Sorpresa por el ultimátum de Carlo Ancelotti: “Si vuelve a ocurrir, el Real Madrid no se presentará a jugar”

Real Madrid consiguió una importante victoria por 2-1 contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un duelo correspondiente a la fecha 28 de La Liga. Una vez finalizado el encuentro, Carlo Ancelotti explotó contra la organización del torneo por la falta de descanso que tuvo el conjunto Merengue, quien tuvo que volver a jugar 66 horas después del partido en el que sacó su boleto a los cuartos de final de la UEFA Champions League, eliminando al Atlético de Madrid en la tanda de penales.

“Este equipo tiene algo especial. Tiene carácter, compromiso, pero no siempre lo puede hacer. Hay que agradecer a estos jugadores que han hecho un esfuerzo descomunal. Hoy es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Si vuelve a ocurrir, el Real Madrid no se presentará. Nunca más vamos a jugar si no descansamos más de 72 horas”, declaró el director técnico italiano en conferencia de prensa.

No obstante, el ultimátum ya se había lanzado previamente, pero fue ratificado nuevamente por el entrenador. A través del canal oficial Real Madrid TV, la institución aseguró que los obligaron a jugar contra el Villarreal: “Jamás se va a volver a repetir este atropello porque los futbolistas no tienen el tiempo de descanso necesario”, dijo el conductor de la transmisión institucional. Al mismo tiempo, afirmaron que se elevaría un pedido a la FIFA. Desde el Santiago Bernabéu informaron que desde el 3 de enero hasta el 15 de marzo, el cuadro Merengue jugó un total de 22 encuentros. Es decir, prácticamente saltaban al terreno de juego cada tres días.

El contundente mensaje del canal del Real Madrid

“Hemos pedido a La Liga dos veces cambiar el horario y no ha pasado nada, pero esta es la última vez que va a pasar. Desde el 3 de enero, los jugadores están haciendo un esfuerzo que es de valorar”, comentó Ancelotti. Luego de su afirmación, un periodista le volvió a consultar si verdaderamente no se presentarían si La Liga organiza un partido que no respete las 72 horas de descanso: “No”, respondió de forma rotunda el DT italiano.

¿Qué dicta el reglamento? Según informó el medio español Mundo Deportivo, a partir de una recomendación de la FIFPRO (organismo que representa a los futbolistas) a la FIFA, los equipos tienen que tener de forma obligatoria un mínimo de 72 horas de descanso entre cada partido.

“Hay precedentes en la competición española donde han sido desestimados desde los órganos disciplinarios la petición de la obligatoriedad de las 72 horas de descanso. El 15 de enero de 2024 se desestimó la petición de la solicitud de modificación de horario del encuentro Girona-Rayo Vallecano de Copa del Rey", escribió el portal español.

A esto, agregó: “Y lo mismo pasó con el Atlético de Madrid- Athletic Club de Bilbao del 7 de febrero. En su resolución dejaba claro el juez de competiciones no profesionales que ´la Disposición General Novena no habla de 72 horas, sino de 3 días´”.

Por otro lado, los dirigidos por Ancelotti lograron sumar tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por lo más alto del campeonato local. Incluso, el desarrollo del enfrentamiento comenzó de forma adversa para los madrileños, ya que el Villarreal se puso por delante en el marcador gracias al tanto del argentino Juan Foyth a los once minutos.

Sin embargo, apareció Kylian Mbappé para remontar el resultado. Con un gol a los 17′ y otro a los 23′, el francés concretó un doblete para darle la victoria al Real Madrid. “Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque era un partido trampa por todo lo que ha pasado del descanso y también por la fuerza del rival, que es un equipo que juega muy bien. Aguantamos físicamente, en la segunda mitad el equipo ha terminado agotado pero era normal. Esta victoria dice mucho del equipo y de los recursos que tiene esta plantilla”, explicó Ancelotti.

De esta manera, el Merengue escaló hasta lo más alto de La Liga con 60 puntos y le metió presión al Atlético de Madrid (56) y el Barcelona (57). Justamente, estos deberán enfrentarse el domingo desde las 17:00 horas, en el Estadio Metropolitano.

TABLA DE LA LIGA DE ESPAÑA