El show del Mellizo Guillermo en su debut como DT de Vélez: exabrupto con un juez de línea y una irónica frase que despertó risas

Guillermo Barros Schelotto volvió al fútbol argentino y debutó como entrenador de Vélez ayer ante Deportivo Riestra. El resultado no fue el esperado para el Fortín, ya que cayó 1-0 en Liniers por el tanto de Jonathan Herrera, aunque lo cierto es que el Mellizo desplegó todo el repertorio al que tenía acostumbrados a todos en el fútbol argentino. Indicaciones, reclamos, insultos y hasta una frase que despertó carcaj adas en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

De movida, teniendo en cuenta algunas artimañas de la visita, empezó con los reclamos al juez de línea Maximiliano Del Yesso y el cuarto árbitro Julio Barraza para que aceleraran el trámite y evitaran que el arquero de Riestra, Ignacio Arce, hiciera tiempo cuando tenía el balón: “Hace lo que quiere el arquero. ¿Ves? Hace lo que quiere. Pero amonestalo y listo”. En el primer tiempo, Braian Romero tuvo un cabezazo claro que fue despejado por el guardameta rival y Barros Schelotto tiró un insulto al aire después de la intervención del adversario, que desvió con ayuda del travesaño. El Mellizo hizo el gesto técnico del cabezazo al aire y todo...

“¡Línea, hacete el boludo con nosotros también, eh!”, fue el exabrupto para con el juez asistente número 1, Maximiliano Del Yesso, ya que le reclamaban que el lateral de Riestra previo al 1-0 había sido más adelante de lo que era debido. Guillermo quedó atónito cuando batieron la valla de su equipo y quedó con la vista fijada al campo de juego unos segundos. Enseguida se predispuso a corregir cuestiones tácticas.

Tras un gol anulado por offside a Romero (en el VAR estuvieron Héctor Paletta y Gastón Iglesias) y una posición adelantada de Riestra, volvió a recriminarle al lineman: “Ey, un metro adelantado estaba, no era poco. Un metro estaba, lo tengo ahí en la cámara. Quiero saber tu nombre, porque vos el mío lo sabés”. Antes de la jugada polémica del partido, le indicó a uno de sus dirigidos que le pidiera al juez principal, Leandro Rey Hilfer, que amonestara a uno de los oponentes. Y explotó con el penal no cobrado por mano dentro del área de Mariano Bracamonte.

Levantó los brazos, pidió penal y gesticuló igual que todo el banco de Vélez. Al instante, hizo que uno de sus dirigidos no repusiera el balón ya que pretendía que el VAR revisara y llamara a Rey Hilfer, que insólitamente explicó que no cobraba el penal con un ademán que claramente no ocurrió en la jugada. “No juegues, fue mano. Vení, andá a decirle que fue mano”, le indicó a Christian Ordóñez, para que se acercara al referí a decirle. Finalmente volvió a ponerse casi cara a cara con el juez de línea Del Yesso y le preguntó, no una ni dos, sino tres veces: “¿Vos tenés familia?”. Le exigió que lo mirara a la cara y remató: “Vos no tenés familia”.

Concluido el match y evidentemente enojado con el arbitraje al igual que todo Vélez, Barros Schelotto se dirigió hacia el vestuario local sin hacer declaraciones hasta que compareció a la conferencia de prensa. Allí le mencionaron lo que había expresado el técnico de Riestra, Gustavo Tata Benítez, quien aseveró que los tres puntos se habían conseguido gracias a cuestiones mentales incluso por sobre lo futbolístico. Guillermo, ácido e irónico, se cercioró de que le estuvieran hablando del DT de Riestra y se limitó a responder: “Yo creo que cabeceó bien Herrera. Esa es la verdad”. Las risas en la sala de prensa fueron generalizadas.

Y remató: “Les quedó una situación de gol, la hizo bien, después se defendieron bien, nosotros intentamos, nos equivocamos en los últimos metros y no nos quebraron nunca de la cabeza porque siempre insistimos”.