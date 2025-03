7 frases de Gallardo tras el debut por Copa Argentina: el posteo de Ledesma, la mala racha de Borja y la “histeria” que provoca River

River Plate se impuso por 2-0 ante Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina, en un encuentro disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades. Con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró el pase a los 16avos de final, donde enfrentará a San Martín de Tucumán, en una fecha a definir.

“Intentamos poner en campo un equipo mechando jugadores que no venían jugando o tenían menos minutos. Así y todo, lo encaramos con seriedad y los que no venían jugando demostraron que pueden ser tenidos en cuenta. El gol vino rápido, sin generar muchas ocasiones; anotamos el segundo. Después, con el partido a favor, no tuvimos muchas situaciones. El análisis fue de mayor a menor. No terminamos de redondear las cosas buenas del primer tiempo”, fue el primer concepto que entregó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

Para el entrenador de River Plate le quedó un sinsabor el hecho de que no hayan podido plasmar en el complemento, el ímpetu que sí mostró el equipo en la primera parte. “Sabíamos que íbamos a tener mucho control de pelota. Tuvimos varias situaciones, pero no terminamos de conectar en el final. En el segundo tiempo nos faltó otra enjundia para dañar al rival. Los cambios, tal vez con muchos chicos, es normal que agarren confianza de a poco; no todo es ya de inmediato”, reconoció.

Uno de los temas controvertidos en la previa de este juego estuvo relacionado al posteo de Jeremías Ledesma, que a minutos de haberlo publicado lo borró. El arquero había publicado una foto suya con la camiseta del Cádiz, su ex club, y un avión. Esto disparó todo tipo de interpretaciones, como su intención de querer emigrar ante la falta de minutos por la gran actualidad de Franco Armani.

Sobre ello, Gallardo explicó: “Ledesma no tuvo trabajo hoy. Estaba previsto el cambio de arquero; viene trabajando muy bien. Armani juega habitualmente, tiene actuaciones y actualidad fenomenal. ¿Y por qué no darle el partido a él? Lo suelo hacer, no sé por qué se generó eso de por qué no. Fue una pavada. Si pretenden que puedan dejarme llevar por eso, no me conocen. Todo da motivo a opinar y hacen especulaciones al respecto, como somos un país que especula por todo. Pero no podemos salir a aclarar todo lo que se dice; si no, nos volvemos locos. Uno no tiene energía”.

Matías Kranevitter sufrió una lesión en el primer tiempo y ya son ocho las bajas que tiene el equipo. “Claramente, me preocupa. Son muchas lesiones que venimos sufriendo partido tras partido. No está bueno que eso suceda, que pierdan continuidad. Por más que los jugadores están expuestos a las lesiones por ser un juego difícil y de contacto, la racha es muy negativa. Es una lesión muscular; veremos cuál es el grado de su lesión. No encuentro un error, porque nuestra metodología de entrenamiento suele ser muy precisa en cuanto a las cargas. Tenemos muchas pretemporadas y años de trabajo encima, como para puntualizar en esta. Sería muy negativo pensar que se hizo algo mal y puntualizarlo: sí me preocupa que sea continua, de todos los partidos. Esperemos que esta racha negativa se corte pronto”, expresó Gallardo.

El DT de River Plate también se refirió a la racha negativa que lleva Miguel Borja, al que el arquero de Ciudad de Bolívar le atajó un penal en el complemento. “Tiene un promedio de gol de su carrera, está atravesando un momento de no conexión con el gol. Pero una cosa es seguir en la búsqueda y otra es no. Tengo que hablar con el futbolista para ver si él también está con ese deseo y que la autoestima no baje. Tengo que acompañarlo y ver si es sacándolo o poniéndolo en el segundo tiempo. Yo tengo que cuidar la salud de mis futbolistas. Ya hay demasiado peso en el contexto externo como para que yo también lo machaque con la exigencia”.

En este sentido, Gallardo reconoció que se generó una expectativa muy grande frente al buen mercado de pases que realizó River Plate, pero se mostró preocupado por el nivel de histeria alrededor del plantel. “Lo llevo de manera madura, es otro momento de mi vida y del fútbol en general, claramente hay una expectativa muy grande, se refleja en el día a día en lo que fuimos capaces de incorporar. De ahí a formar un equipo que nos identifique hay un tiempo, no se tienen en cuenta las emociones que se generan y las emociones de los futbolistas, yo sí lo tengo en cuenta. Obviamente hay una carga psicológica en el plantel, hay que entender a los futbolistas, hay un montón de cosas que no se hablan. Hay una carga psicológica que está y se ve en las lesiones, se tienen que adaptar de la histeria de todos, yo tengo que transmitirles constancia para que se vayan soltando, cuando baje toda la espuma sí se tendrán que imponer, porque tienen jerarquía. Todo eso es para adentro”.

Por último, dio un breve análisis del grupo de la Libertadores que le tocó a River Plate, con Independiente del Valle de Ecuador, Universitario de Perú y Barcelona de Ecuador. “Es difícil como todos los grupos, no hay fáciles. Desde el vamos tenés que salir a jugar y viajar. Y también seguir compitiendo en el torneo. Es un grupo que nadie va a regalar nada, pero creemos que vamos a llegar de la buena manera y pelear por la Copa”.

