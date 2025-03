El implacable nocaut a los 4 segundos en una pelea de MMA que marcó un récord y abrió el debate

El inglés se llevó el combate contra Charles Joyner

La MMA registró un hecho sin precedentes este viernes durante la velada del Cage Warriors 186. La empresa encargada de organizar peleas de artes marciales mixtas registró su KO más rápido tras más de dos décadas desde su fundación, luego de que el inglés Yannick Bahati (10-7-1) derribara con un solo golpe al australiano Charles Joyner (4-2-1) en el O2 de Londres para sellar la victoria en solamente cuatro segundos.

La revancha entre los retadores sucedió en este fin de semana después de un empate dividido en noviembre pasado. Bajo este escenario, la orden del juez los trajo al centro del octágono y la acción, que trajo mucha polémica en el mundo del deporte, tuvo a Bahati estirando su brazo izquierdo para invitar al tradicional saludo con los guantes. Su rival le siguió la corriente y fue su sentencia: el peleador europeo aprovechó tenerlo cerca y se anticipó con un derechazo al mentón.

Sin margen de respuesta, el oceánico se cayó en la lona y, en el preciso momento que su rival iba a abalanzarse sobre él, el árbitro frenó el combate en la categoría peso semipesado. “Es un gran golpe, increíble. Podría ser el nocaut más rápido en la historia de Cage Warriors”, atinó a mencionar el narrador. Y lo es, según reafirman los medios especializados MMAJunkie y MMAMania. Justamente, este último medio mencionado se preguntó si estaban en presencia del “nocaut del Año”. Además, la primera fuente citada contó que el KO más rápido en UFC le pertenece Jorge Masvidal, quien derrotó en cinco segundos a Ben Askren en 2019. Esto pone de relieve la dimensión de lo conseguido por Yannick Bahati, más allá de tratarse de empresas distintas dentro del MMA.

Por otro lado, Charles Joyner se hizo eco del traspié en sus redes sociales, con una publicación en su cuenta personal de Instagram. Allí, reposteó en formato de historia (se elimina a las 24 horas de su difusión) un posteo de otro usuario, quien puso las imágenes de la breve pelea y una encuesta con dos opciones: “Mala deportividad” y “protéjase en todo momento”. Luego, se tomó la situación con un tinte más relajado, ya que subió una nota de un portal de su país tras su caída: “Al menos salí en las noticias australianas”.

Bahati, apodado Mamba Negra, celebró de manera eufórica trepándose a lo alto de la jaula y en declaraciones a la prensa pidió un mayor reto para buscar el título en la categoría: “James Webb es un buen competidor. Nos han emparejado en el pasado, dos veces. Así que, con suerte, en el futuro tendré una oportunidad de pelear contra James Webb. Para ser honesto, para mí no importa quién tenga el cinturón. Vine aquí con una cosa en mente: usar esos guantes amarillos y ganar ese cinturón de oro para mis dos hijos”. Cortó una racha de cuatro combates sin ganar y venía de acumular solo un triunfo en sus últimas ocho apariciones.

En distinto sentido, el ex luchador de UFC, Tom Lawlor, elogió el audaz movimiento del inglés para llevarse el triunfo: “Yannick Bahati pidió el toque de guante, luego sujetó las manos de su rival y le asestó un derechazo aplastante para conseguir el KO en 4 segundos. Totalmente dentro de las reglas. Totalmente un movimiento despreciable”. Además, el boxeador retirado, Paul Smith, cuestionó que se siga realizando este tipo de saludo: “Jamás entendí por qué la mayoría en MMA toca guantes. No es irrespetuoso no hacerlo y siempre existe la posibilidad de que esto pase”.

En último término, los fanáticos de la disciplina mostraron su descontento por no considerar al hecho como una cuestión antideportiva. “El golpe más bajo que he visto en mucho tiempo”, escribió un usuario, mientras que otro perfil lo caracterizó como una jugada “sucia”.