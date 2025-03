La lupa sobre las chances de Colapinto en la nueva temporada de F1: sus cartas para imponerse en Alpine y la auspiciosa mirada de un experto

Franco Colapinto con el público en Australia. El joven argentino es un imán para los fanáticos (@F1)

Franco Colapinto está con el equipo Alpine en el circuito urbano del Albert Park en Melbourne, Australia, donde este fin de semana la Fórmula 1 comenzará su temporada. La expectativa es enorme en la Argentina porque el bonaerense, de 21 años, es piloto de reserva de la escudería francesa y es el que más experiencia tiene de los otros tres que también tienen ese rol y del propio Jack Doohan, que comienza como titular junto a Pierre Gasly.

Colapinto es una apuesta de Flavio Briatore, cuyo rótulo de asesor ejecutivo es una mera formalidad. El italiano es el hombre fuerte del team galo, al que regresó a mediados del año pasado en momentos de incertidumbre sobre el futuro de la estructura. La entonces novena posición en el Campeonato Mundial de Constructores y el anuncio de la salida de los clásicos motores de Renault, cuyo grupo empresarial es dueño de Alpine, pusieron en duda a la escuadra con base en Enstone, Inglaterra.

Pero Briatore cambió todo: generó una reestructuración interna, cambió la política del equipo y hasta la imagen. Consiguió patrocinantes, entre ellos dos de los tres más importantes como una conocida empresa de energía italiana y una línea de cruceros. Y vio en Colapinto un diamante en bruto a partir de su debut en Williams el 1 de septiembre en Monza, Italia, donde terminó en el 12º puesto.

Los méritos del pilarense siguieron y esto le valió estar en el radar de algunas otras escuderías porque Williams ya tenía a sus dos pilotos para 2025, con la llegada de Carlos Sainz desde Ferrari y la continuidad de Alex Albon. Su hándicap creció tras sumar sus cuatro primeros puntos en su segunda carrera (8º en Azerbaiyán), una largada en Singapur en la que del 12º lugar saltó al noveno al llegar a la primera curva, y por cosechar otra unidad en Austin (10º) donde además Esteban Ocon -con Alpine- le robó el récord de vuelta. Tuvo dos accidentes, en San Pablo y Las Vegas, pero solo puede achacársele cierta responsabilidad en la cita estadounidense, donde además el jefe de Williams, James Vowles, admitió que ellos fueron responsables.

Colapinto explicó el circuito de Australia para Alpine

Luego de la novela de Red Bull, Briatore lo hizo de nuevo y logró destrabar la negociación con Williams y con el propio Vowles, que fue el responsable de poner a Franco sobre un auto de F1. El Tío James accedió, pero con una condición: Colapinto partió cedido por cinco años. Todo puede pasar en este lustro, pero, ante cualquier panorama contra fáctico, en Grove no quisieron perder al argentino.

Flavio dijo “‘vi talento y lo quiero’”, le confesó a Infobae la mánager de Colapinto, María Catarineu. Se trata del mismo ojo clínico que captó a Michael Schumacher en su segunda carrera y que luego representó a un chico español de 19 años llamado Fernando Alonso. Con ambos fue campeón con la misma estructura, ya que cabe recordar que Benetton y Renault son antecesores de Alpine.

Aunque Briatore debió respetar la continuidad de Doohan, el último bastión de la anterior gestión a cargo de Bruno Famin en Alpine. Antes y durante la incorporación de Franco, el magnate italiano deslizó que comenzarán con Gasly y Doohan y que después verían. Bajó su tono en la presentación conjunta de todos los equipos en Londres el pasado 18 de febrero en una celebración por los 75 años de la F1.

Exista o no el famoso contrato de cinco Grandes Premios de Doohan o la supuesta cláusula resolutora en caso de no conseguir buenos resultados, lo cierto es que Colapinto espera agazapado. Listo para entrar cuando le toque. Incluso, por ahora más preparado que el propio australiano, quien solo tiene una carrera contra nueve del argentino.

Flavio Briatore movió cielo y tierra para que Franco Colapinto llegue a Alpine (@briatoreflavio)

La experiencia que hizo el de Pilar en 2024 es invalorable. Lo pone hoy incluso arriba de los otros tres pilotos de reserva, Paul Aron, Ryo Hirakawa y el flamante incorporado, Kush Maini. Ninguno de ellos tiene un solo Gran Premio disputado. Este es otro punto clave a favor de Franco en caso de que se abra un lugar.

