“No queda claro”: Rodrigo De Paul habló por primera vez del penal anulado a Julián Álvarez en el clásico de Madrid

Rodrigo De Paul habló sobre el penal anulado a Julián Álvarez

Atlético de Madrid quedó eliminado en los octavos de final de la UEFA Champions League en una polémica tanda de penales contra el Real Madrid, donde se anuló el disparo de Julián Álvarez por un doble toque a la hora de efectuar su remate. La controversia sigue latente en el mundo del fútbol y, tras la palabra del árbitro principal del encuentro, ahora le tocó el turno a uno de los protagonistas en el terreno de juego: Rodrigo De Paul. El mediocampista opinó sobre el momento que comenzó a decidir el destino de la noche en el Estadio Metropolitano y reveló el diálogo que tuvo con el ex delantero de River Plate.

En una entrevista con el canal deportivo de DirecTV, DSports, el Motorcito se mostró golpeado por la eliminación y aseguró que todavía está “procesando lo que sucedió“. A su vez, explicó que la serie se definió por una situación ajena a sus acciones como equipo: ”Con el dolor de una derrota que se definió por nada, por detalles que no están al alcance“.

Por su parte, cuando fue consultado sobre el polémico penal anulado a Julián, De Paul no se mostró conforme con la resolución final por parte de las autoridades. “No lo sé. A mí en los videos no me queda muy claro. Hay que entender que si lo hicieron así o lo vieron así, no sé, tendrán cámaras que se pueda ver. Digo, yo no tuve la posibilidad de darme cuenta. Busqué, miré, pero bueno...”, argumentó.

Al mismo tiempo, contó lo que dijo la Araña después de que el VAR anulara su conversión. “Él no se da cuenta. Él después de patear se resbala y no te das cuenta si te pega en los dos pies o en uno. Juli está bien, obvio, es súper importante para nosotros. Fue una desgracia lo que pasó, lo que sucedió, uno se puede resbalar”, reveló.

“También, no sé si es un tema de regla eso, pero hay que evaluar qué tipo de intención hay en eso también porque no es culpa tampoco del que ejecuta. Es parte del fútbol y hay que aceptarlo”, analizó sobre lo que dicta el reglamento. De hecho, la misma UEFA en un comunicado oficial dejó entrever la posibilidad de que se revisen los artículos que marcan que se tenga que anular un penal en caso de que haya dos toques por parte del futbolista: “La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y el IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en los que un doble toque sea claramente involuntario”.

Por otro lado, aunque De Paul aseguró que fue un duro golpe el que recibió el conjunto colchonero, ya están con la mente puesta en lo que resta de la temporada. “Es un juego en el que se gana y se pierde, darle el valor que se tiene y el dolor también agarrarlo porque nos va a permitir jugar con todo eso de acá a lo que queda del campeonato, que lo que queremos es ganar La Liga”, relató. Cabe resaltar que el Atleti está a un punto de la cima de La Liga de España, que tiene como protagonistas a Real Madrid y el Barcelona, equipo al que deberá enfrentarse el próximo domingo.

Enfocado también en lo que será la doble Fecha FIFA, el Motorcito llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la selección argentina y afirmó que las molestias que estaba arrastrando en los últimos partidos no son de gravedad. “Bien, mejor. Fue un golpe bastante fuerte y sentía que tenía hacer esfuerzos para jugar contra el Madrid. Ahora otra vez a recuperar porque queda una batalla más antes del parón de Selecciones que nos puede dejar bien posicionados para el objetivo que tenemos”, comentó.

Precisamente, en relación a la convocatoria al combinado nacional albiceleste, aseguró: “Intento no pensar mucho en eso. En este último mes venimos jugando partidos con el Atlético que no te dan para pensar en lo que viene. Son partidos lindos los que vienen con la Selección pero ya va a haber tiempo para eso, ahora quiero pensar solo en Barcelona porque para el equipo va a ser fundamental que podamos quedarnos con los tres puntos”.

Cabe destacar que el plantel dirigido por Lionel Scaloni afrontará la próxima doble fecha de Eliminatorias contra rivales de la talla de Uruguay y Brasil. El enfrentamiento frente a los Charrúas será el próximo 21 de marzo desde las 20:30, en el estadio Centenario, de Montevideo. Cuatro días más tarde será el turno de medirse a los brasileños. La Scaloneta recibirá al Scratch, en el Monumental, el martes 25 del mismo mes desde las 21 (hora de Argentina).

