La graciosa confesión de Mensik tras clasificar a la final del Masters 1000 de Miami: “Messi fue la clave”

El Masters 1000 de Miami sumó otro gracioso episodio. Jakub Mensik, tenista checo de 19 años y actual número 54 del ranking ATP, logró una victoria de alto impacto al eliminar al estadounidense Taylor Fritz, tercer preclasificado, en un duelo vibrante que lo depositó por primera vez en la final de un torneo Masters 1000. Sin embargo, lo que marcó la jornada no fue únicamente el resultado, sino la confesión que el tenista hizo tras el partido: atribuyó su victoria a un encuentro fortuito con Lionel Messi.

El astro argentino fue el invitado estrella del torneo este viernes en Florida. Su presencia en las gradas no pasó desapercibida para los jugadores ni para los aficionados. Mensik, figura ascendente del circuito, lo conoció en los vestuarios antes de salir a la cancha. “Le estreché la mano. Estaba un rato relajándome con él, así que no me lavé la mano antes de entrar a la pista. Messi fue la clave de hoy”, declaró el joven checo entre risas en la entrevista postpartido.

En el plano estrictamente deportivo, Mensik venció a Fritz por 7-6(4), 4-6 y 7-6(4), en un partido exigente que necesitó de dos tie-breaks para resolverse. El checo conectó 25 aces, mostró solidez en los momentos decisivos y se mantuvo firme ante un rival que contaba con el respaldo del público local. “La devolución fue dura hoy. Ambos sacamos muy bien, así que no hubo muchas oportunidades de quiebre. Los tie-breaks fueron decisivos”, comentó Mensik tras el partido.

Jakub Mensik junto a Lionel Messi antes de disputar la semifinal del Masters de Miami

No obstante, el joven de 1,93 metros reconoció que el factor emocional jugó un papel importante en su rendimiento. Compartió una imagen junto a Messi en sus redes sociales, acompañada por el mensaje: “Me encontré a una cabra en mi vestuario. Encantado de conocerte, leyenda”, en alusión al acrónimo en inglés GOAT (Greatest of All Time) con el que suelen referirse a Messi. Además, tras sellar su pase a la final, Mensik firmó la cámara con un mensaje claro: “Gracias Leo”.

Messi presenció ambos partidos de semifinales en Miami, incluyendo también la victoria de Novak Djokovic ante Jannik Sinner. El serbio, número uno del mundo, también saludó al campeón mundial y le dedicó unas palabras al cierre de su presentación: “Fue un honor tener a Lionel Messi en el estadio viendo el partido”.

Jakub Mensik le agradeció a Lionel Messi tras el triunfo

El vínculo entre el fútbol y el tenis, en este caso, tuvo una manifestación inusual. Para Mensik, el simple gesto de estrechar la mano del ídolo argentino fue suficiente para inspirarlo. “Coincidimos en el vestuario. Lo saludé, y eso me dio fuerzas. Probablemente fue la clave para mí hoy”, insistió el tenista, aún con una sonrisa de incredulidad.

La victoria en semifinales convierte a Mensik en el tercer jugador con peor ranking en llegar a la final del Miami Open desde su creación. Su rival será Novak Djokovic, ídolo de su infancia. Ambos se enfrentaron previamente en el Masters 1000 de Shanghái, pero esta vez el contexto es diferente: se trata de una final, y Mensik se siente mejor preparado. “Me siento increíble. Jugar contra Djokovic fue un sueño en Shanghái. Ahora soy mejor jugador, voy a disfrutar y va a ser muy emocionante. A ver qué pasa el domingo”, afirmó.