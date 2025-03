Preocupación por la salud del Loco Gatti: continúa internado en terapia intensiva y su pronóstico es reservado

Hugo Gatti está internado en terapia intensiva

Hugo Orlando Gatti, uno de los arqueros más legendarios que dio el fútbol argentino, atraviesa un preocupante momento. El ex futbolista de 80 años había sido internado semanas atrás para ser sometido a una intervención quirúrgica, pero en el post operatorio presentó complicaciones y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Según pudo saber Infobae, el Loco está desde el lunes a la noche en la Unidad de Terapia Intensiva en coma bajo el uso de medicamentos inotrópicos. Fue hospitalizado en el Pirovano hace dos semanas para ser operado de una fractura de cadera. Si bien ese proceso quirúrgico fue exitoso, durante la internación tuvo complicaciones a raíz de una neumonía bilateral intrahospitalaria y una leve falla renal relacionada a una sepsis, lo que obligó a los médicos a ponerlo en los cuidados de la UTI para seguir de cerca su evolución de salud, conforme a lo que detalló este medio en las últimas horas.

La salud de Gatti ya había sido un tema de preocupación en marzo de 2020, cuando fue internado en España tras contraer coronavirus. “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. Me dijeron que estuve cerca de morir”, relató en su momento tras recuperarse. “Mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Yo no quería que vaya. Ella me besaba y yo le decía que estaba local. Lo hacía con mascarillas”, agregó por entonces.

El Loco Gatti brilló en el fútbol argentino

Conocido como el Loco por su estilo audaz y su habilidad con los pies, Gatti dejó una huella en el fútbol argentino. Jugó en clubes como Boca Juniors, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta, acumulando 417 partidos con la camiseta del Xeneize, el mayor número de encuentros disputados por un arquero en la historia del club. Con el combinado de La Ribera, conquistó dos Copa Libertadores (1977 y 1978), la Copa Intercontinental de 1977 y los torneos Metropolitano de 1976 y 1981. En cuanto a su paso por otros clubes, contabilizó 224 presencias con el Lobo, 93 con el Millonario, 45 en el Tatengue y 38 con el Bohemio.

En el plano internacional, defendió el arco de la selección argentina en 18 oportunidades. Además de sus logros deportivos, su estilo extravagante, su larga melena y su presencia mediática lo convirtieron en una figura icónica dentro y fuera de la cancha.

Tras finalizar su carrera a los 44 años, Gatti se convirtió en una personalidad de los medios deportivos, participando en programas como El Chiringuito, en España, y más recientemente en Fútbol sin Manchas, en Argentina. En 2023, Boca Juniors le rindió homenaje con una estatua en el hall central de La Bombonera. “Esto me hace sentir que estoy jugando todavía”, expresó emocionado en el evento.

En junio de 2024, sufrió una dura pérdida con la muerte de Nacha Nodar, su esposa durante 54 años y madre de sus hijos Federico y Lucas. Según su entorno, este golpe afectó profundamente su ánimo y su salud. “Yo era una bebé. Nos conocimos a la vuelta de mi casa, en un negocio que tenían Luis Artime y Carlos Griguol, jugadores amigos de él. Él era un poco amigo de mis hermanos, pero no me dio bolilla, y a los 4 o 5 años, en Mar del Plata, nos vimos. Al volver nos consolidamos, porque él estaba de novio con una chica de Mar del Plata en ese momento”, había relatado ella durante una entrevista con Susana Giménez en 2008 recordando los inicios de esa extensa historia de amor.

El mundo del fútbol sigue de cerca la evolución de Gatti, quien continúa internado en Argentina mientras recibe atención médica por sus complicaciones respiratorias.

Su esposa, Nacha Nodar, murió a mitad del año pasado