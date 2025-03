Las filosas declaraciones de Falcioni sobre su tensa relación con Riquelme en Boca: “A buen entendedor, pocas palabras”

“Estoy vacío, no tengo nada más para darle al club”. A minutos de que Boca Juniors perdiera la final de la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians, Juan Román Riquelme comunicó su alejamiento del Xeneize, una decisión manifestada a sus compañeros antes de afrontar el duelo decisivo en el Pacaembú y que todavía provoca sensaciones encontradas en el entrenador de ese equipo, Julio César Falcioni, quien se marchó a fines de ese año para la posterior llegada de Carlos Bianchi.

El director técnico de 68 años concedió un reportaje para la señal deportiva ESPN, en el cual puntualizó en esa llave resuelta en Brasil después de igualar 1-1 en la Bombonera. Ante la pregunta sobre si le habían boicoteado ese encuentro, Falcioni planteó más dudas que certezas: “No, no sé... Tengo códigos, me los guardo para mí. Cada uno sabe lo que pasó, es así”.

A continuación, Marcelo Sottile le consultó sobre su conversación con un jugador que estaba llorando debido al retiro de Riquelme en la previa a ese duelo contra el Timao: “Le pregunté, me contestó y le dije: ‘Sos un boludo, es la última vez que vas a jugar una final de Copa Libertadores‘. Y así fue, no la jugó más. Cada uno sabe por lo que se preocupa”. “Hubo muchas situaciones en la previa a esa final: lo de Facu (Roncaglia), que habíamos combinado que iba a jugar y el día anterior ya no viajaba; una reunión de los muchachos en la previa del viaje pidiendo que viajara. No había sido una decisión mía, había sido institucional. Hubo un montón de situaciones que no dejaron tener una noche en paz y tranquila. No fue normal para jugar una final de Copa Libertadores”, señaló en referencia a la situación del zaguero central, quien había terminado su contrato y no se alcanzó una prórroga para que disputara ese compromiso.

En este sentido, profundizó sobre cómo el plantel transitó las horas previas a la final: “Cuando vas a jugar un partido tan trascendente tiene que haber armonía total. Algunos jugadores tuvieron la oportunidad de jugar finales, no a todos les pasa. Entonces, hay que estar en una armonía total entre el equipo, el cuerpo técnico y la dirigencia. Ese día no hubo”.

Además, aclaró una vieja disputa en el debut de aquella copa con empate sin goles contra Zamora en Barinas, Venezuela, donde sacó a un jugador por desobedecer una indicación táctica tras una supuesta orden de Juan Román: “Si yo le digo a un jugador mío ‘jugá por allá’ y vos no lo hacés, yo te saco. Si vos le hacés caso a otro que te dice ‘jugá por allá‘... ¿Para qué estoy? Pierdo autoridad. Ese fue el problema. Nunca me pasó esto, solo esa vez. Saqué al jugador”.

Por otro lado, se refirió a la famosa frase del 10, cuando declaró que Falcioni lo hizo correr como un “boludo” y el DT recogió el guante: “Nunca hicimos correr a ningún jugador como un boludo. Los preparamos para que pudieran rendir de la mejor manera”. En consonancia, desde el programa marcaron que fue un quiebre en la relación, pero el Emperador lo objetó: “Siguió jugando, lo ponía cuando estaba bien”. “Jugó casi toda esa Copa Libertadores 2012, no tanto en la Copa Argentina y el campeonato. Ganamos los dos, la Libertadores no. A buen entendedor, pocas palabras”, sentenció.

Boca Juniors salió campeón invicto en el torneo local con 12 puntos de ventaja sobre Racing, fue el segundo conjunto más goleador y el menos vencido de la competición. JRR10 disputó 11 encuentros con un gol y una asistencia en 885 minutos disputados. “No se valora a ese campeón invicto. Seguramente porque estaba yo y no jugaban algunos”, expresó Julio César con una indirecta al ídolo, que estaba afectado por una molestia física: “No prescindí de Román, estaba lesionado y no jugaba. A veces, provocás que un jugador acelere la recuperación, y a veces no. Es así”.

Julio César Falcioni se refirió a su tirante relación con Juan Román Riquelme

“Yo no me peleé con nadie. Tomé decisiones nada más. ¿Cuáles? Cuando no te veía bien, no te ponía a vos, así de simple. Ponía a otro que estuviera mejor. A algunos les gusta, a otros no. Ese equipo salió campeón invicto con 12 puntos de ventaja. Entonces, no estaba tan equivocado”, concluyó.

MÁS DECLARACIONES DE FALCIONI SOBRE RIQUELME

¿Hay jugadores que merecen otro trato? “Uno tiene trato y conversación con todos. Ahora, el que maneja soy yo. No podés manejar las cosas vos si no sos técnico. Sino, no me contraten a mí. ¿Para qué contratan a un técnico?”.

¿Hoy haría todo igual en Boca Juniors? “No sé, no sé. Las decisiones son del momento. Por eso, una cosa es hablar con el diario del lunes y otra cosa es hablar en el momento”.

¿Cómo manejaba el pedido de los hinchas para que jugara Román? “Tranquilo. Ya tenía diez años como técnico. Por ahí, hubiera sido diferente si tenía menos. Por eso dije ‘gracias a Dios que no fui en 2005′, fui seis años después. Si iba en 2005, duraba tres días a lo mejor. Fui en el 2011 y duré dos años”.