“Les dimos un baile”: las filosas respuestas de los futbolistas argentinos a Raphinha tras la histórica goleada a Brasil

La respuesta de Paredes a Raphinha luego de la histórica goleada 4-1 a Brasil por las Eliminatorias

Luego de la histórica goleada de Argentina 4-1 a Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul se refirieron a la notable labor en el clásico y también le respondieron a Raphinha, quien antes del clásico tuvo declaraciones provocadoras y siguió calentando la previa en sus redes sociales.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue una máquina que aplastó a rival, que si bien no es la mejor versión de Brasil, siempre es un conjunto cuyo peso histórico se debe respetar. Pero en la noche del martes la selección campeona del mundo y bicampeona de América se despachó con una labor que no le dio respiro a la Verdeamarela.

Luego del encuentro llegaron testimonios de tres referentes del elenco albiceleste con TyC Sports. El primero fue Paredes, quien ante la consulta de si se alimentaron de lo que dijo Brasil indicó que “sí, un montón. Pero nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre dentro del campo. Nos pasó durante el Mundial, en las Eliminatorias, y nos volvió a pasar hoy”.

Julián Álvarez también habló de Raphinha luego de la goleada 4-1 a Brasil por las Eliminatorias

Sobre las declaraciones de Raphinha, el ex Boca Juniors sostuvo que “no hay que hablar antes, no hay que decir ese tipo de cosas, más cuando después no te da para demostrar dentro de la cancha. Entonces nosotros seguimos demostrándolo día a día, en cada entrenamiento y en cada partido que nos tocó jugar”.

Luego fue Julián Álvarez el que tomó la palabra. “Fue histórico por todo lo que se habló, por el contexto, porque clasificamos al Mundial y porque hicimos un partido impresionante”, enfatizó el Araña. De los dichos de Raphinha, señaló: “Obviamente que aporta su condimento a un partido como este. Esa forma de hablar, pero bueno, nosotros con humildad, con nuestro trabajo, hicimos un partidazo y les dimos un baile”.

De Paul, por su parte, indicó que “los mejores partidos del ciclo son cuando está el Diez (Lionel Messi), porque es el mejor de todos. Espero que la gente y nosotros le demos el valor a este partido y a este clásico porque algunos le quieren bajar la vara y este equipo es muy grande”. El dardo fue para James Rodríguez, quien hace unos días criticó la conquista de Argentina en la última Copa América haciendo alusión al arbitraje.

Rodrigo De Paul se refirió a las crítica de Raphinha terminado el gran triunfo de Argentina ante Brasil

En cuanto a lo indicado por Raphinha, el ex mediocampista de Racing, afirmó: “No pasa nada. Queda todo ahí adentro de la cancha. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. A nosotros en todos estos años nos faltaron el respeto bastante. Nadie nos ayudó. Todo lo conseguimos solo. Y lo seguimos demostrando. Hace ya cinco o seis años que somos la mejor selección de todos. Así que bueno, que nos respeten”.

“Al final se habló mucho antes del partido y nosotros nos alimentamos mucho de eso”, sostuvo Cristian Romero en la zona mixta. “El mensaje de la otra parte es que después ‘la gente se equivoca o porque los tratan con racismo’, nosotros como jugadores tenemos que dejar un buen mensaje y ellos (los brasileños) no dejaron un buen mensaje. Espero que no lo vuelvan a repetir”.

La respuesta de Cristian "Cuti" Romero a Raphinha luego de la historica goleada 4-1 a Brasil por las Eliminatorias

En su conferencia de prensa, Scaloni también fue consultado por la polémica con el mencionado delantero brasileño, pero el entrenador buscó calmar las aguas: “Sé que Raphinha no lo hizo a propósito. El partido es caliente con o sin declaraciones. Estoy completamente seguro de que no quiso herir a nadie”.

Este martes la Argentina logró un triunfo histórico 4-1 ante Brasil con los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, quien marcó su primer tanto con el conjunto nacional. El Scratch descontó por medio de Matheus Cunha. Antes de esta nueva edición del clásico el elenco albiceleste ya estaba clasificado para el próximo Mundial, pero el notable triunfo fue la coronación de una noche inolvidable.