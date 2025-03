Javier Milei elogió a Lionel Scaloni tras la goleada de Argentina sobre Brasil y se burló de Neymar: “Que raro que se haya perdido este baile”

El presidente argentino se deshizo en elogios para la Scaloneta

La selección argentina dio una exhibición de fútbol en el Estadio Monumental con su goleada 4-1 en el clásico frente a Brasil. El equipo de Lionel Scaloni ya había asegurado el boleto al Mundial 2026 y salió a la cancha con la suficiente convicción para minimizar a una floja Verdeamarela. De esta manera, el líder de las Eliminatorias Sudamericanas vivió una fiesta con su público en las tribunas y el presidente Javier Milei también expresó su felicidad por la actuación nacional. Lo hizo en declaraciones radiales y en sus redes sociales.

Una de las reacciones que generó un sinfín de comentarios, con más de 150.000 “me gusta”, tuvo lugar en su perfil oficial de Instagram, seguido por más de seis millones de usuarios. Allí, el mandatario realizó una publicación sin ninguna frase y una sola fotografía, en la cual nombra a Neymar, quien figuró en la prelista del Scratch para esta fecha FIFA, pero se quedó afuera del corte definitivo por lesión. “Con lo que le gusta la joda, que raro que Neymar se haya perdido este baile”, dice la imagen.

Además, subió otros dos posteos con la cara de un león, que tiene la camiseta argentina y hace el número 4 con las manos de sus dedos, y el restante con un dibujo de Gaturro parafraseando una emblemática frase del actor Guillermo Francella (”Hermosa mañana, ¿verdad?”), modificando las “a” por números 4: “Br4sil, ¿qué lind4 m4ñ4n4, verd4d?”.

El mandatario también dejó sus sensaciones en un breve reportaje realizado en Radio Mitre (AM 790). Manifestó estar “exultante” y añadió: “No recuerdo en mi vida haber visto un partido que le hayamos pegado semejante baile morboso a Brasil. No tenía memoria de algo así”. Más adelante, se refirió a la diferencia de categoría entre los dos equipos y analizó lo que hubiera ocurrido con Lionel Messi en la cancha: “Vamos a hacer el contrafáctico, si esto fue un baile morboso: ¿Cómo hubiera sido con Messi? ¿Qué le hacemos? ¿10 goles? No soñemos con los contrafácticos y disfrutemos esta maravilla, que ha sido el partido de hoy. Ha sido algo formidable. Hoy tuve la suerte de que pude terminar de trabajar temprano, me pongo a cenar y me encuentro con el partido y con esta exhibición de fútbol”.

“Ha sido algo descomunal. No solo por la contundencia en la cantidad de goles... El desempeño del arquero brasileño, que tuvo una participación importante. Podría haber sido mucho peor para Brasil. Además, la cuestión estética. No es que solamente le hizo cuatro goles: Argentina ganó, gustó y goleó. Las tres G. Maravilloso. Todavía estoy sorprendido con el gol de (Giuliano) Simeone. Es muy difícil hacer un gol de esas características. Es una alegría enorme. Alegría nao tem fim (no tiene fin)”, analizó Javier Milei haciendo hincapié en el tanto que bajó la persiana con el 4-1 final.

Por otro lado, elogió al plantel de la Selección y a Lionel Scaloni: “Es un conjunto de profesionales enormes. Son talentosos, metedores y laburantes. Usted sabe que el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Esta gente es talentosa, pero no funcionaría si no se acompaña con trabajo. Quiero destacar la grandeza del cuerpo técnico, es maravilloso. Cuando la cabeza está podrida, las cosas no funcionan. Acá, está claro que la cabeza funciona a la perfección porque también coordinar un equipo con estos niveles de estrellas no es para cualquiera. Quiero manifestar mi admiración por Lionel Scaloni, Aimar, Samuel, al cuerpo técnico, porque verdaderamente son unos líderes positivos de características enormes”.

Luego, cuando le pidieron que le mande un mensaje a los futbolistas, el mandatario afirmó: “¿Usted cómo sabe eso? Usted se enteró algo... Le mandé felicitaciones al plantel. Estoy haciendo un gran esfuerzo para mantener la compostura. Les quiero agradecer por esta exhibición que dieron hoy, por esta muestra de profesionalismo y de buen gusto. Esto excede, además de haber hecho cuatro goles, bailarlo a Brasil y que la alegría no tenga fin, ha sido cuestión de una estética fabulosa. Mis felicitaciones a todo el plantel y gracias por esta alegría que nos han dado nuevamente. Son una maquina de generar alegrías”.

En otro orden, se refirió a su admiración con el mejor jugador del mundo y emblema de la Selección: “Sabe todo el mundo que tengo una debilidad crónica y marcada con Messi. Están los videos míos a favor de él cuando todo el mundo lo insultaba. Imagínese cuando yo lo veo en la cancha... Es lo más grande que vi en mi vida. Todo el mundo sabe que es mi debilidad, nunca en mi vida vi jugar a un jugador como lo hace Messi. Es de otra planeta. Messi es imposible”.

Por último, valoró la ambición de la Celeste y Blanca en ir por más después de ganar dos Copas América y el Mundial: “Eso habla muy bien de los jugadores y el cuerpo técnico. Hay que saber que uno no se puede relajar ni bajar los brazos. Estar en la cima no es fácil, todos te quieren tirar. Hay que redoblar los esfuerzos para mantenerse y, evidentemente, este conjunto de profesionales está dando muestras de una grandeza enorme. Es admirable, tanto por la calidad de su juego, como por sus actitudes fuera de la cancha”.