Además, hay otro factor determinante que también cautivó a Briatore más allá de las condiciones de Colapinto: sus sponsors. En principio, es la famosa empresa de venta electrónica y envíos la que tomó la punta acompañando al piloto en Alpine y hoy integra la tercera línea entre los patrocinantes de la escudería, donde no hay ninguna de las firmas que acompañan a Doohan.

Franco fue convocado como piloto de reserva para este fin de semana y el próximo en China. Ante alguna eventualidad de los titulares, deberá subirse a uno de los A525, el nuevo coche de Alpine. El cronograma de las actividades marca que Colapinto volverá a la base de Enstone para trabajar en el simulador durante la tercera fecha (6/04 en Japón) y la cuarta (13/04 en Bahréin).

Colapinto va a prepararse justamente para los eventos venideros. Es decir, el trabajo en el simulador lo haría de cara a Arabia Saudita (20/04), donde aún no está confirmado quiénes irán como reserva, y la sexta fecha, el 4 de mayo en Miami, donde el sitio del argentino anuncia que estará presente. “Franco estará completamente involucrado en las operaciones de Alpine durante todo el fin de semana”.

Franco Colapinto podría reemplazar a Jack Doohan durante la temporada

Doohan comenzó con una fuerte presión este fin de semana. Porque está obligado a cumplir con un buen papel y además tendrá a Colapinto en el mismo box. El director de cámaras de la transmisión puede llegar a hacerse un festín si está al tanto de toda esta historia. Al menor desliz del oceánico las especulaciones correrán como reguero de pólvora.

Para profundizar el tema Infobae habló con Juan Cruz Álvarez, piloto argentino que corrió en la GP2 Series (actual Fórmula 2) en 2005, estuvo cerca de la F1 y Flavio Briatore lo quiso para el programa de desarrollo de jóvenes pilotos Renault F1, pero un tema contractual le impidió al arrecifeño poder aceptar esa posibilidad. Conoce bien el mundo Alpine y brinda un análisis desde la óptica de alguien que conoce el ambiente.

“Franco dejó en claro su potencial el año pasado en las carreras que hizo, sobre todo mostró velocidad. Que después haya habido algún tema de inconsistencia o de accidentes o lo que fuera, es para mí secundario, porque a un piloto se le puede enseñar a ir un poco más despacio para no tener esos errores, pero enseñarle a ir rápido no se puede. Un piloto va rápido porque es talentoso. No se le puede enseñar a ser talentoso a alguien”, cuenta el campeón de la World Series Light en 2003.

“Se la abrieron las puertas y es acompañado por la parte económica. Creo que es la primera vez en la historia de nuestro querido automovilismo, o por lo menos en la historia que yo viví, que un piloto argentino cuenta con el apoyo suficiente y de sobra como para hacerse un lugar en la F1″, subraya.

Colapinto giró en Barcelona con un Alpine de 2023 en una TPC (Test Previous Cars) (@alpinef1team)

Justamente el tema económico es otra razón para argumentar la fuerza que hace Colapinto para estar como titular. “Encima ahora mismo salió la noticia de que Telmex potencialmente se uniría al paquete de sponsor de Franco junto a Globant”, remarca.

Sobre la interna en Alpine por la butaca en pugna, explica que “Doohan tiene contrato por cinco carreras. Lo sabe todo el ambiente. Lo que entiendo o analizo es que todos los contratos de F1 se basan en rendimientos, salvo excepciones puntuales como Hamilton o algún otro que tiene mucho historial detrás. Entonces, si un piloto no rinde, sin importar cuál sea el apellido, tarde o temprano su lugar está en riesgo”.

Agrega que “cuando un piloto es novato, como en el caso de Doohan, como en el caso de Hadjar (Isack), Bortoleto (Gabriel) o del mismo Bearman (Oliver), son pilotos que no cuentan con ese respaldo, como contaría un perfil como el de Hamilton. Entonces, si esos pilotos, por cuál sea el motivo, no pueden mantener un nivel X, obviamente su lugar va a correr riesgo porque atrás siempre hay gente buscando su oportunidad. Entonces acá no hay que hacer foco únicamente en Doohan, porque se han creado muchas susceptibilidades últimamente con este tema. Acá hay una realidad: el piloto de F1 que no rinde, puede temer por su lugar y puesto de trabajo. Los rumores en F1 siempre son porque hay ruido y por algo es”.

Respecto de las versiones de que a Doohan lo bajarían luego de las primeras tres fechas si no logra estar a tres décimas de Gasly, plantea que “es un poco apresurado. Yo estimo que lo que está haciendo Briatore es ‘lo mando a Franco a estas dos carreras mientras se desarrolla China y Japón, que son la tercera y la cuarta’. Franco hace simulador preparando la quinta carrera y ahí sí podría llegar a tomar una decisión. Para mi manera de ver y de analizar, debería ocurrir algún error grosero de Doohan para que lo bajen en las primeras dos o tres fechas. Es decir, algo que justifique un cambio tan rápido, es como sacar a un futbolista a los 10 minutos del primer tiempo”.

