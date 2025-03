Las perlitas de la práctica de Argentina: de la charla de Scaloni que asoma como pista a la posible formación contra Uruguay

La selección argentina realizó este martes una nueva práctica en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para afrontar sus próximos dos compromisos ante Uruguay y Brasil, correspondientes a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Luego del anuncio del entrenamiento abierto que realizarán el próximo sábado los dirigidos por Lionel Scaloni ante el combinado Sub 20 en el estadio de Huracán con fines solidarios para las víctimas de la inundación en Bahía Blanca, los jugadores salieron alrededor de las 17 horas al campo para comenzar con la entrada en calor y algunos movimientos suaves con pelota.

En las primeras imágenes que captaron las cámaras (solamente pudieron grabarse los 15 minutos iniciales) se vieron los grupos bien diferenciados. De un lado, los más experimentados como Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nahuel Molina y Ángel Correa juntos en un círculo haciendo toques con el balón con buen semblante. Del otro lado, dialogando en ronda, estaban los nuevos: Benjamín Domínguez, Máximo Perrone, Santiago Castro y Nicolás Paz.

También se lo vio al técnico Scaloni hablando unos minutos con Giuliano Simeone. El delantero del Atlético de Madrid había sido convocado en la doble fecha de Eliminatorias de noviembre de 2024 y debutó en la victoria (1-0) ante Perú en La Bombonera. El hijo del Cholo ingresó faltando 9 minutos para el final del partido en reemplazo de Lautaro Martínez. Y asoma como una alternativa potable ante bajas de peso, como las de Lionel Messi, Paulo Dybala y Gio Lo Celso; ya sea en Montevideo o en Núñez ante Brasil. Lo respalda su buen momento ante Atlético de Madrid como carrilero por derecha.

Postal de los primeros 15 minutos de la práctica de la Selección: la primera con el plantel completo (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En otro de los grupos que se encontraba haciendo los primeros movimientos estaban presentes Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez y Nicolás González, quien podría ser uno de los titulares en el ataque, para suplir la ausencia por lesión del capitán y goleador Messi. “Voy a estar alentando como un hincha más”, anticipó el astro del Inter Miami en sus redes sociales.

De cara al clásico rioplatense frente a Uruguay (viernes 21 de marzo a las 20.30 en Montevideo), hay varios jugadores que deberán cuidarse, ya que podrían quedar suspendidos para el choque del martes ante Brasil en el Monumental. Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios y Germán Pezzella están al límite de tarjetas amarillas.

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lautaro Martínez y Julián Álvarez asoma como la posible formación.

ACCIÓN SOLIDARIA POR BAHÍA BLANCA

Previo a la práctica, Claudio Tapia, Lionel Scaloni, Lautaro Martínez y Germán Pezella brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron un entrenamiento abierto en cancha de Huracán para el próximo sábado a las 17 con la finalidad de recaudar fondos para ayudar al Hospital Penna de Bahía Blanca, que sufrió el impacto de las inundaciones en la ciudad.

“Es la manera de dar una mano en medio de esta tragedia que sucedió en Bahía y buscamos la manera de colaborar. Vamos a hacer un partido amistoso, un entrenamiento, con la Selección Sub 20 el sábado a las 17 horas en cancha de Huracán, con lo recaudado vamos a ayudar al Hospital Penna, que ha perdido todo, para que se levante y salga adelante con lo que pueda recaudar. Es importante que ayudemos y pongamos nuestro granito de arena para ese hospital y la gente de Bahía. Lo difícil vendrá dentro de un tiempo, creíamos que teníamos que hacer algo en la fecha FIFA, más allá del calendario, y darle una mano a quienes lo están necesitando“, comenzó Scaloni.

Julián Álvarez, candidato a ser titular en los dos partidos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por su parte, Lautaro Martínez se mostró emocionado al hablar del drama que están viviendo sus seres queridos en Bahía Blanca. “Quería agradecer al país por semejante apoyo, verlo a la distancia es... Me cuesta hablar porque mi familia vive ahí, me crié ahí y es un momento difícil. Hace un año y dos meses sufrimos un temporal, en donde la ciudad no quedó en buen estado y nos costó recuperarnos. Es difícil, más allá de la distancia, pero quiero agradecer a las personas que donaron cosas, que se tomó su tiempo para ayudar a la gente que perdió casas, vestimentas, autos, colchones... Agradecer el apoyo que tuvimos de los clubes del fútbol argentino, al presidente Chiqui (Tapia) que se puso a disposición con mi familia para ayudar a la gente que perdió muchas cosas. Es importante que sigamos unidos", expresó el delantero del Inter de Milán.

LOS CONVOCADOS DE SCALONI PARA LA DOBLE FECHA DE ELIMINATORIAS:

Los convocados de Scaloni para los duelos de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil (@Argentina)

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (PSV Eindhoven)

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Juan Foyth (Villarreal)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Racing Club de Lens)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

Leandro Paredes - AS Roma

Enzo Fernández - Chelsea

Rodrigo de Paul - Atlético de Madrid

Exequiel Palacios - Bayer 04 Leverkusen

Alexis Mac Allister - Liverpool

Máximo Perrone - Como 1907

Delanteros:

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Benjamín Domínguez (Bologna FC)

Thiago Almada (Olympique de Lyon)

Nicolás González (Juventus)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Santiago Castro (Bologna FC)

Entrenador: Lionel Scaloni

El DT afina el pizarrón en una doble fecha en la que deberá estar atento a las posibles bajas por doble amonestación (AP Foto/Natacha Pisarenko)