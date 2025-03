Un club europeo lanzó una camiseta alternativa en honor a Boca Juniors

Camiseta del Genoa en homenaje a Boca

El Club Genoa, de Italia, y Boca Juniors, de Argentina, mantienen una relación histórica con base en múltiples intercambios en el ámbito futbolístico. A lo largo de los años, varios jugadores han transitado entre ambas instituciones, lo que ha fortalecido el vínculo. Uno de los casos más emblemáticos fue el traspaso de Rodrigo Palacio, delantero argentino que brilló en el fútbol argentino con los colores azul y oro y luego continuó su carrera en la escuadra italiana, destacándose en la Serie A italiana. Ahora la amistad se reforzó aún más con el lanzamiento de una indumentaria especial.

Genoa lanzó hoy su cuarta equipación en honor a Boca: uno de los uniformes del equipo principal contará con el diseño azul y amarillo con la franja cruzada en el pecho de forma horizontal tal como caracteriza al equipo de la Ribera. A través de un video que se viralizó en las redes sociales, los de Liguria homenajearon a sus pares argentinos: “De Zeneixe a Xeneize. Desde el principio, para siempre”.

Existen conexiones culturales y simbólicas, ya que ambas instituciones representan comunidades marcadas por inmigrantes italianos en distintos momentos históricos. Boca Juniors, fundado en el barrio de La Boca en Buenos Aires, tiene raíces ligadas a la colectividad genovesa, lo cual refuerza ese lazo. Las camisetas ya se venden en los sitios oficiales por una suma que oscila entre los 85 y los 120 euros (entre 98.000 y 140.000 pesos).

“Hola Xeneize, ¿cómo estás? Puede que no lo recuerdes, pero vos y yo nos conocemos desde que éramos niños. Cierto, hay un océano entre nosotros... y no tenemos los mismos colores, pero nos gusta vivir en lugares coloridos. Somos gente de mar. Compartimos los mismos gustos. Nuestras tradiciones también son similares. Tu dices boludo. Yo digo belin”, es lo que dice la voz en off que acompaña al video con imágenes de uno y otro club.

Lo cierto es que más allá de que Rodrigo Palacio es el futbolista emblema que militó en ambas instituciones, los italianos hicieron referencia a otro ex jugador que no está ligado a la historia de Boca: Diego Milito. “Claro, ustedes tienen al Diego (por Maradona)... Pero nosotros también tenemos uno”, fue la frase con la que hicieron referencia a un delantero que fue figura en el ascenso del 2005 y que es amado por el triplete que convirtió en un clásico contra la Sampdoria.

Este vínculo deportivo y cultural ha originado una relación respetuosa y amistosa entre los clubes, más allá de los traspasos y encuentros futbolísticos. “Este es nuestro Boca. Esta es nuestra 12. Y esta camiseta está dedicada a ti. Hermano”, es el emotivo cierre del clip que, por un rato, hizo olvidar que existe el Océano Atlántico.