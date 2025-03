Mac Allister, a fondo tras la goleada a Brasil: la respuesta a Raphinha, los jueguitos del Dibu y el especial festejo

Alexis MacAllister analizó el triunfo ante Brasil

La selección argentina tuvo una noche soñada en el estadio Monumental y cerró un partido que será histórico. El combinado campeón del mundo y bicampeón de América revalidó sus credenciales y se adjudicó con autoridad el Clásico de América al imponerse por 4 a 1 ante Brasil gracias a los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone (descontó Matheus Cunha para la visita).

Una vez finalizado el encuentro, Infobae tuvo acceso a la zona mixta y dialogó con una de las figuras de la noche. Mac Allister, fiel a su estilo, se mostró mesurado pese a la euforia generalizada por el resultado y la obtención del boleto rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Durante la charla, el mediocampista del Liverpool se refirió a los dichos de Raphinha que elevaron el clima en la previa, el accionar del Dibu Martínez, analizó el nivel del equipo pese a la ausencia del capitán Lionel Messi y su especial festejo de gol.

La Scaloneta coronó los minutos finales bajo cánticos recurrentes de “ole, ole” o “un minuto de silencio”. Ante la consulta sobre si fue un baile, el ex Argentinos Juniors y Boca no dudó: “Creo que sí. Creo que se sintió así dentro de la cancha. Por suerte, pudimos. hacerlo bien. Era lo que queríamos. Creo que demostramos que hoy estamos quizás un nivel más arriba”. No obstante, luego añadió: “Lamentablemente, nos hicieron ese gol y creo que cambió un poco todo. Pero bueno, por suerte pudimos hacer el tercero bastante rápido”.

Para Alexis no fue una noche más el clásico, ya que pudo coronar una gran doble jornada de Eliminatorias con un gol que tuvo dos destinatarios muy especiales: “Ya lo había dicho en Uruguay: tenía muchas ganas de hacer un gol para festejarlo así, dedicárselo a mi nena y a mi novia. Así que muy contento”. El jugador se puso una pelota bajo la remera para celebrar el embarazo de su pareja, Ailén Cova. “Fue lindo gol. Lindo pase de Enzo, que me vio justo, que hice el movimiento. Así que contento”, esbozó.

“Esta selección se siente muy reflejada en la gente y disfrutamos todo el tiempo que pasamos con ellos. Sobre todo cuando nos va bien, obviamente. Nos pone contentos poder disfrutar y verlos de esa forma”, manifestó con una sonrisa en su rostro. La era Scaloni no para de recolectar títulos y ahora, a falta de varias jornadas, logró su boleto a la cita máxima, donde buscará revalidar el campeonato mundial. “El balance siempre fue muy, muy positivo. Desde el momento que llegó esta nueva camada a la Selección, no solo yo, pudimos ver muy buenos resultados; y eso es lo que la gente quiere y lo que nosotros queremos. Pero bueno, el fútbol es así y en todo momento hay altas y bajas. Entonces tenemos que estar siempre preparados para rendir al máximo, porque cuando se viene la mala, obviamente después es más complicado”.

Con los triunfos ante la Celeste y la Verdeamarela, la Albiceleste mira a todos desde arriba con 31 unidades, ocho más que su escolta Ecuador. Luego, a 10 puntos, se ubican Uruguay, Brasil y Paraguay. El combinado nacional volverá a tener acción en junio, cuando visite a un urgido Chile. Más tarde recibirá al combinado cafetero. La acción de las Eliminatorias Sudamericanas culminará en septiembre siendo local contra Venezuela y viajando a la altura de Ecuador.

El encuentro también tuvo un partido aparte, y fue el que jugó el plantel y la gente contra Raphinha, quien elevó la temperatura de la previa con una desafortunada frase. “Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”, había dicho el delantero del Barcelona. Aunque Mac Allister reconoció que “lamentablemente al Dibu se le fueron ahí unos jueguitos”, el volante remarcó el respeto que le tiene el plantel a todos los rivales que enfrenta y se diferenció de sus contrincantes. “Nosotros los respetamos. Lamentablemente se habló mucho antes del partido. Son cosas que no nos gustan porque nosotros respetamos a todos. Pero bueno, allá ellos. Nosotros siempre queremos mostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy lo hicimos”.

Para culminar, la estrella del Liverpool de Inglaterra también valoró el nivel desplegado por el equipo en los dos clásicos pese a no tener a su as de espadas y capitán, quien sufrió una lesión en su última presentación en el Inter Miami. “Sabemos que cuando Leo está todo se vuelve más fácil, es tener al mejor del mundo. Y cuando no está él sabemos que como equipo nos tenemos que hacer aún más fuertes. Así que eso fue un poco lo que se vio hoy. Creo que es un equipo que jugó muy bien al fútbol y que también corrió mucho, así que contento”, concluyó.