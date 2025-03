Entrevista a Sergio Markarián: cuál es el equipo que mejor juega en Argentina, por qué ve mal a Cavani en Boca y en qué se equivoca Gallardo

Markarián nació en Montevideo, pero se crio en Lanús

Sergio Markarián es un hombre de carácter, temperamental y sanguíneo, que dice lo que piensa, sin pelos en la lengua, y que vive el fútbol con mucha pasión. En sus tiempos libres, mira muchos partidos y la liga argentina es una de sus favoritas. “River, Boca y Talleres avanzan, mientras que Argentinos Juniors, Racing Club y Estudiantes La Plata, atacan. ¿Quiénes se paran más en las tribunas, los hinchas del primer grupo o los del segundo? Se paran los hinchas de Argentinos Jrs, Racing Club y Estudiantes porque se entusiasman por la verticalidad. El fútbol es emoción, y quienes trabajan en sentido contrario, están matando al fútbol. Si seguimos jugando como lo hacen Boca y River, matamos el fútbol”, describe el entrenador de origen armenio y nacido en Montevideo hace 80 años, pero criado en la ciudad bonaerense de Lanús.

Allí están sus orígenes, entre potreros y calles de tierra. Cuando tenía seis años, tras la separación de sus padres Susana y Sarkis, un juez determinó que su hermano Roberto se quedaría con su madre en Montevideo, y él viviría con su papá en la Argentina. “Fue una vida dura, difícil”, contó en su momento refiriéndose a lo que vivió durante su infancia.

Con el tiempo, se fue adaptando a la provincia de Buenos Aires hasta qué a los 16 años se recibió en Bachiller, mientras jugaba como segundo central en las divisiones inferiores del Granate: “Viví en Lanús, pero estudié en Avellaneda. Mi familiaridad con Racing e Independiente es una cosa de todos los días. Yo iba al Nacional, y en los desafíos futbolísticos cuando jugábamos contra el Comercial o el Industrial lo hacíamos en los terrenos de La Academia, en los que hoy son las adyacencias del Cilindro. Así que conozco bien todo eso, y sé muy bien el sentir de las hinchadas”, refleja en diálogo con Infobae.

Markarián es muy crítico de la estructura actual del fútbol uruguayo

A sus 17 años, Markarián regresó a Montevideo, y antes de convertirse en DT, fue Gerente General en una distribuidora de combustibles. Tras ver la derrota de Uruguay frente a Holanda en el Mundial 74 por 2- 0, decidió hacer el curso de director técnico con el afán de darle una mano a su país. Una vez recibido estuvo al frente de Bella Vista, Danubio y River de Uruguay, pero sólo fue campeón con Bella Vista en 1976, torneo en el cual llevó al equipo a ganar el campeonato de Segunda División. Luego, comandó a elencos de Paraguay, Perú, México, Chile y Grecia, como también a la selección incaica, la paraguaya, a la que llevó a los octavos de final del Mundial 02, y la griega, pero nunca a su querida Celeste.

“La selección argentina juega bien, como también la de Uruguay de Marcelo Bielsa, que ataca bien y defiende bien. Son dos formas diferentes. Argentina ataca bien, defiende bien, pero con un estilo distinto, que se basa en la posesión del balón, del pase corto y demás, mientras que la selección uruguaya se basa en la verticalidad y la velocidad”, compara el uruguayo a días de jugarse un encuentro entre ambas selecciones por Eliminatorias Sudamericanas.

Mas allá de elogiar a Bielsa, criticar a Scaloni por la manera que llegó a comandar la selección argentina, y ahondar en la llegada de las sociedades anónimas a Uruguay, Markarián se mostró muy preocupado por el presente del fútbol uruguayo. “Hoy está gobernado por una sociedad de amigos que se está enriqueciendo, y que básicamente tiene el poder de los futbolistas. Es muy grave”, denuncia desde su país natal.

El uruguayo tiene una larga trayectoria como entrenador

- ¿Qué es de su vida, Sergio?

