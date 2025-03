El Loco Gatti fue operado por una fractura de cadera y permanece internado

En los últimos años se había destacado con su ácidas opiniones en la TV (EFE/Archivo)

Hugo Orlando Gatti, mítico arquero de Boca Juniors y la selección argentina, se encuentra internado desde hace 25 días, luego de haber sido operado de la cadera tras un accidente en la calle. Estando ingresado, el ex guardameta, que marcó una era con su estilo arrojado, sufrió un cuadro respiratorio. El mundo del fútbol sigue de cerca la evolución del hoy analista televisivo, de 80 años.

Hay que recordar que el Loco transitó un delicado problema de salud en marzo del 2020 cuando fue internado en España, donde fue diagnosticado con coronavirus. “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir”, relató cuando logró reponerse.

El Loco edificó una extensa trayectoria en diversos clubes importantes y en la Albiceleste: lució los buzos de Boca, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta.

El punto más alto de su carrera fue su desempeño en el Xeneize, donde alcanzó el récord de mayor cantidad de partidos jugados por un arquero con un total de 417 encuentros. Durante su tiempo en el club, ganó importantes títulos internacionales y nacionales, incluyendo dos Libertadores, una Copa Intercontinental en 1977 y los campeonatos Metropolitanos de 1976 y 1981. En cuanto a su paso por otros clubes, contabilizó 224 partidos con el Lobo, 93 con el Millonario, 45 en el Tatengue y 38 con el Bohemio. A nivel internacional, representó a la Albiceleste en 18 ocasiones.

Pero, más allá de lo que marcan las estadísticas, brilló con su impronta. Arriesgado, salidor, su técnica en el manejo con los pies lo hizo un adelantado a la época. Su look, con el cabello largo y su manejo mediático, también lo convirtió en un imán para las publicidades. Su personalidad intimidante y su intuición lo llevó, por ejemplo a atajar 26 penales a lo largo de su carrera. Jugó hasta los 44 años.

Tras el retiro, tomó un rol mediático que estalló definitivamente cuando se incorporó al popular programa español llamado El Chiringuito. Con sus opiniones con filo, se convirtió en uno de los principales protagonistas del show televisivo conducido por Josep Pedrerol. Sin embargo, desde 2023 había regresado a la Argentina y había participado de “Fútbol sin Manchas”, con la conducción de Gabriel Anello.

Estatua de Hugo Gatti

Ese mismo año, había disfrutado del homenaje que le realizó Boca Juniors: inauguró una estatua en el hall central de La Bombonera. “Esto me hace sentir que estoy jugando todavía. El hincha de Boca es único. En el mundo quieren conocer a esta hinchada”, dijo entonces el hombre de la vincha, mientras entonaba con los simpatizantes presentes el clásico “no deje de chupar, el Loco es lo más grande del fútbol nacional”.

En junio de 2024, sufrió un golpe del que, según sus íntimos, no se logró reponer: la muerte de Nacha Nodar, su compañera durante 54 años. El histórico arquero y la ex modelo, que se casaron en 1977 luego de un tiempo de novios, tuvieron dos hijos, Federico y Lucas, quien tuvo una carrera como futbolista en distintos clubes de Argentina y Europa.

“Yo era una bebé. Nos conocimos a la vuelta de mi casa, en un negocio que tenían Luis Artime y Carlos Griguol, jugadores amigos de él”, supo contar la modelo. “Él era un poco amigo de mis hermanos, pero no me dio bolilla, y a los 4, 5 años, en Mar del Plata, nos vimos. Al volver nos consolidamos, porque él estaba de novio con una chica de Mar del Plata en ese momento”, describió el flechazo en una entrevista con Susana Giménez en 2008.

El Loco y su esposa Nacha Nodar, fallecida en 2024