un año. En un armado de plantel, con jugadores que llegaron, es normal que el hincha se ilusione, exija y que espere en este momento estar fluyendo de otra manera. Está perfectamente bien que eso suceda. Dentro de la exigencia que existe, y que yo estoy de acuerdo que suceda porque estamos en un club que exige, también hay que hacerle entender que no hay que desesperarse”.

“Me encantaría que esto fluyera de una manera espectacular y que deliremos como lo hizo el público argentino con la Selección (ante Brasil). Eso se construyó con muchísimo tiempo. Como entrenador tengo que tener exigencia, pero también sé que hay momentos que atravesar. Algunas cosas las veo. Veo buenas intenciones, veo lo que queremos. Las intenciones están y eso le quiero decir al hincha: que no se impaciente, el año recién arranca. No se construye algo rápidamente. Vamos a estar bien porque el año es largo. No le puedo pedir más de lo que hacen. Lo único que sí es que siga acompañando como lo sigue haciendo", subrayó.

Respecto al debut por Copa Libertadores, donde se enfrentará a Universitario de Perú el próximo miércoles, el Muñeco pidió cambiar “rápidamente el chip”: “Poniéndonos en el contexto de que empieza la Copa Libertadores. Tendremos otra competencia más, que nos obligará a tener que estar bien y seguir evolucionando como equipo. La Copa Libertadores genera expectativa en nosotros y el hincha. Prepararemos el partido de la mejor manera posible para ir a Lima a jugarlo con la determinación que tuvimos hoy para jugar, corrigiendo los errores que cometimos y aprendiendo de ellos”.

Al mismo tiempo, reconoció que tienen presente que la Copa Libertadores no perdona errores: “Los detalles terminan siendo fundamentales y en los errores está el aprendizaje. No importa la edad que tengas. Sabemos la importancia de los detalles en partido de eliminación, de Copa Libertadores, es la competencia que te va enseñando también. Los futbolistas conviven con eso todo el tiempo”.

Por su parte, vale recordar que la próxima presentación del Millonario corresponderá al debut por Copa Libertadores. River deberá enfrentarse a Universitario de Perú en condición de visitante, el miércoles 2 de abril desde las 21:30 (hora argentina). La Banda comparte el Grupo B con Barcelona, con quien se medirá el martes 8 en Núñez (no habrá público por multa de Conmebol), e Independiente del Valle, a quien recibirá el 23 del mismo mes, ambos equipos de Ecuador.

En cambio, respecto al panorama local en el Torneo Apertura, los pupilos del Muñeco Gallardo chocarán contra Sarmiento en el marco de la 12ª fecha del certamen. El partido, que se jugará en el Estadio Eva Perón de Junín, dará inicio a las 20:30 del sábado 5 de abril.

OTRAS FRASES DE GALLARDO

• El gol de Subiabre: “Sigue teniendo el crecimiento lógico del desarrollo de los jóvenes futbolistas, que no están para asumir el rol de cargar con las decisiones de un equipo, pero sí son jugadores frescos, que nos dan esa posibilidad de soltura, que son buenos jugadores y dentro de su juventud aciertan, y también se equivoca. En ese proceso se aprende. Son jóvenes futbolistas que tienen presente en nuestra institución, pero hay que entender que no son ellos los que nos van a marcar el punto de crecimiento del equipo, sino ellos con el equipo. Hoy, Ian hizo su primer gol. Masta (Mastantuono) sigue teniendo destellos de un jugador diferente. Seguiremos apoyándolos y acompañándolos en su crecimiento, pero con la tranquilidad que merecen”.

• Kevin Castaño: “Todavía no lo pudimos tener mucho porque apenas llegó se fue con su Selección. Llegó el jueves por la noche. Hoy sumó sus primeros minutos, lo hizo bien, entró bien, tiene cualidades. Nos dará una gran mano. Tiene cualidades para jugar y esperemos que esas cualidades le convengan al equipo y a sus compañeros. Esperemos que vaya soltándose y sume minutos en el próximo mes”.

• Los delanteros: “Tenemos cuatro delanteros de diferentes características, que tal vez son complementarios unos con los otros. Entonces, evaluamos cuáles son las posibilidades. Borja no es igual a Driussi, Colidio y Tapia. Dentro de esa diferencia, tenemos alternativas. Después, está la evaluación para ver de qué manera queremos jugar, cuáles son los que están mejor y en condición, en los momentos de los futbolistas. Hoy, tal vez, Miguel no está haciendo goles y es su característica. Después, hay otros futbolistas que son complementarios y los tenemos. Después veremos en qué momento los tendremos: hoy Colidio está lesionado y Driussi volvió de una lesión. No pudimos acoplar esta semana las mejores alternativas posibles, pero no es que no tengo jugadores. Tengo variado”.

