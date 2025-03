La ausencia de Palacios, el futuro de Gago y por qué no llegó Paredes: Chicho Serna habló del presente de Boca

Chicho Serna tomó la palabra en representación de la dirigencia de Boca Juniors

Desde principios de esta semana, en Boca se instaló un tema: la ausencia de Carlos Palacios al entrenamiento del lunes por la tarde después de que el plantel tuviera el fin de semana libre. El chileno viajó a su país y se mostró de fiesta antes de justificar la pérdida del vuelo rumbo a Buenos Aires por un accidente vial menor. Mauricio Serna, en representación del Consejo de Fútbol, rompió el silencio sobre este tema. También se refirió a la continuidad de Fernando Gago y reveló por qué no hubo acuerdo con Leandro Paredes.

“Carlos nos llamó cuando tuvo el incidente. Inmediatamente nos lo comunicó como cualquier ser humano que puede tener una dificultad o problema. Al otro día se presentó a trabajar como suele hacerse”, fue lo que mencionó sobre la ausencia del chileno al entrenamiento en diálogo con TyC Sports. Al mismo tiempo, confirmó que la directiva no lo sancionará ni multará económicamente: “No lo haremos porque partimos de que a nuestros futbolistas les creemos”.

Mañana saldrá la lista de convocados para el duelo del domingo ante Newell’s en Rosario y reina la incógnita por la presencia de Palacios. “¿Si va a jugar? Lo define el técnico. Tiene a disposición a 28 o 30 futbolistas y él elige. Aunque no se crea, porque se lo dije a Fernando (Gago) en la primera charla y se los dijimos a todos los entrenadores. De la puerta para afuera se dicen barbaridades, pero acá vivimos normal, como se vive en el mundo del fútbol y el mundo Boca”, remarcó Serna.

Respecto a la continuidad del DT, el colombiano dijo: “El periodismo habló, pero ¿dónde está Fernando? Estábamos en los titulares de todos, que se iba Gago en 10 minutos, que no hacía la práctica, que llegó el Consejo y lo están esperando... Después de todo eso, ¿dónde está Fernando y cómo siguió todo? Nosotros actuamos de manera natural y normal por más que entendamos lo que genera el Mundo Boca y lo que quieren hacer creer para afuera”.

Y dio su parecer respecto al semblante de Pintita tras la eliminación de la Libertadores: “Lo noté muy fuerte. Estamos todos los días acá, nos vemos y charlamos. Estamos a gusto, él trabaja y es una persona muy ordenada y exigente. Va bien encaminado. Nos gusta y corresponde para las exigencias que tiene esta camiseta”. Gago tiene contrato en la Ribera hasta fin de año y, a priori, será quien comande al equipo en el Mundial de Clubes pese al cimbronazo que significó la eliminación de la Libertadores. “¿Si va a estar Gago? No sé si voy yo al Mundial de Clubes. Fernando tiene contrato en vigencia, viene haciendo las cosas bien, el equipo mejoró notablemente y los resultados mejoraron muchísimo”, cerró Chicho.

Por otra parte, fue consultado por el caso de Leandro Paredes: “Fue figura con la Selección. ¿Quién no quiere tenerlo en su equipo? No siempre se hace lo que uno quiere que se haga. Se presentan muchos temas en el camino que se dan o no, de convencerlo, enamorarlo o que los números lleguen. ¿Qué es lo importante? Que Leandro y ese tipo de jugadores siempre están en nuestro radar y estamos pendientes”.

OTROS TEMAS DE LOS QUE HABLÓ CHICHO SERNA

· La derrota contra Alianza Lima. “Es la más dura desde que estoy en el Consejo. Pero así como algún día obtuve el triunfo más grande de la historia y al otro día volvimos a a trabajar porque el sol volvía a salir, ahora es lo mismo. Fue y va a ser muy dura la derrota. Así como muchas veces nosotros pasamos por penales, en esta no nos alcazó. Es difícil porque nos reforzamos para aspirar y ser protagonistas de la Copa”.

· Los objetivos de Boca. “Este equipo se prepara para ser campeón. Estar puntero es muy bueno, hoy en la tabla estamos como los mejores, pero eso no dice mucho. Yo quiero estar arriba ahora antes del Mundial de Clubes. El que se pone la camiseta sabe que tiene la obligación de competir y buscar ganar. Boca está obligado a ganarle a Newell’s, a Barracas, a Belgrano, a Estudiantes, a River y a todos. Esta camiseta te lo exige”.