- Estoy sin actividad formal de trabajo, a pesar de que me muevo y mucho. En la mañana entreno en un pequeño gimnasio en mi casa. Por la tarde, veo mucho fútbol y escribo sobre algunos temas. Terminé de escribir lo que podía ser mi libro eventualmente, pero ahora estoy escribiendo sobre dos temas: la gobernanza en el fútbol y el futuro del fútbol.

- ¿Qué futbol se viene?

- Los entrenadores tenemos muchas herramientas y las cualidades que un entrenador debe cumplir son múltiples. Cada día, son más necesarias, porque están rodeados de mucha gente, como psicólogos, gente que hace estadísticas y observaciones, y busca talentos. Las herramientas principales de un entrenador son: la elección de los jugadores, el sistema de juego y la táctica, y la elección del estilo futbolístico. Algunas cosas que han aparecido en el fútbol como la influencia europea que priorizan el estilo por encima de otros factores se ha convertido en el discurso de varios colegas, aplaudidos por la prensa, que de alguna manera influye en la opinión pública al punto que se califica al entrenador según esta actitud dependiendo del estilo sobre otra cosa.

- ¿Cuál es su estilo de juego?

- Primero, la elección de los jugadores. Se eligen en un intento coordinativo que nace en la cabeza del entrenador. Uno piensa en el equipo y con qué jugadores podría llevar a cabo lo que pensó. Cuando no nace en la cabeza del entrenador, y no hay una premeditación en el ataque, encontrás equipos que no saben qué hacer, que es lo que ocurre en la mayoría de los equipos actuales. Segundo elemento, el sistema de juego es importante junto a la táctica porque no sabríamos como atacar. Después, viene el estilo y el mío es que el fútbol es emoción, que la posesión no es un objetivo, sino un método de trabajo, y qué el arco de enfrente tiene que ser una obsesión. El público no se para en las tribunas porque hago 20 pases, sino porque soy profundo y vertical. Una cosa es avanzar y otra es atacar.

Argentinos Juniors, el equipo que mejor juega en Argentina, según Markarián

- ¿Cómo lo reflejaría en el futbol argentino?

- River, Boca y Talleres avanzan, mientras que Argentinos, Racing y Estudiantes atacan. Mi enorme respeto por Argentinos Juniors que es el equipo que mejor juega en la Argentina. Tiene un problema, que Racing lo tiene resuelto con los dos delanteros. La movilidad de los delanteros racinguistas le da una verticalidad asombrosa, pocas veces visto. Eso le da emoción al juego.

- Usted nació en Uruguay, pero se crio en Buenos Aires, ¿mamó el futbol argentino desde muy chiquito?

-Sí. Viví en Lanús, pero estudié en Avellaneda. Mi familiaridad con Racing e Independiente es una cosa de todos los días. Yo iba al Nacional, y en los desafíos futbolísticos cuando jugábamos contra el Comercial o el Industrial lo hacíamos en los terrenos de Racing, en lo que hoy son las adyacencias del Cilindro. Así que conozco bien todo eso y sé muy bien el sentir de las hinchadas. Es indudable el Racing de Juan José Pizzutti, que emocionaba al mismo tiempo que hoy lo hace el Racing de Gustavo Costas. Recuerdo que Independiente era la verticalidad dada en la capacidad técnica de brillantes jugadores como Claudio Marangoni y Ricardo el Bocha Bochini, entre otros, que le dio su tradición y un estilo a respetar. Lo de Racing era más vertical, con Antonio Angelillo, Rubén Sosa, Raúl Belén, Humberto Maschio, entre otros, un equipo muy poderoso y vertical.

- ¿Cuál es el director técnico que más le gusta?

- Me gustan como juegan Argentinos, Racing y Estudiantes, por ende, va un elogio para los entrenadores de esos tres equipos. Nicolás Diez tiene la escuela de Jorge Sampaoli, Sebastián Beccaccece y Lionel Scaloni. Después, hay payasos, los del discurso, elogiados por la prensa, que tienen representantes por todos lados. Son los mismos de siempre. Lo que creen que el estilo es más importante que el resto. Los que dicen ser protagonistas, pero meten la colita atrás cuando se enfrentan a un rival superior. Está lleno de esos verseros. No es el caso de Marcelo Bielsa que auténticamente ha marcado épocas. Es un hombre con muchos defectos, pero con un montón de virtudes. Es inocultable que es un DT con mucha trayectoria y una espalda formidable, pero que comete errores, y en Uruguay ha cometido errores gravísimos y perdió la oportunidad de que Uruguay juegue los Juegos Olímpicos de París 2024, con errores de concepción en el armado del equipo del Sub-23 que fueron insoportables. Pero ha tenido muy buenos aciertos.

