El hijo del Loco Gatti brindó detalles sobre la salud de su padre: “Está batallando”

Lucas habló con el programa español El Chiringuito en medio de la internación del ex futbolista

Hugo Orlando Gatti marcó una época como arquero de Boca Juniors, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta sumado a su paso por la selección argentina. Y ahora, a sus 80 años, se mantiene en actividad dentro de los medios como analista deportivo, pero en las últimas semanas se sometió a una operación por una fractura de cadera, que derivó en un cuadro más complejo, y su hijo, Lucas, brindó detalles de su estado tras 28 días de internación.

En diálogo con el programa español El Chiringuito, donde suele aparecer su padre en diferentes ocasiones, declaró: “Él está batallando. Entró por un tema de cadera y todo lo que podía complicarse, se complicó. Le tocó estar batallando ahora con una infección que agarró en el hospital, eso lo fue debilitando y ha hecho que todo se complicara más de lo esperado”.

En este sentido, Lucas fue cauto y eligió concentrarse en el corto plazo: “Está mejorando, de a poquito. Vamos día a día, obviamente. Esperando, con mucha fe, sabiendo que el Loco es un rebelde, lo fue siempre y no va a dejar de serlo ahora. Esperamos que esa fuerza que tiene la mantenga y tenga el resto para combatir lo que tenga que combatir. Está combatiendo, está fuerte, está bien”.

A continuación, el conductor del ciclo, Josep Pedrerol, le consultó si los remedios indicados han contribuido en esa evolución: “Veremos dentro de unos días. Lo positivo de hoy fue que, aparentemente, algo mejoró de ayer a hoy, pero esto es día a día. Entonces, somos muy cautos. Sabemos que hay que tener paciencia. Los médicos se han comportado maravillosamente bien, lo han tratado y cuidado increíblemente bien. Hay que esperar sacarlo adelante entre ellos y la fuerza que él tenga”.

Según pudo saber Infobae, Hugo Gatti está desde el lunes a la noche en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Pirovano en coma con requerimiento de inotrópicos. Fue ingresado en el nosocomio para ser operado de la cadera tras sufrir un accidente en la calle. Ese proceso quirúrgico fue exitoso, pero fue derivado a la UTI para seguir de cerca su cuadro tras padecer una neumonía bilateral intrahospitalaria y una leve falla renal relacionada con una sepsis.

La salud del Loco ya había generado preocupación en marzo de 2020, cuando fue internado en España después de contraer coronavirus: “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. Me dijeron que estuve cerca de morir”. “Mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Yo no quería que vaya. Ella me besaba y yo le decía que estaba loca. Lo hacía con mascarillas”, añadió en ese entonces.

Su esposa, Nacha Nodar, murió a mitad del año pasado

Nacha Nodar, su esposa durante 54 años, falleció en junio de 2024. Según su entorno, la partida de la madre de sus hijos, Federico y Lucas, afectó profundamente el ánimo y la salud del mítico arquero. “Yo era una bebé. Nos conocimos a la vuelta de mi casa, en un negocio que tenían Luis Artime y Carlos Griguol, jugadores amigos de él. Él era un poco amigo de mis hermanos, pero no me dio bolilla, y a los 4 o 5 años, en Mar del Plata, nos vimos. Al volver nos consolidamos, porque él estaba de novio con una chica de Mar del Plata en ese momento”, había relatado la mujer sobre su historia de amor durante una entrevista con Susana Giménez en 2008.

Gatti es un ícono del fútbol argentino. Su huella en el Xeneize quedó marcada por la conquista de dos Copas Libertadores (1977 y 1978), la Copa Intercontinental de 1977 y los torneos Metropolitano de 1976 y 1981 en sus 417 partidos con esta camiseta. En cuanto a su paso por otros clubes, contabilizó 224 presencias con Gimnasia, 93 con River Plate, 45 en Unión de Santa Fe y 38 con Atlanta. En el plano internacional, defendió el arco de la Selección en 18 oportunidades.