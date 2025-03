El recorrido de Benjamín Domínguez, el juvenil al que Scaloni eligió en lugar de Garnacho en la Selección

Benjamín Domínguez, de 21 años, es una de las jóvenes promesas de la selección argentina

“Benja Domínguez es un chico que está bien, se puede sacar hombres de encima, puede jugar de extremo. Nos decidimos por él por encima de Garnacho para poder verlo y conocerlo“, declaró Lionel Scaloni en conferencia de prensa, en la antesala del partido de la selección argentina con Uruguay, por las Eliminatorias sudamericanas. El juvenil de 21 años se ganó la convocatoria por el gran presente que atraviesa en el Bologna de la Serie A.

Como la gran mayoría de los jugadores nacidos en suelo argento, dio sus primeros pasos en el fútbol en los clubes de barrio: pasó por Siglo XXI y Comunidad Rural, de la localidad de Los Hornos, en La Plata. Luego, dio el salto a Gimnasia (LP). Hizo las inferiores en el Lobo y debutó en Primera División el 23 de noviembre de 2021, en un encuentro frente a Talleres de Córdoba.

“Siempre jugó de extremo por izquierda siendo un jugador derecho, pero también maneja bien la zurda. De todas maneras a veces jugó de extremo por derecha y también de 9. El tema que en un club de barrio es común que vayan 9 jugadores y por eso es que se cambian las posiciones, Benja jugó hasta de 5”, comentó hace un tiempo Juan José Tejeda, quien supo ser su entrenador en la categoría 2003 de Comunidad Rural, en diálogo con la Radio AM 1270.

En su casa se respira fútbol. “Con Benjamín la historia es diferente a otras porque viene de parte de la familia, yo entrené a uno de los tíos de chiquito y quedó una gran amistad con la abuela que era la cocinera de Estudiantes, Inés, es una fenómena. El hermano más grande es Leo, categoría 2002, defensor zurdo, luego sigue Franco (2005), un crack también, pero Benja era el exquisito de los hermanos Domínguez”, contó Tejeda.

El formador recordó cómo fue la llegada del juvenil al Lobo: “Benja me dice que su papá lo había llevado a probarse a Gimnasia, todo esto sin que nosotros supiéramos. De todas maneras yo sabía que había quedado y todo. Por supuesto le deseé lo mejor. Él estaba bien entrenado físicamente cuando se fue a probar, hacía dos años que venía trabajando con nosotros en el desarrollo físico de alto rendimiento que brindamos en Comunidad Rural. En esa parte estaba en igualdad de condiciones con el resto”.

Su etapa con los Triperos coincidió con momentos complejos del club platense, que hasta llegó a jugar un partido para no perder la categoría frente a Colón. Sin embargo, a fuerza de buenas actuaciones y goles, supo destacar y ganarse el cariño de sus hinchas. Disputó 89 partidos, facturó diez tantos y brindó cuatro asistencias.

Las primeras imágenes de Benja Domínguez con la selección argentina

En el medio, surgió un desacuerdo con la Secretaría Técnica del club platense. A principios de 2024, el futbolista pidió un tiempo para firmar la renovación de su contrato, las negociaciones se estiraron y pasó un tiempo marginado del plantel. No obstante, en febrero de ese mismo año puso la rúbrica y la cuestión se solucionó.

Fue en ese ínterin que varios clubes aprovecharon para ofertar por su pase. Talleres llegó a ofrecer 2 millones de dólares y un 20% de plusvalía y Racing se lo quiso llevar, pero terminó por desistir, debido a que desde La Plata pidieron 7 millones de dólares. Además, hubo rumores del interés de River Plate y Boca Juniors, pero que no hicieron ninguna propuesta formal. También pasó por las selecciones juveniles, bajo la tutela de Javier Mascherano, hoy orientador del Inter Miami.

Antes de irse transferido al Bologna por una cifra cercana a los 4.500.000 de dólares, disputó un encuentro por la Copa Argentina ante Barracas Central, en el que firmó el único tanto y le dio a Gimnasia la clasificación a la siguiente etapa. “Anoche cuando me fui a dormir soñaba con esto, con hacer un gol y despedirme de la gente. Me voy tranquilo, con el cariño de los hinchas, que sé que la mayoría me quiere y me ama, y los chiquitos que cada vez que me ven y se vuelve locos. Eso no tiene precio y me lo llevo en mi corazón para siempre”, confesó tras el partido sobre su lazo con el Lobo.

Su llegada al fútbol italiano

“Bolonia FC 1909 anuncia que ha adquirido definitivamente el derecho a los servicios deportivos del delantero Benjamín Domínguez del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata . Decimosexto futbolista argentino de nuestra historia, Benjamín es una de las perspectivas más interesantes de su país: talento que se nota, lateral izquierdo diestro y con una técnica envidiable, le encanta converger con el balón en los pies para buscar la conclusión. Es peligroso en el uno contra uno, generoso en la carrera y preciso de cara a la portería”, escribió el club a modo de definición del futbolista.

Benja Domínguez fue convocado a la selección argentina para los compromisos con Uruguay y Brasil

El juvenil logró adaptarse al ritmo del fútbol europeo. Lleva jugados 19 partidos, entre Serie A y Copa Italia, en los que logró marcar en cuatro oportunidades y brindar tres asistencias. Estas actuaciones con el Rossoblù lo pusieron en la órbita de la Selección y Scaloni terminó por decantarse por él, por sobre otras opciones.

“Estoy muy contento, con mucha ilusión. Me mandó un mensaje Pablito Aimar para decirme que iba a estar en la prelista. Después en la semana me mandaron el pasaje y me mandó un mensaje el profe. Es un montonazo, porque desde que llegué a Italia estoy creciendo”, declaró en su llegada al país para sumarse a los entrenamientos con la Albiceleste.

Su convocatoria y la posibilidad de entrenarse con Lionel Messi, las relató con mucha ilusión: “Vamos a entrenarnos hoy a la tarde, no sé si va a estar él. Nunca lo vi, no sé ni qué decirle. Es el sueño de todo jugador”. Finalmente, Leo no pudo ser parte de la lista por la lesión en el aductor izquierdo, por lo que el cara a cara con el astro rosarino tendrá que esperar.

Argentina jugará ante Uruguay este viernes en el estadio Centenario y cuatro días más tarde será la anfitriona del duelo ante Brasil. Pese a que la posibilidad de que Domínguez sume minutos en alguno de los encuentros existe, el llamado ya es un reconocimiento a su nivel y al potencial futbolístico para ser uno de los herederos de La Scaloneta.