Bielsa, actual entrenador de la selección de Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

- ¿Lo observa a Bielsa fuerte en la selección de Uruguay?

- Sí, está fuerte y tiene una estructura que lo banca, tiene espalda. Yo soy opositor de esa estructura. No soy partidario de las sociedades anónimas que introdujo la actual gobernanza del futbol uruguayo, que está gobernado por un grupo que dio un golpe de estado y que desplazó el poder de los equipos tradicionales a un poder mixto, en donde el fútbol amateur, el femenino, los grupos de poderes, llámense jugadores, entrenadores y árbitros, mandan más que los clubes.

- ¿Cómo observa el futbol uruguayo?

-El fútbol uruguayo hoy está gobernado por una sociedad de amigos que se está enriqueciendo, y que básicamente tiene el poder de los futbolistas. Es muy grave. El fútbol uruguayo tuvo la década mas victoriosa de los últimos años, en los 90´. En los años 80, Uruguay salió varias veces campeón de América, de la Copa Libertadores como cuatro veces, se consagró en el Mundialito 1981 en Montevideo, y Defensor Sporting y Danubio fueron campeones. Todo eso tiene como origen la gobernanza de lo que se llamó Los Cinco de Oro en Uruguay, que fueron cinco dirigentes que gobernaron en la década del 70`, que le dieron una estructura y una base al fútbol uruguayo de la mano del ex entrenador Raúl Betancourt, que manejó juveniles en 1977 y 1979, que fueron la base de los equipos uruguayos que lo ganaron todo en la década siguiente. Fue el proceso más importante que hubo en Uruguay.

- ¿Qué es para usted jugar bien, como lo hacen Argentinos, Estudiantes y Racing?

- Jugar bien es defender bien y atacar bien. Es lo único que hace que un equipo sea juzgado en defender y atacar numéricamente. Si te gusta o no, ya es otra historia. Pero el jugar bien depende de como ataques y como defiendas. Eso es lo que hacen Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Racing que tiene un marcado desequilibrio en la función ofensiva y defensiva.

Markarián cuestiona la forma en que llegó Scaloni a dirigir a la Argentina (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)

- ¿La selección argentina juega bien?

- Argentina juega bien como también la selección uruguaya que ataca bien y defiende bien. Son dos formas diferentes. Argentina ataca bien, defiende bien, pero con un estilo distinto, que se basa en la posesión del balón, del pase corto y demás, mientras que la selección de Bielsa se basa en la verticalidad y la velocidad.

- Cuándo se enfrenten por Eliminatorias Sudamericanas, ¿cómo sacará ventaja una selección de la otra?

- Los enfrentamientos no marcan una historia o una época, marcan una circunstancia. Uruguay le ganó a la Argentina en Buenos Aires en determinada circunstancia. Y ahora se jugará en Montevideo en otras circunstancias. Ahora es innegable que Argentina llega como campeona del Mundo y de América, como también lo es que Uruguay, suele ser protagonista de los mundiales con tres millones y medio de ciudadanos, porque produce buenos jugadores, algo que está disminuyendo notoriamente a raíz de los problemas de la gobernanza del fútbol uruguayo.

-¿Qué pasa que salen muy pocos jugadores en las divisiones inferiores de los clubes uruguayos?

