Una particular visita y dos fotos que alimentaron el rumor sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto, en boca de todos en la F1

Sólo pasaron dos Grandes Premios en el comienzo de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y hay dos temas que se llevan todos los flashes de la máxima categoría del automovilismo en el mundo. Uno de ellos es la ventaja que sacó McLaren tras las victorias de Lando Norris y Oscar Piastri en Australia y China, respectivamente. El otro aspecto que mantiene en vilo al paddock es qué sucederá con Liam Lawson de cara a la carrera en Japón, que se llevará a cabo el fin de semana del 4 al 6 de julio. Y ahí vuelve a aparecer Franco Colapinto. ¿Por qué?

Después de la competencia en el circuito internacional de Shanghái, explotaron los rumores sobre una posible salida de Lawson de Red Bull por sus bajos rendimientos. Tras acabar en el puesto 15 en el trazado de Albert Park, en Melbourne, luego de sufrir un despiste, volvió a tener un mal paso en la segunda fecha: fue 14° en la sprint y terminó en la 12° ubicación de la principal gracias a la desclasificación de las Ferraris de Hamilton y Leclerc, y Pierre Gasly por anomalías técnicas.

Frente a este escenario, comenzó a circular información relacionada a que Colapinto podría ser parte de un negociaciones que depositaría al japonés Tuki Tsunoda en Red Bull como el reemplazante de Lawson y el argentino ocuparía la butaca libre en Racing Bulls. Uno de los medios que se hizo eco de estos rumores fue Autosport. El periodista Ronald Vording habló sobre las “difíciles decisiones” que deberían tomar en la estructura de la bebida energizante y remarcó una novedad que habría sucedido el fin de semana en China.

Según el cronista de la publicación especializada en el deporte motor, Helmut Marko, asesor de RB, fue visto en el hospitality de Alpine el mismo domingo de la carrera principal. “No fue para probar café francés”, citó. A esto se le suma una foto que circuló en las redes sociales sobre un encuentro entre el directivo del equipo de Milton Keynes con Oliver Oakes, jefe de Alpine. Dicha reunión habría sido en una de las jornadas de la primera jornada de la F1 en Melbourne.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, y Oliver Oakes, jefe de Alpine durante el GP de Australia

A esta imagen hay que sumarle otras que aparecieron en las redes sociales en las que se los puede ver a Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, junto a Christian Horner, jefe de Red Bull, y Flavio Briatore, asesor principal de la escudería francesa y el impulsor de la contratación de Colapinto tras su estreno en Williams en las últimas nueve carreras de la temporada pasada.

Más allá de las especulaciones y versiones cruzadas que abundan en el ambiente de la F1, por ahora lo que se puede decir es que la opción más concreta que tiene hoy Franco para volver a correr sigue siendo subirse a un Alpine, según pudo saber Infobae. A pesar de esto, y que las actuaciones de Jack Doohan en las primeras dos pruebas no fueron satisfactorias, no se puede descartar que otra escudería toque la puerta de Briatore a pedir por los servicios del argentino. Claramente, cualquier equipo que lo quiera deberá negociar con el experimentado empresario italiano.

Además de esto, y frente a las versiones que aparecieron en España (en Relevo o mismo la versión de ese país del sitio MotorSport, de que Colapinto estaría en la mira de Red Bull con la idea de reemplazar a Tsunoda en el equipo satélite, este medio accedió a una fuente que fue contundente. “No escuchamos nada. No creo que venga con nosotros. Franco sigue vinculado a Williams y llegó prestado a Alpine. Hoy está muy lejos del grupo Red Bull”, dijo.

Cuando restan menos de dos semanas para la fecha 3 del calendario en el histórico circuito de Suzuka, el panorama muestra que las próximas horas deberían ser trascendentales para la definición de la decisión de los equipos. Sí RB quiere a Colapinto, debería hablar no sólo con Briatore, sino también con Williams (sigue vinculado al equipo británico), y la empresa que representa al oriundo de Pilar, Bullet Sport Management, a cargo de María Catarineu y Jamie Campbell-Walter.

Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, junto a Christian Horner, jefe de Red Bull, y Flavio Briatore, asesor principal de la escudería francesa y el impulsor de la contratación de Colapinto

En relación a esto, el propio Marko confirmó luego del GP en China que el equipo iba a tener una “reunión de emergencia” que se produciría en los próximos días para analizar el mejor escenario posible para el asiento del compañero de Max Verstappen. “Esta semana hay una reunión en Milton Keynes para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha”, mencionó el principal asesor de RB en la Fórmula 1.

Mientras el austríaco de 81 años tuvo fuertes declaraciones en contra de Lawson, Horner fue más complaciente con el piloto neozelandés y remarcó las dificultades que está teniendo el equipo para encontrar la mejor versión de ambos autos, tanto el que conduce el neerlandés y el joven que viene de tener buenos resultados en 2024 en Racing Bulls.

“Creo que Liam ha tenido un par de carreras duras, un fin de semana duro aquí”, dijo el jefe de Red Bull en el circuito internacional de Shanghái. “Decidimos sacarlo de la parrilla para hacer un cambio importante en la puesta a punto y hemos conseguido 56 vueltas de datos razonables. Obviamente nos lo llevaremos, le echaremos un buen vistazo y como grupo haremos todo lo posible para apoyarlo”, fue el análisis de Horner.

También se refirió a esos rumores de un posible trueque entre Lawson y Tsunoda. “Siempre va a haber especulaciones en el paddock. Como he dicho, acabamos de terminar la carrera aquí. Nos llevaremos la información y le echaremos un buen vistazo. No hay nada específico que se haya establecido. Creo que todo es puramente especulativo en este momento. Liam todavía tiene potencial. Simplemente no nos estamos dando cuenta de eso en este momento”, concluyó.

Al parecer, los próximos días serán determinantes para conocer cómo será la alineación del equipo que tiene al piloto campeón del mundo entre sus filas. ¿Será hora de cambiar al que reemplazó a Checo Pérez como titular en las primeras dos carreras? ¿Lo harán con alguien conocido o apostarán por un joven que irrumpió en la F1 como Colapinto? Especulaciones que sobrevuelan en el ambiente de la Máxima.