El árbitro que anuló el penal de Julián Álvarez habló por primera vez tras la eliminación del Atlético Madrid en la Champions

Szymon Marciniak habló por primera vez del penal anulado a Julián Álvarez (REUTERS/Susana Vera)

El clásico protagonizado por Atlético Madrid y Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League continúa siendo un tema de conversación en el fútbol mundial, luego de la anulación del penal pateado por Julián Álvarez en la tanda debido a un doble toque de la pelota con sus pies. Y el árbitro del partido, Szymon Marciniak, dejó una tajante frase sobre el diálogo con el VAR, a cargo de Tomasz Kwiatkowski, que llevó a la controvertida decisión en el Estadio Metropolitano.

El periodista Ismail Mahmoud mantuvo una breve charla con el juez principal para el portal árabe WinWin, en la cual le consultó por una versión que apuntaba a que Kylian Mbappé lo había alertado de la irregular situación en el remate de la Araña. “Esto es completamente falso”, expresó Marciniak, y agregó una sentencia sobre la jugada de la discordia: “Le dije al VAR que había un 99% de posibilidades de doble toque por parte de Álvarez y lo comprobaron a fondo”.

Más adelante, el hombre de 44 años, reconocido por ser el colegiado de la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia, señaló la singularidad del episodio en una instancia límite de la máxima competición de clubes en Europa: “Para ser sincero, nunca me había encontrado con una situación así en mi carrera, pero los jugadores conocen las reglas”.

La toma que habría anulado el penal de Julián Álvarez ante Real Madrid

El delantero con pasado en River Plate y Manchester City no se expidió públicamente por su ejecución, aunque sí escribió una publicación en sus redes sociales y el periodista Pedro Fullana, en el programa español El Larguero, reveló una charla del atacante con su círculo íntimo en su retirada del estadio: “Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue ‘yo no he notado nada. Yo me resbalo, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna´. Es lo que le ha dicho Julián a su entorno a la salida del vestuario”.

El Colchonero manifestó su “frustración” y el “daño tremendo” que provocó un “error en el uso del VAR”, según informaron fuentes del club a la Agencia EFE. La institución argumentó que no se comunicó el chequeo de la tecnología a través de las pantallas del Metropolitano ni en la retransmisión televisiva, como exige el reglamento, y sostuvo que las imágenes no muestran el doble toque de manera certera. Debido a estas razones, la dirección general de fútbol del Atlético presentó una consulta formal a la UEFA.

En este sentido, el organismo del Viejo Continente emitió un comunicado concluyente: “Aunque mínimo, el jugador hizo contacto con el balón usando su pie parado antes de patearlo, como se muestra en el video adjunto”. Acompañaron su misiva con una repetición del tiro de Julián Álvarez con una cámara ubicada detrás del arco.

UEFA publicó la imagen del doble toque de Julián Álvarez en el penal ante Real Madrid

De igual manera, la entidad presidida por Aleksander Ceferin afirmó que le pedirá a la FIFA y a la International Football Association Board debatir este tema tomando como disparador lo ocurrido con el argentino: “La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y el IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en los que un doble toque sea claramente involuntario”.

Antes de la presentación del Atleti y la respuesta de la UEFA, el entrenador Diego Simeone no se mostró convencido del fallo arbitral en la conferencia de prensa posterior al duelo en la capital española: “Lo acabo de ver. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno... Me imagino que si el VAR lo llamó... Nunca vi un penal que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, quiero creer que habrán visto eso”.

Incluso, el Cholo les consultó a los periodistas si habían visto la acción y se ofuscó con uno de ellos, quien observó salir el balón rebotado, pero rápidamente contó que no lo tenía claro y el DT no se lo dejó pasar: “No tengas miedo, si tenés miedo, no hables. Cualquiera de los que está presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo, otra pregunta”.

* Las declaraciones de Simeone

Atlético Madrid debe dar vuelta la página de la eliminación en forma inmediata porque este domingo desde las 17 (hora argentina) se medirá al Barcelona como local en un cruce clave por la Liga de España, ya que es el escolta del Blaugrana y Real Madrid a solo un punto de distancia de la cima.