- Es muy sencillo. El gobierno de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) favoreció al ingreso de capitales, sin preguntar de dónde vienen. Hoy, en el fútbol uruguayo las SADs tienen enormes beneficios, manejado por un gobierno que las prefiere por encima de las dirigencias de los clubes tradicionales y más importantes de Uruguay, simplemente porque votan a las actuales gobernanzas, y en cambio las dirigencias de los clubes no los votan. Entonces, todos los beneficios son para las sociedades anónimas, que conspiran contra el poderío de los tradicionales productores de jugadores de clubes uruguayos como Defensor y Danubio, que tienen un presupuesto acotado por las deudas y no pueden pagar salarios que le impiden hacer buenos equipos. Por lo tanto, han disminuido en su capacidad de formación. Hay un solo equipo pertenecientes a las SADs que cuenta con un estadio que es el Colonia, el resto se la pasa alquilando canchas. Han robado la captación de juveniles y también jugadores, sin dudas. El futuro del fútbol uruguayo no es bueno, es incierto. Uruguay va a tener una muy buena actuación en el próximo mundial, probablemente también en la Copa del Mundo 2030 con esta misma generación de jugadores que conforman la selección, pero después de ese año no se lo que le puede llegar a pasar.

El entrenador uruguayo explicó por qué ve mal a Cavani en Boca (AP Foto/Gustavo Garello)

- ¿Le sorprende la carrera que Scaloni está llevando adelante como entrenador?

- Desde el punto de vista de la ética, yo soy muy pero muy duro. A mí no me gustó como llegó Scaloni a la selección argentina. Llegó en el marco de una amistad, cuando él era asistente del entrenador anterior (Jorge Sampaoli). No me gustan esas cosas, aunque no sean malas, porque me parece una buena persona Scaloni, pero no pinta bien. Ahora, de ahí en adelante, todo lo que hizo, es bueno. Pero no puedo elogiarlo mucho por las cuestiones éticas.

- ¿Cómo ve a Cavani en Boca?

- Mal. Considero que en Boca hay un problema muy serio, que adjudican valores futbolísticos a quienes toman decisiones. Yo creo que no los tienen y no contratan bien desde la dirigencia hacia abajo. Cuando digo que un equipo empieza a coordinarse desde la cabeza del entrenador, lo que digo es que hay buenos equipos producto de la casualidad, porque los jugadores son creativos. De repente, aparecen coordinaciones que luego se hacen frecuentes porque hay un extremo con velocidad, un volante interior buen pasador, un centrodelantero que es buen cabeceador, un mediocampista que pisa el área y define. Por todo eso, hay coordinaciones por casualidad que dan un buen trabajo. Pero los buenos equipos nacen en la cabeza del entrenador, que piensa como coordinar y como hacer, y que jugadores traer. En Boca, se buscan jugadores sin que allá un proyecto deportivo claro. ¿Quiénes son los mejores jugadores de Boca: los veteranos o los jóvenes? Los jóvenes. ¿No le parece que hay algo raro? Pasan cosas raras en Boca.

-¿Cómo cuáles?

- El defensor colombiano Fabra no juega porque la hinchada no lo quiere. ¿Dónde está y quién tiene el poder en Boca? ¿Las redes sociales, los que asisten a la cancha, los representantes y el entrenador? ¿Quién manda? Hay un pedazo de la gobernanza que es anárquica, y que es difícil de entender quién manda. Esas cosas no las tolero. El poder de la dirigencia en Boca y del entrenador está desplazado por un pedazo de ese poder que asumieron las redes sociales, las barras bravas, los representantes, los accionistas y los periodistas.

Para Markarián, River no debió dejar ir a Pablo Solari

- En River, ¿qué es lo que está sucediendo que el equipo no despega?

- Por los errores conceptuales del entrenador Marcelo Gallardo. Está equivocado conceptualmente, porque avanzar no es atacar. Les falta movilidad a sus delanteros y perdió al único que le daba velocidad como Pablo Solari. También, extraña a Nicolás De La Cruz que le daba la ventaja de ser un jugador que cumplía con las tres principales funciones: el esfuerzo por recuperar, la capacidad de coordinar y de influir en el gol. Él contaba con las tres condiciones, y eso le daba presencia en el área, definición y pase de gol. En este segundo periodo de Gallardo en River, el único que le daba la posibilidad de profundizar era Solari, sin avanzar, pero atacando. Se fue Solari, y lo perdió todo. Quizás Colidio podría hacer eso, pero no tengo dudas de que Gallardo está perdido y confundido, porque avanzar no es atacar.