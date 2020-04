Durante la charla, Gatti continuó dando detalles sobre cómo fueron los días posteriores luego de enterarse que había sido infectado por el virus COVID-19. “Cuando me dijeron que me tenían que ingresar, yo decía ustedes están locos. A mí me gusta vivir. Uno tiene que luchar por eso, por la vida”, aseguró entre risas. Y concluyó con el recuerdo que le generó la rivalidad con Diego Maradona, cuando Pelusa estaba en Argentinos y él en Boca: “Fuimos rivales, pero él siempre me ha querido mucho”.