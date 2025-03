El gol de Gabriel Batistuta a los 56 años con la camiseta de la Fiorentina y la ovación que lo emocionó

El gol de Gabriel Batistuta a los 56 años con la Fiorentina

Gabriel Omar Batistuta, histórico goleador de la selección argentina, volvió a ponerse la camiseta de la Fiorentina y deleitó a todos los fanáticos del club italiano al marcar un gol a sus 56 años. El Bati pisó el césped del Stadio Artemio Franchi, el pasado sábado para el partido despedida del italiano Giuseppe Rossi.

Con la naturaleza de goleador y su olfato intacto, Batigol recibió un pase de Rossi dentro del área, se sacó de encima al marcador y, ante la salida del arquero, definió cruzado con su pierna derecha. Rápidamente todos los fanáticos de la Viola comenzaron a aplaudir al argentino, rememorando viejas épocas. En medio del abrazo de sus colegas, lo abordaron las lágrimas de emoción.

El encuentro reunió a varias figuras del fútbol italiano entre los que destacaron Daniele De Rossi, Josip Ilicic, Mario Gomez, Borja Valero, Antonio Cassano, Frey, Nemanja Vidic, Francesco Toldo y Luca Toni. También fueron invitados de honor Sir Alex Ferguson y Claudio Ranieri.

Gabriel Omar Batistuta, con la camiseta de la Fiorentina a sus 56 años (credito: IG/fiorentina)

Batistuta jugó con la camiseta de la Fiore entre 1991 y el 2000. Ese tiempo le alcanzó para erigirse como el máximo goleador del club con 207 tantos. Además, logró coronarse en la Copa Italia 1995/96 y en la Supercopa de Italia en 1996. Previamente, había logrado el ascenso a la Serie A en la temporada 1993/94.

Vestido con la camiseta de la Albiceleste, el Bati se consagró campeón de la Copa América en dos ocasiones -ganó los títulos en Chile 1991 y Ecuador 1993- y marcó 54 goles en 78 partidos disputados, lo que lo mantuvo en el primer lugar de la tabla de máximos anotadores hasta que Lionel Messi lo superó.

El exfutbolista confesó hace un tiempo el sufrimiento que vivió debido a los problemas con sus tobillos. En una entrevista concedida Reconquista Hoy, a mediados de 2015, dio más detalles al respecto. “Hice un tratamiento de cuatro años en la pierna derecha y me dejó de doler, pero no se puede hacer en las dos. El tema es que no tengo cartílago ni nada en los tobillos, entonces cuando camino se frotan los huesos entre sí y eso me provoca dolor. En una pierna ya no tengo dolor, pero en la otra es bastante molesto”, detalló.

Cuatro años más tarde, pudo completar la operación que le cambió su vida para siempre. En una clínica en Suiza, el ex número 9 de la Selección se colocó una prótesis para reemplazar su tobillo izquierdo maltrecho después de 25 años de trayectoria deportiva.

En la Fiore se convirtió en leyenda (Reuters)

Batistuta debutó en Newell’s Old Boys a los 19 años. Luego tuvo un breve paso por River hasta que llegó a Boca. Del Xeneize viajó rumbo al fútbol italiano y se llevó sus goles a Florencia. Después de nueve temporadas en la Fiore, se mudó a la capital: en la Roma pudo ganar el Scudetto y después de dos años se mudó a Milán para jugar con la camiseta del Inter. Se retiró en 2005 en el Al-Arabi, de Qatar.

“Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar”, relató en una entrevista con TyC Sports hace ya varios años. Sin embargo, su actuación en el encuentro despedida hace pensar que esas molestias son parte del pasado.