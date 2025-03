Briatore reveló por qué fichó a Colapinto en Alpine y afirmó que los pilotos novatos muestran su potencial “en dos o tres carreras”

Flavio Briatore habló sobre el rol que ocupará Franco Colapinto en Alpine

En el marco del Gran Premio de Australia, donde la temporada de la Fórmula 1 dará inicio oficial de la temporada 2025 y las escuderías ya empezaron a mostrar sus cartas en la sesión de clasificación, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, volvió a hablar sobre la llegada de Franco Colapinto al equipo francés, en una transacción que tuvo al empresario como voz de mando. El italiano se refirió al plan que trazó el team con el pilarense y los motivos de su incorporación, más allá de su buen nivel en pista con un Williams.

En diálogo con la periodista Giulia Toninelli para el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, Briatore reiteró que Colapinto será el corredor de reserva en Alpine: “Actualmente, Franco sigue siendo nuestro tercer piloto porque el equipo oficial está formado por Pierre Gasly y Jack Doohan”. Pese a eso, no quiso aventurarse a predecir lo que sucederá en el futuro. Mientras los rumores posicionan al argentino como reemplazante del australiano, el hombre de 74 años advirtió: “Luego veremos qué pasa”.

Briatore reveló en la entrevista las virtudes que lo impulsaron a fichar al ex Williams: “Franco era un tipo interesante para nosotros desde muchos puntos de vista, incluso a nivel de marketing. Para el Grupo Renault, el mercado argentino es muy fuerte y tener con nosotros a Colapinto, que ya es un ídolo en Argentina, nos ayudará”.

Colapinto estará presente en los primeros dos Grandes Premios de la Fórmula 1 como piloto de reserva (Crédito: @soyFLOPIMO)

De esta manera, el directivo italiano sigue resaltando la importancia de la llegada del albiceleste al team galo, la cual se concretó por cinco temporadas a partir de una cesión acordada con Williams. A pesar de que Franco ocupa el rol de corredor de reserva, al igual que Paul Aron, Ryo Hirakawa y Kush Maini, no es un detalle menor que lo catalogó como “tercer piloto”.

La lupa y la presión están sobre el australiano, quien tendría tiempo para demostrar su valía durante las primeras cinco carreras. Con ese foco sobre sus espaldas, el australiano no desentonó durante las primeras salidas a pista este fin de semana a pesar de que comenzará 14° el GP de Australia. “Un trabajo bien hecho, Jack Doohan”, fue el mensaje de apoyo que publicó Briatore en sus redes sociales. En este contexto, cabe resaltar que el rookie de 22 años tuvo problemas a la hora de marcar su vuelta rápida en la Q2, ya que se encontró con un trompo de Lewis Hamilton, algo que le hizo perder tiempo. Por su parte, Gasly logró meterse en Q3 y largará desde la novena ubicación de la parrilla.

La presión que gira en la previa sobre Doohan no es simplemente una teoría en los distintos medios del planeta. En esta nota con el medio de su país, a Briatore le preguntaron: "¿Cuánto tiempo necesita un novato para demostrar su potencial en la Fórmula 1?“. Y Flavio, fiel a su estilo, fue contundente: ”Dos o tres carreras. Lo vimos con Oliver Bearman en Ferrari en Jeddah el año pasado y recuerdo haberlo visto enseguida con Michael Schumacher y Fernando Alonso. Luego los novatos cometen errores, pueden tener accidentes, pero la velocidad es algo que se entiende enseguida“.

Flavio Briatore fue el hombre clave que impulsó la llegada de Franco Colapinto a Alpine

Por otro lado, el hombre de 74 también comentó sobre su controvertido regreso a la Fórmula 1 y la actitud que tiene a la hora de tomar decisiones o de hablar frente a los micrófonos. “Aquí en el paddock todos se han convertido en un poco filósofos, nadie es más natural al decir lo que piensa. Lo digo porque no tengo problemas con nadie y siempre soy sincero. Te podrá gustar o no, pero así soy yo”, destacó el asesor ejecutivo de Alpine al ser consultado por el perfil que mostró en la serie Drive To Survive.

“Digo lo que pienso. Me hacen una pregunta genérica y respondo con la verdad: no habría llevado a Lewis Hamilton a Ferrari. Me habría ahorrado mucho dinero en mi sueldo y habría ido a buscar a otra persona. No entiendo dónde debería estar la polémica”, afirmó cuando le pidieron su opinión sobre el desembarco del ex Mercedes en el team de Maranello.

No obstante, reconoció que la contratación del inglés es un golpe de marketing importante: “Este es otro asunto porque Hamilton en términos de comunicación y marketing para Ferrari fue un gran golpe, obviamente. Si ese es el interés está bien, pero si hablamos de competitividad, entonces digo que no habría firmado con él y esa es mi opinión”.