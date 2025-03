River Plate buscará treparse a la cima de su zona ante Rosario Central, en vivo: hora, TV y formaciones

El padre de Gonzalo Higuaín reveló por qué Pipita no volvió a River Plate: “Me hubiese encantado” Jorge, el papá del ex delantero, dio los verdaderos motivos que impidieron el retorno de su hijo al Millonario. “Se hubiese reventado la cancha”, aseguró

Gonzalo Higuaín junto a Marcelo Gallardo el día que visitó al plantel de River Plate durante una pretemporada realizada en Orlando (@RiverPlate)

El ex futbolista Jorge Higuaín, padre de Gonzalo Higuaín, reveló los motivos por los que el delantero nunca regresó a jugar en River Plate. En una entrevista concedida a La Página Millonaria, el ex defensor del elenco de Núñez entre 1988 y 1992, y que también jugó en Boca Juniors en la temporada 1986/87, explicó que el estado físico y emocional del ex goleador fue determinante para que no se concretara su vuelta al club donde debutó profesionalmente.