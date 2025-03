Hicieron un minuto de silencio creyendo que un ídolo del club había muerto, pero en realidad estaba vivo y debieron pedir disculpas

En Bulgaria Le Hicieron Un Minuto De Silencio A Petko Ganchev, Pero En Realidad Estaba Vivo

El insólito error que involucró a Petko Ganchev, un veterano delantero búlgaro, generó una situación surrealista en el fútbol europeo. El Arda Kardzhali, club donde el ex futbolista brilló en el pasado, anunció su muerte y le dedicó un minuto de silencio antes de su partido ante el Levski Sofia. Sin embargo, Ganchev estaba vivo y tuvo que desmentir la noticia. Su reacción fue inesperada: “Cuando escuché la terrible noticia, me serví un poco de brandy”.

El incidente ocurrió el fin de semana pasado, cuando los jugadores de Arda y Levski se reunieron en el círculo central del estadio Arena Arda para rendir homenaje al supuesto fallecimiento del ex delantero de 78 años. El club, que marcha en la quinta posición de la primera división de Bulgaria, había recibido información errónea sobre su deceso y tomó la decisión de recordarlo antes del encuentro.

Mientras esto ocurría en el estadio, Ganchev manejaba hacia su casa en Kolarovo, un pequeño pueblo en el sur de Bulgaria, con el objetivo de llegar a tiempo para ver el partido por televisión. Su teléfono sonaba insistentemente, pero no pudo contestar porque estaba conduciendo.

“Nunca me pierdo los partidos de Arda en la televisión. Ahora contra el Levski llegué unos diez minutos tarde porque tenía trabajo. Mientras conducía hacia casa, mi teléfono empezó a sonar mucho. Pero estaba manejando. Estacioné frente a casa, entré al patio y mi esposa me saludó entre lágrimas”, comenzó su relato.

Al ingresar a su domicilio vio a su esposa, Nadya, quien lo esperaba con lágrimas en los ojos. “Me gritó: ‘Petko, Petko, anunciaron por televisión que estás muerto’”, relató el ex futbolista.

La sorpresa fue total, y Ganchev no tardó en recibir la confirmación de lo ocurrido por parte de amigos y conocidos. Uno de ellos, Stoyan Iliev, ex compañero de equipo, estaba en el estadio y se puso de pie para despedirlo. Al enterarse de que todo había sido un error, Iliev comentó que no sabía “si reír o llorar”. La respuesta de Ganchev fue clara: “Puedes hacer ambas cosas”.

El club Arda Kardzhali no tardó en reconocer su equivocación y publicó un comunicado en el que expresaba sus disculpas. “La dirección del PFC Arda quiere expresar sus más sinceras disculpas al exvfutbolista del Arda Petko Ganchev y a sus familiares después de que el club recibiera información incorrecta sobre su fallecimiento. Deseamos a Petko Ganchev muchos años más de salud y que disfrute de los éxitos de Arda”, señaló la institución.

Lejos de enojarse, el exjugador tomó la situación con humor y optó por relajarse con una copa de brandy mientras respondía mensajes y llamadas de amigos y periodistas. “A veces pasan cosas así”, comentó en una entrevista con la agencia BLITZ. “No fue un momento agradable, pero al final tenemos que ser positivos”, agregó.

El error generó un gran revuelo en redes sociales, donde los aficionados reaccionaron con sorpresa y humor ante la situación. Algunos hicieron referencia a otros episodios similares en la historia del fútbol, como el caso del club inglés Bishop Auckland en 2009, que guardó un minuto de silencio por su ex jugador Tommy Farrer, quien en realidad seguía vivo y simplemente había salido a comprar el periódico. De manera similar, en 1993, Fred Cope, aficionado del Congleton Town, interrumpió los preparativos de su propio minuto de silencio tras enterarse de que el club había anunciado erróneamente su fallecimiento.

Mientras tanto, el Arda Kardzhali continúa en la lucha por los puestos de clasificación a torneos europeos. En el partido en cuestión, el equipo empató 1 a 1 con Levski Sofia, un resultado que lo mantiene en la zona campeonato. El próximo fin de semana enfrentará al Beroe, su clásico rival.

Ganchev, por su parte, sigue disfrutando del fútbol y de su retiro en tranquilidad, aunque esta experiencia le dejó una anécdota que difícilmente olvidará. “Ser enterrado vivo es bastante estresante”, bromeó.