Franco sobre el Alpine el día que se probó la butaca (www.francolapinto.com)

Sobre el posible ingreso de Colapinto como titular argumenta que “no lo veo pasando antes de por lo menos cuatro o cinco carreras. Para mí, el momento que va a debutar Franco por una cuestión lógica, de decantación de Doohan y de hasta una cuestión de mercado, es Miami, porque si se confirma lo de Telmex, esa carrera sería ideal. Yo considero que Miami sería un escenario posible y real y no dependería de errores graves de Doohan si no de un rendimiento que quizá él no pueda cumplir. Ahí hasta Briatore podría decir ‘tuvo cinco carreras, nunca fue más rápido que Gasly, nunca se acercó ni un poco. La decisión la tomé y ya está’. Y ahí nadie le puede decir nada. Ahora, tomar una decisión por rendimiento en la segunda carrera del año yo lo veo difícil”.

Otra razón que sirve para justificar la presencia de Doohan es que fue formado en la academia de Alpine y “quieren justificar esa inversión”, afirma Álvarez. “Es para justificar por qué ese programa sigue activo, por qué ponen dinero durante el año para los chicos que vienen de abajo y poder mostrar lo que hacen para afuera. Por eso creo que no van a tomar una decisión inmediata”.

En tanto que es clave la estrategia trazada por el grupo de trabajo de Colapinto, liderado por sus representantes, María Catarineu y Jaime Campbell-Walter. “El management de Franco ha hecho un trabajo fenomenal porque contaba con el apoyo de Globant y lo sigue teniendo y no lo pusieron en el contrato para después tener un elemento de presión. Ya tienen a Mercado Libre y todas las otras empresas se van a sumar en caso que Franco sea piloto titular. Eso creo que es espectacular, porque no solo va a estar la presión deportiva, sino que también va a estar la presión económica. Entonces creo que lo han hecho muy bien”.

Juan Cruz Álvarez conoció a Flavio Briatore y podría haberse sumado al programa de jóvenes pilotos de RenaultF1 (Crédito: Juan Cruz Álvarez )

El panorama económico de Colapinto incluso podría ser más óptimo por lo que tendría más cartas para poner sobre la mesa. “Si se confirma lo de Telmex, Franco va a ser el piloto con la mejor cartera de sponsors de la F1. Cómo cambió el panorama de nuestro deporte cuando estábamos hace diez o 15 años con Pechito (López), Guerrieri y yo en Europa. Dependíamos de que el Presidente de turno o YPF nos diera una mano. Ahora es todo apoyo privado, no hay un apoyo estatal. Es un escenario óptimo para él”, asevera Juan Cruz. Y en cuanto a la chance de que Franco corra este año, es contundente: “Yo estoy seguro de que se va a dar. El tema es saber en qué carrera será”.

Por otro lado, ¿para qué sirve tener tantos pilotos de reserva? Sobre la incorporación de Maini argumenta: “Me parece una cuestión pura y exclusivamente comercial. India tiene 1.400.000.000 de habitantes y Briatore sabe que es un mercado que le puede servir al equipo. Relacionarte con un piloto de esa nacionalidad, por cualquier motivo, te va a traer beneficios económicos. Ahora, especular con que ese chico pueda llegar a correr en Alpine en el futuro cercano es irrisorio porque primero que no ha mostrado nada hasta ahora en Fórmula 2 o muy poco”.

Álvarez también conoce a Briatore y explica que “conoce muy poco de automovilismo. Pero es muy hábil en lo comercial y en la parte de lograr objetivos. En la parte de negocios es el número uno. No hay duda de eso. Después si le preguntás al tipo ‘si el auto lleva 20 o 18 libras en las gomas de adelante’, no tiene ni idea, pero tiene gente que se ocupa de eso o la consigue y no tiene ningún problema en cambiarlos si no funcionan. Es un líder espectacular”.

Comenzó la hora de la verdad y Jack Doohan debe demostrar en pista que merece su lugar y lo hará bajo presión. Está siendo observado por todos, pero la lupa la tiene Flavio Briatore, que es el hombre fuerte en Alpine y tiene el poder de decisión. Fue el responsable de la llegada de Franco Colapinto y es “su” piloto. El argentino tiene cartas que le permiten ilusionarse con volver a correr en la F1.