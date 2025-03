La autocrítica de Bielsa tras la derrota de Uruguay: su reacción cuando le sugirieron que perdió con una Argentina “suplente”

El análisis de Bielsa de la caída de Uruguay ante Argentina

Como en la primera ronda en La Bombonera, Marcelo Bielsa se estrechó en un sentido abrazo con Lionel Scaloni. Sin embargo, la suerte de su selección uruguaya fue distinta. En el Centenario, Argentina se impuso 1-0 con justicia, ante una Celeste que tuvo el impulso inicial, pero luego no logró hacer pie ante el plantel rival en el partido. Y se quedó con las manos vacías por el gol de Thiago Almada.

El tropiezo dejó al combinado charrúa en el cuarto lugar, con 20 puntos, a ocho de La Scaloneta, líder de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. El equipo del Loco comenzó con paso firme el certamen (sumó 13 de 18). Pero luego de que afloraran las diferencias internas con sus métodos, la producción cayó notoriamente: acumula siete de los últimos 21.

El rendimiento del equipo también disminuyó. Una situación a la que el experimentado DT no esquivó en la conferencia de prensa post tropiezo en el primer compromiso oficial de 2025. “En los momentos en los que tuvimos dominio no logramos traducir el dominio en situaciones de peligro. Al comienzo de la primera mitad jugamos un poco más de acuerdo con lo que el equipo es capaz, pero no generamos peligro. Y el resto del partido, tampoco”, aceptó el rosarino.

“Reafirmo mi responsabilidad en los momentos en los que Uruguay pierde, porque claramente nuestro equipo, contrariamente a lo que sugería una pregunta anterior, está diseñado para poder defender sin dejar de atacar, y para poder atacar sin dejar de defender; y está preparado para desequilibrar. Lo dicen las individualidades. Si en un equipo juegan Darwin (Núñez), De Arrascaeta, Betancur, y generamos pocas opciones de gol, si el entrenador persigue un equipo que dañe cuando ataque y no crea situaciones, la responsabilidad no puede ser de las individualidades”, hizo autocrítica a fondo.

Eso sí, en medio de una rueda de prensa en la que hubo cuestionamientos al presente de Uruguay, refutó un par de reflexiones. Por ejemplo, cuando le señalaron que la Celeste perdió ante un elenco alternativo del seleccionado campeón del mundo, ante las bajas de figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul o Giovanni Lo Celso.

“No es el equipo suplente de Argentina. Si usted cree que Argentina es un equipo en el que hay diferencia sustancial entre titulares y suplentes, equivoca el análisis, porque ese análisis únicamente se confirma en Messi; los demás jugadores, los que juegan y los que sustituyen, son de la misma calidad”, concluyó.

OTRAS DEFINICIONES DE BIELSA

El muy buen nivel exhibido por el arquero

“(Sergio) Rochet tuvo una actuación positiva, hacía cuatro meses que no jugaba y asumió la responsabilidad. Tuvo aciertos y no cometió errores. Lo valoro”.

¿Necesita apostar por una alineación más defensiva?

“Detrás de Betancur, Valverde y De Arrascaeta hay dos zagueros. Olivera es titular en el Napoli. No sé qué imagina o propone con una estructura defensiva. ¿Habría que sacar volantes? Yo diría que es todo lo contrario a lo que usted dice”.

El próximo choque ante Bolivia

“Sabemos que jugar por encima de 4000 metros aumenta la dificultad, pero seguramente no jugarán futbolistas que estuvieron hoy. El partido lo imagino con la limitante que significa la disminución que provoca la altura en el rendimiento físico. Pero eso no invalida nuestra posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo”.