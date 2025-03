El gol de González Pírez con el que River terminó una extensa sequía y marcó un hito en la historia de la Copa Argentina

El Millonario se adelantó a Ciudad de Bolívar en la Copa Argentina

Desde que comenzó el partido en Santiago del Estero, se sabía que River tenía la gran oportunidad para terminar con una racha adversa que preocupaba a Marcelo Gallardo.

La debilidad del rival hacía suponer que el Millonario se pondría en ventaja en la etapa inicial para encaminar su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde espera San Martín de Tucumán, que en su serie eliminó a Colón de Santa Fe por penales, tras un 0 a 0 sin emociones.

La Banda tardó tres minutos y 40 segundos para ponerse en ventaja ante Ciudad de Bolívar. Leandro González Pírez fue el encargado de celebrar el prematuro tanto con el que le puso punto final a una sequía de 12 compromisos sin llegar al gol en la etapa inicial. “El fútbol se juega 90 minutos, no en 45 minutos. Son rachas, que suceden a veces, y se van potenciando, pero ya no se hablará más de eso cuando se corte. No es que no creamos situaciones, generamos”, había señalado el Muñeco el domingo sobre la sequía que su equipo logró superar.

Además, el grito del central le permitió al combinado de Núñez transformarse en el primer club de la historia en meter 100 goles por Copa Argentina.

En medio de la fecha FIFA, la competición más federal del país continuará con su calendario en los próximos días. Racing tendrá una agenda ajustada, debido a que jugará tres partidos en una semana. Luego del clásico del domingo en el que empató con Independiente 1 a 1 en el Libertadores de América, la Academia deberá afrontar el partido postergado contra Unión de Santa Fe el jueves 20 de marzo en el 15 de Abril por el torneo Apertura y tres días más tarde debutará en la Copa Argentina frente a Santamarina de Tandil en el Néstor Díaz Pérez de Lanús. Dicho encuentro está programado para las 17 y el ganador jugará contra San Martín de San Juan o Gimnasia de Jujuy, que se verán las caras el miércoles 26/3 a las 17 en el Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.

San Lorenzo, otro de los grandes involucrados, tendrá su presentación el domingo 23 a las 19:15 en el Estadio Único de San Nicolás ante Sportivo Las Parejas. El Ciclón buscará dar un paso hacia la siguiente fase, donde aguardará por el rival que saldrá de la serie que animarán Central Córdoba de Santiago del Estero y Quilmes el sábado 22 de marzo a las 20.15 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

El programa completo de los 32avos de final de la Copa Argentina

22/03 - 16:00 hs Tigre vs Berazategui (en el estadio de Deportivo Morón)

22/03 - 19:15 hs Quilmes vs Central Córdoba SdE (Julio César Villagra de Córdoba)

23/03 - 17:00 hs Racing vs Santamarina Tandil (Néstor Díaz Pérez de Lanús)

23/03 - 19:15 hs San Lorenzo vs Sportivo Las Parejas (Único de San Nicolás)

26/03 - 17:00 hs San Martín de San Juan vs Gimnasia de Jujuy (Julio César Villagra de Córdoba)

Tigre vs Berazategui (a definir)

Sarmiento de Junín vs Central Córdoba (a definir)

Rosario Central vs Los Andes (a definir)

Atlético Tucumán vs All Boys (a definir)

Defensa y Justicia 3-1 Racing de Córdoba

Newell’s Old Boys vs Kimberley Mar Del Plata (a definir)

Belgrano vs Real Pilar (a definir)

Defensores de Belgrano vs Barracas Central (a definir)

Banfield vs Villa Mitre (fue suspendido por la catástrofe que atravesó Bahía Blanca y deberá reprogramarse)

Argentinos Juniors vs Central Norte (a definir)

Instituto vs Deportivo Madryn (a definir)

Platense 2 Argentino de Quilmes 0

Gimnasia de La Plata 1-0 Deportivo Español

Deportivo Riestra 2-2 San Telmo (se clasificó Riestra por penales)

Talleres de Córdoba 3-3 (4-5) Deportivo Armenio

Unión de Santa Fe 3-1 Colegiales

San Martín de Tucumán 0-0 Colón de Santa Fe (avanzó el Ciruja por penales)

Boca 5-0 Argentino de Monte Maíz

Gimnasia de Mendoza 2-0 Nueva Chicago

Independiente 2-0 Sportivo Belgrano

Estudiantes de La Plata 2-1 Sarmiento De La Banda

Aldosivi 1-1 (6-5) Gimnasia y Tiro

Godoy Cruz 0-1 Excursionistas

Lanús 4-0 General Lamadrid

Vélez Sarsfield 1-0 Midland

Huracán 2 - San Martín de Formosa 1